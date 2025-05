Western Digital: nuove soluzioni storage con capacità da record

I continui progressi in ambito intelligenza artificiale (IA), video, analytics, realtà virtuale, fotografia e media & entertainment (M&E) stanno facendo crescere in modo esponenziale la richiesta di soluzioni di archiviazione dati. Ogni fase dei flussi di lavoro professionali – dalla produzione all’analisi, dal montaggio alla collaborazione, fino all’archiviazione – richiede oggi maggiore capacità, prestazioni elevate e flessibilità. In questo scenario, Western Digital presenta una serie di nuove soluzioni potenziate, pensate per rispondere all’esigenza crescente di storage ad alta capacità, in linea con le sfide imposte dalla gestione massiva dei dati.

Da Western Digital Maggiore capacità e performance HDD per i flussi di lavoro creativi

Western Digital ha ampliato la propria gamma Professional con soluzioni dotate di capacità ancora più elevate. Le soluzioni si basano su hard disk Ultrastar 7200 RPM di classe enterprise, garanzia di elevate prestazioni, massima affidabilità e velocità di lettura e scrittura ottimizzate.

G-RAID SHUTTLE 8 da 208TB (prezzo consigliato al pubblico € 15.881,99) – Soluzione RAID hardware a otto alloggiamenti, trasportabile e progettata per offrire un’elevata capacità di archiviazione e una gestione semplificata dei backup, sia in studio che in esterna. Compatibile con numerose configurazioni RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) e capace di raggiungere velocità di trasferimento fino a 1700MB/s in lettura e 1500MB/s in scrittura in modalità RAID 5 predefinita, questa soluzione unisce potenza, flessibilità ed efficienza, rispondendo alle esigenze dei flussi di lavoro più intensi. La nuova soluzione di Western Digital è dotata di otto HDD removibili di classe enterprise e consente il collegamento in cascata (daisy chain) fino a cinque dispositivi aggiuntivi, per garantire la massima connettività e operatività.

(prezzo consigliato al pubblico € 15.881,99) – Soluzione RAID hardware a otto alloggiamenti, trasportabile e progettata per offrire un’elevata capacità di archiviazione e una gestione semplificata dei backup, sia in studio che in esterna. Compatibile con numerose configurazioni RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) e capace di raggiungere velocità di trasferimento fino a 1700MB/s in lettura e 1500MB/s in scrittura in modalità RAID 5 predefinita, questa soluzione unisce potenza, flessibilità ed efficienza, rispondendo alle esigenze dei flussi di lavoro più intensi. La nuova soluzione di Western Digital è dotata di otto HDD removibili di classe enterprise e consente il collegamento in cascata (daisy chain) fino a cinque dispositivi aggiuntivi, per garantire la massima connettività e operatività. G-RAID SHUTTLE 4 da 104TB (prezzo consigliato al pubblico € 9.209,99) – Soluzione RAID hardware compatta e trasportabile a quattro alloggiamenti, progettata per il montaggio video in tempo reale e l’accesso ultra-rapido ai dati. Supporta flussi di lavoro multi-stream in 4K, 8K e realtà virtuale. Preconfigurata in RAID 5 per garantire il miglior equilibrio tra prestazioni e ridondanza, è compatibile anche con configurazioni RAID 0, 1 e 10, offrendo la flessibilità necessaria per i progetti creativi più esigenti. È possibile collegare in cascata fino a cinque dispositivi aggiuntivi. Dotata di quattro HDD removibili di classe enterprise.

