vivo lancia sul mercato italiano il nuovo smartphone X200 FE

vivo inaugura una nuova fase della sua presenza in Italia, ricca di novità: dal lancio ufficiale del nuovissimo X200 FE all’apertura del canale ufficiale vivo Italia su Amazon, fino alla conferma di un impegno costante verso qualità e sostenibilità. X200 FE è, infatti, il primo Smartphone dell’azienda pienamente conforme alle nuove normative europee, che introducono etichette di trasparenza e garanzie di aggiornamento per almeno cinque anni.

X200 FE assicura tutta la “Flagship Esperience” di vivo

Con vivo X200 FE l’azienda si impegna ad offrire agli utenti un’esperienza sempre aggiornata, sicura e al passo con l’evoluzione tecnologica: 5+5 aggiornamenti software e patch di sicurezza.

Tante significative novità che rendono l’esperienza vivo ancora più completa e accessibile rispondendo così a una delle principali esigenze emerse dal mercato italiano. Il nuovo vivo X200 FE – dove “FE” sta per Flagship Experience – è, infatti, una risposta concreta alle richieste degli utenti: uno Smartphone che conserva tutta la potenza, la qualità fotografica e l’eleganza della serie X, ma in un formato più sottile, maneggevole e compatto. Con X200 FE, vivo intende offrire ai consumatori italiani un’esperienza d’uso premium, pensata per adattarsi alla quotidianità in modo fluido, senza compromessi.

La serie X rappresenta l’apice della ricerca e sviluppo tecnologico di vivo: un concentrato di innovazione che ridefinisce gli standard della fotografia da Smartphone, grazie a un comparto fotografico d’eccellenza, a processori di ultima generazione per prestazioni elevate, un’autonomia prolungata e a un design curato e distintivo.

Comparto fotografico ZEISS: ogni scatto è un capolavoro

Grazie alla rinnovata collaborazione con ZEISS, vivo X200 FE offre un’esperienza fotografica di livello professionale. Il comparto imaging include un Teleobiettivo ZEISS da 50 MP, che permette di scattare foto incredibili in modalità Palco, una funzione che permette di fotografare soggetti durante concerti ed esibizioni live senza perdere nessun dettaglio, illuminando la scena per far risaltare la performance e raccontare ogni emozione con scatti unici.

Il dispositivo è dotato di una fotocamera principale ZEISS da 50 MP con l’innovativa modalità Street Photography, pensata per catturare immagini dallo stile urbano e liberare la creatività degli utenti. Dai dettagli più minuti ai volti umani, questa funzione consente di cogliere l’espressività autentica di ogni soggetto. A completare l’esperienza fotografica, in particolare nei ritratti, contribuisce la luce Studio-Quality Aura Light: una sofisticata luce di riempimento 3D con regolazione intelligente della temperatura colore (1800–5200K), capace di valorizzare ogni scena assicurando un’illuminazione ideale in qualsiasi contesto.

vivo X200 FE: il dispositivo dal design compatto, visione immersiva e resistenza all’avanguardia

vivo X200 FE è stato progettato per racchiudere tutta la potenza delle prestazioni d’eccellenza nel palmo di una mano. Il suo design coniuga raffinatezza e funzionalità, grazie a linee eleganti e angoli delicatamente curvati pensati per offrire una presa confortevole, una migliore ergonomia e una maggiore resistenza. Pensato per durare nel tempo, vivo X200 FE è certificato IP68 e IP69 per resistenza a polvere e acqua. Un alleato ideale anche nelle giornate più intense.

Il display ZEISS Master Color da 6,31” offre un’esperienza visiva immersiva con immagini nitide anche sotto la luce diretta del sole: luminosità massima locale di 5000 nit, risoluzione 1.5K e oltre un miliardo di colori visibili grazie al supporto della gamma cromatica P3. Certificato SGS per la protezione degli occhi, il display include anche il nuovo Smart Eye Protection Mode 2.0 per una visione confortevole in ogni condizione.

Autonomia e performance senza compromessi

Il design compatto non inficia in alcun modo le prestazioni: vivo X200 FE è dotato di una potente batteria BlueVolt da 6500 mAh che garantisce agli utenti la massima affidabilità. Grazie alle innovazioni rivoluzionarie nei materiali utilizzati, nei processi e nella struttura, la batteria BlueVolt supera i limiti delle batterie tradizionali per offrire una maggiore durata e una resistenza ulteriormente migliorata. Il dispositivo supporta anche la ricarica ultra-rapida FlashCharge da 90W, che consente una ricarica veloce ed efficiente.

Alimentato dal processore di ultima generazione MediaTek Dimensity 9300+, con un’architettura 4+4 all-big-core con un super core da 3,4 GHz e una GPU a 12 core (1,3 GHz), X200 FE è in grado di gestire anche le attività più impegnative, offrendo agli utenti un’esperienza fluida e reattiva.

Disponibilità e colorazioni del nuovo vivo X200 FE

Il lancio del nuovo smartphone rafforza ulteriormente anche la partnership con WINDTRE, che si conferma partner strategico di vivo in Italia. A partire da inizio luglio, X200 FE sarà disponibile nei migliori punti vendita WINDTRE, già inserito a listino. In parallelo, vivo attiva la disponibilità su Amazon, dove sarà possibile acquistare il nuovo Smartphone comodamente online, tramite il canale ufficiale vivo Italia. A completare il piano distributivo, alcuni negozi selezionati Euronics e SME introdurranno X200 FE entro metà luglio, garantendo copertura nei principali spazi fisici.

Disponibile in due nuovissime colorazioni – Black Luxe e Blue Breeze – vivo X200 FE interpreta al meglio l’equilibrio tra tecnologia e stile. Black Luxe è una tonalità intensa e sofisticata, pensata per chi ama l’eleganza. Blue Breeze, invece, richiama i colori del cielo e del mare con una finitura effetto pastello, ideale per chi desidera un tocco di freschezza e personalità. X200 FE si distingue anche per la cura dei dettagli: ogni confezione include una cover protettiva abbinata alla colorazione dello Smartphone, una scelta che riflette l’attenzione di vivo all’esperienza utente fin dal primo utilizzo.

X200 FE sarà disponibile per l’acquisto, ad un prezzo suggerito al pubblico di 849,90 euro.

Dichiarazioni

“Con X200 FE abbiamo realizzato un modello compatto nelle dimensioni e nel peso ma grande nelle prestazioni”, ha dichiarato Yong Dao, General Manger di vivo Italia. “Fotografia avanzata, batteria potente, design sofisticato e strumenti intelligenti: tutto è stato pensato per portare un’esperienza top di gamma in un formato compatto e maneggevole”.