Western Digital porta la sua idea di archiviazione innovativa al NAB Show 2024

Mancano poche ore all’inaugurazione dell’edizione 2024 del NAB Show, che si terrà dal 13 al 17 aprile a Las Vegas. È in questa occasione che Western Digital presenterà interessanti novità. All’interno della propria offerta ci sono tecnologie e soluzioni di storage, progettate per i complessi flussi di lavoro nel settore dei media & entertainment (M&E). Anticipando le esigenze future, Western Digital continua a progettare soluzioni avanzate per rispondere a contenuti in continua crescita.

La crescente domanda di contenuti più ricchi e coinvolgenti, con risoluzioni più elevate e un maggior numero di fotogrammi al secondo, sta generando la necessità di soluzioni di archiviazione ad alta capacità caratterizzate da velocità elevate e una maggiore flessibilità per aiutare a semplificare i flussi di lavoro e soddisfare le richieste di progetti complessi. Per ogni fase del flusso di lavoro, dall’acquisizione e dal trasferimento all’archiviazione, Western Digital è in grado di offrire tecnologie avanzate capaci di aiutare i professionisti e i creator a ridurre i tempi e migliorare l’efficienza del proprio lavoro, risparmiando risorse e consentendo loro di concentrarsi sul proprio flusso creativo.

Caratterizzate da velocità superiori e capacità ancora più elevate, Western Digital presenterà in fiera le ultime novità dei suoi brand riconosciuti a livello globale: un’ampia gamma di soluzioni uniche e affidabili che possono migliorare significativamente i flussi di lavoro M&E.

I flussi di lavoro del futuro: tecnologia di nuova generazione e velocità super

Western Digital ha presentato il suo portafoglio di schede SanDisk SD e microSD Express di nuova generazione, che offrono un livello di prestazioni ancora più elevato per le applicazioni attuali, ma già pronte anche per soddisfare le esigenze future che richiederanno soluzioni di archiviazione ancora più veloci e che contribuiscono a ridurre i tempi di accesso e salvataggio dei dati. Con livelli di prestazioni che raggiungono la velocità delle unità SSD, le schede SD Express funzionano con gli attuali dispositivi SD UHS-I e UHS-II, offrendo al contempo ai professionisti del settore M&E una scheda di memoria compatibile con i futuri dispositivi ad alta velocità. Le nuove schede SD Express sono dotate della tecnologia SanDisk ThermAdapt con un involucro appositamente progettato e un controller termico adattivo. Le schede SanDisk SD e microSD Express saranno disponibili sul Western Digital Store e presso rivenditori ed e-tailer autorizzati nel corso dell’estate.

SanDisk SD Express (128GB/256GB) – Con velocità di trasferimento fino a 4,4 volte superiore rispetto alla più veloce scheda SD UHS-I di Western Digital, questo prodotto è ideale per flussi di lavoro ad alta intensità di dati e per fotocamere ad alte prestazioni e altri dispositivi compatibili, già disponibili sul mercato ma anche di prossima generazione;

SanDisk microSD Express (128GB/256GB) – Con una velocità di trasferimento fino a 4,4 volte superiore rispetto alla più veloce scheda microSD UHS-I di Western Digital, la scheda SanDisk microSD Express offre velocità, archiviazione e prestazioni senza precedenti per i professionisti che si trovano a gestire flussi di lavoro complessi. Questa scheda microSD è compatibile con i dispositivi attuali.

Le nuove schede di memoria annunciate da Western Digital

I professionisti del settore M&E che creano video ad alta risoluzione con telecamere all’avanguardia, action cam, droni e altri dispositivi digitali, necessitano di uno storage adeguato a sviluppare la loro attività. Le innovative schede di memoria che Western Digital annuncia al NAB si rivolgono a questi professionisti, per aiutarli a esprimere al massimo il loro processo creativo:

Scheda di memoria SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I da 2TB – la prima scheda SDXC UHS-I da 2TB al mondo – offre straordinarie capacità di archiviazione per catturare ancora più immagini mantenendo un’alta risoluzione e registrare ancora più video 4K UHD con una sola scheda.

Scheda di memoria SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I da 2 TB – la prima e più veloce scheda microSD UHS-I da 2 TB di Western Digital e al mondo – scheda ad alta capacità per dispositivi con slot microSD ideale per acquisire ancora più contenuti. Le schede di memoria da 2TB saranno disponibili sul Western Digital Store e presso rivenditori ed e-tailer autorizzati durante l'estate.

Scheda di memoria SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-I da 4 TB – la prima scheda UHS-I da 4TB al mondo a offrire una capacità senza eguali nello stesso formato SD. Sfruttando lo standard SDUC (Secure Digital Ultra Capacity), che consente di raggiungere fino a 128TB, questa nuova scheda sarà disponibile nel 2025, ma i visitatori del NAB 2024 potranno provare in anteprima le sue straordinarie capacità e conoscere come può aiutare a migliorare le possibilità creative di fotocamere e computer portatili.

Migliorare l’efficienza del flusso di lavoro: ampliare le possibilità con grandi capacità e massime prestazioni

La pluripremiata linea di soluzioni hard drive desktop di fascia premium di SanDisk Professional si allarga includendo ora unità Ultrastar da 24TB di classe enterprise a 7200 RPM per rispondere alle esigenze generate da flussi di lavoro 4K, 8K e VR. La nuova gamma di soluzioni desktop SanDisk Professional da 24TB può essere acquistata attraverso il Western Digital Store, i rivenditori autorizzati e gli e-tailer.

24TB G-DRIVE – Storage ultra-affidabile che supporta USB-C (10Gbps) per un backup veloce.

G-DRIVE PROJECT da 24 TB – Backup e salvataggio di preziosi progetti. Compatibile con Thunderbolt 3 e USB-C (10Gbps). Dispone inoltre di uno slot SSD Mag PRO-BLADE per prestazioni SSD modulari nella condivisione e nell'editing tra dispositivi.

G-RAID MIRROR da 48 TB – Viene fornito in RAID 1 (Mirroring) per creare automaticamente un duplicato dei file di lavoro per la ridondanza dei dati. Compatibile con Thunderbolt 3 e USB-C (10Gbps). Dispone inoltre di uno slot PRO-BLADE SSD Mag per prestazioni SSD modulari nella condivisione e nell'editing tra dispositivi.

G-RAID SHUTTLE 4 da 96 TB – La soluzione RAID hardware trasportabile a 4 alloggiamenti consente un accesso superveloce e l'editing video in tempo reale. Questo dispositivo viene fornito in configurazione RAID 5 e supporta anche configurazioni RAID 0, 1 e 10.

G-RAID SHUTTLE 8 da 192 TB – Soluzione RAID hardware trasportabile a 8 alloggiamenti per coloro che necessitano di un'enorme quantità di spazio di archiviazione per il backup consolidato, sia sul posto che in studio. Supporta le configurazioni RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 e offre velocità di trasferimento fino a 1690 MB/s in lettura e 1490 MB/s in scrittura nel RAID 5 predefinito.

Western Digital risponde alle crescenti richieste di dati: scalabilità e flessibilità maggiori per flussi di lavoro complessi

Le piattaforme di storage di Western Digital sono state progettate per affrontare le nuove e complesse sfide del settore M&E con uno storage di classe enterprise a costi contenuti che offre scalabilità, durata e mobilità per emittenti, CDN (Content Delivery Network), case di produzione e studios.