(prezzo consigliato al pubblico € 9.209,99) – Soluzione RAID hardware compatta e trasportabile a quattro alloggiamenti, progettata per il montaggio video in tempo reale e l’accesso ultra-rapido ai dati. Supporta flussi di lavoro multi-stream in 4K, 8K e realtà virtuale. Preconfigurata in RAID 5 per garantire il miglior equilibrio tra prestazioni e ridondanza, è compatibile anche con configurazioni RAID 0, 1 e 10, offrendo la flessibilità necessaria per i progetti creativi più esigenti. È possibile collegare in cascata fino a cinque dispositivi aggiuntivi. Dotata di quattro HDD removibili di classe enterprise. G-RAID PROJECT 2 da 52TB (prezzo consigliato al pubblico € 2.395,99) – Soluzione di archiviazione ad alte prestazioni con due hard disk Ultrastar di classe enterprise, progettata per garantire accesso rapido ai dati e velocità di trasferimento costanti. Preconfigurata in RAID 0 per massimizzare le performance, questa soluzione Western Digital è l’ideale per gestire scenari ad alta velocità. Compatibile con Thunderbolt 3 e USB-C (10Gbps), questa unità a due alloggiamenti consente trasferimenti rapidi e il collegamento in cascata con più dispositivi.

(prezzo consigliato al pubblico € 2.395,99) – Soluzione di archiviazione ad alte prestazioni con due hard disk Ultrastar di classe enterprise, progettata per garantire accesso rapido ai dati e velocità di trasferimento costanti. Preconfigurata in RAID 0 per massimizzare le performance, questa soluzione Western Digital è l’ideale per gestire scenari ad alta velocità. Compatibile con Thunderbolt 3 e USB-C (10Gbps), questa unità a due alloggiamenti consente trasferimenti rapidi e il collegamento in cascata con più dispositivi. G-DRIVE PROJECT da 26TB (prezzo consigliato al pubblico € 1,125.99) – Compatibile con Thunderbolt 3 e USB-C (10Gbps), questa soluzione da 26TB è pensata per il backup e la protezione sicura dei progetti più importanti. Include inoltre uno slot per SSD SanDisk Professional PRO-BLADE, che consente prestazioni modulari e potenzia il flusso di lavoro grazie alla condivisione rapida dei file e al montaggio senza interruzioni da un dispositivo all’altro.

(prezzo consigliato al pubblico € 1,125.99) – Compatibile con Thunderbolt 3 e USB-C (10Gbps), questa soluzione da 26TB è pensata per il backup e la protezione sicura dei progetti più importanti. Include inoltre uno slot per SSD SanDisk Professional PRO-BLADE, che consente prestazioni modulari e potenzia il flusso di lavoro grazie alla condivisione rapida dei file e al montaggio senza interruzioni da un dispositivo all’altro. G-DRIVE da 26TB (prezzo consigliato al pubblico € 999,99) – G-DRIVE offre uno storage estremamente affidabile con interfaccia USB-C (10Gbps), ideale per backup rapidi e flussi di lavoro efficienti. Supporta velocità fino a 260MB/s in lettura e 270MB/s in scrittura. Western Digital annuncia la disponibilità nella versione da 26TB, presenta un involucro impilabile in alluminio anodizzato, dotato di punti di ancoraggio per il fissaggio su carrelli DIT, piastre di montaggio o altre attrezzature di produzione.

Un nuovo traguardo di capacità per gli utenti di tutti i giorni

Per chi desidera proteggere il proprio universo digitale, Western Digital annuncia una nuova capacità per la sua iconica soluzione di storage esterno My Book desktop: WD My Book Desktop Hard Drive da 26TB. Pensato per archiviare senza sforzo intere raccolte di foto, video, musica e molto altro, permette anche di eseguire il backup completo del proprio computer. Grazie al software Acronis True Image for Western Digital, incluso nella confezione, pianificare i backup diventa semplice e immediato. Affidabile e sicuro, WD My Book è il compagno ideale per proteggere i file più importanti. Sarà disponibile entro la fine del mese.

Dichiarazioni

“In Western Digital lavoriamo costantemente per ridefinire ciò che è possibile fare, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione dell’era dello zettabyte – dalla produzione video in 4K e 8K, all’analisi dei dati tramite intelligenza artificiale, fino alla gestione di workload critici”, ha dichiarato Nigel Edwards, Vice President Sales di Western Digital. “Con il lancio della nostra gamma potenziata basata su capacità da 26TB, offriamo l’affidabilità e lo spazio di archiviazione necessari per consentire a consumatori e aziende di restare competitivi in un mondo sempre più guidato dai dati. Queste soluzioni testimoniano il nostro impegno costante nell’offrire innovazione al servizio della trasformazione digitale”.