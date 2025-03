Vincenzo Purgatorio è Chief Sales Officer-Industrial Services di FAE Technology

FAE Technology – Società Benefit (“FAE Technology” o la “Società”), Gruppo industriale italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana che opera nel settore dell’elettronica, annuncia una nuova importante nomina, quella di Vincenzo Purgatorio a Chief Sales Officer – Industrial Services.

La nomina rappresenta un ulteriore passo nel percorso strategico di crescita della struttura organizzativa e dei ruoli manageriali, coerentemente con la strategia di sviluppo del Gruppo.

Le esperienze pregresse di Vincenzo Purgatorio

Il neo eletto Direttore Commerciale, porta con sé un’esperienza di quasi trent’anni maturata in molteplici realtà aziendali multinazionali di primo piano nel mondo dell’elettronica e, in particolare, nei comparti IT e dei semiconduttori, occupandosi dello sviluppo del business e della gestione delle vendite. Ha ricoperto gli incarichi di Senior Sales Director Procurement & Supply Chain Services e di Senior Director Global Business Development South Europe presso Jabil. In precedenza, ha trascorso oltre 17 anni in Future Electronics ricoprendo ruoli di crescente responsabilità e, inoltre, ha lavorato come Sales Manager Consumer and Industrial presso Toshiba Electronics Europe.

Dichiarazioni

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha commentato: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Vincenzo Purgatorio all’interno del Gruppo FAE Technology. La sua vasta esperienza internazionale, la sua visione strategica e le sue competenze rappresentano un valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Siamo pronti ad affrontare insieme nuove sfide e a continuare a cogliere nuove opportunità di sviluppo”.

Vincenzo Purgatorio, Chief Sales Officer – Industrial Services di FAE Technology, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di entrare a far parte di una realtà che si è resa protagonista di un percorso di forte crescita come FAE Technology. L’energia delle sue persone, la solidità dell’organizzazione, il forte orientamento agli obiettivi e all’innovazione tecnologica costituiscono elementi chiave per poter mettere a frutto le mie esperienze e le mie competenze professionali”.