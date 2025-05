Western Digital risponde alle esigenze del mercato data-driven

Con il continuo avanzamento delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale (AI), al machine learning (ML) e all’analisi dei dati, i flussi di lavoro aziendali — dalla creazione e analisi dei contenuti, fino alla collaborazione e all’archiviazione — richiedono oggi prestazioni superiori, maggiore capacità e una flessibilità sempre più elevata. Per rispondere a queste nuove esigenze del panorama data-driven, Western Digital presenta due nuove soluzioni appositamente progettate per offrire capacità di archiviazione più elevate e soddisfare le crescenti richieste del mercato.

Espansione della leadership degli HDD NAS

L’introduzione del nuovo WD Red Pro HDD da 26 TB (Prezzo consigliato 913,99€) risponde alle crescenti esigenze di archiviazione negli ambienti NAS, offrendo prestazioni potenziate, maggiore scalabilità e un’affidabilità superiore per gestire workload intensivi in sistemi multi-bay ottimizzati per RAID. Questo nuovo modello rappresenta un significativo incremento in termini di capacità, proponendosi come una soluzione scalabile e duratura, ideale per aziende e professionisti del settore creativo. Con un carico di lavoro supportato fino a 550 TB all’anno e un MTBF (Mean Time Between Failures) di ben 2,5 milioni di ore, questa unità è progettata per operare in ambienti multiutente attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo prestazioni affidabili in un’ampia gamma di applicazioni, dai flussi di lavoro creativi ai sistemi NAS di livello enterprise. Grazie alla tecnologia OptiNAND, che migliora la tracciabilità e l’efficienza nella gestione dei dati, l’HDD WD Red Pro da 26 TB rappresenta un nuovo punto di riferimento nelle soluzioni di archiviazione ad alta capacità.

Western Digital celebra 10 anni di Purple con una nuova capacità di archiviazione

Con la diffusione di telecamere a più alta risoluzione, le esigenze di archiviazione dei dati aumentano esponenzialmente. Per rispondere a queste esigenze, Western Digital presenta l’unità disco WD Purple Pro da 26 TB, creata appositamente per le soluzioni smart video. La nuova soluzione di storage, basata sulla piattaforma a 11 dischi di Western Digital, offre le prestazioni e l’affidabilità necessarie per supportare registrazioni video su larga scala, operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Progettata con l’affidabile tecnologia ePMR, è ideale per videoregistratori con funzionalità AI, server per analisi video e deep learning, ambienti di storage basati su cloud e applicazioni ad alta intensità. Garantisce uno spazio di archiviazione robusto e ad alte prestazioni, assicurando al contempo accessibilità costante e protezione dei dati. Altri punti di forza del prodotto sono la capacità di carico di lavoro di 550 TB/anno, la Western Digital Device Analytics per la gestione dello stato di salute delle unità e la tecnologia AllFrame AI che supporta fino a 64 telecamere HD a flusso singolo o 32 flussi AI per l’analisi dell’apprendimento profondo.

Dichiarazioni

“In un contesto globale in cui la creazione, il consumo e la conservazione dei dati stanno crescendo a ritmi vertiginosi, siamo orgogliosi che le consolidate innovazioni di Western Digital contribuiscano a rispondere alle esigenze di archiviazione in continua evoluzione nell’era degli zettabyte”, ha dichiarato Nigel Edwards, Vice President Sales di Western Digital. “Con il lancio dei nuovi WD Red Pro e WD Purple Pro da 26 TB, sfruttiamo la nostra piattaforma a 11 dischi e l’avanzata tecnologia ePMR per offrire la capacità, le prestazioni, l’affidabilità e la durata necessarie ad accompagnare la trasformazione digitale di piccole, medie e grandi imprese”.