“Wi-Fi on The Beach”: il Wi-Fi raccontato in una mini-serie

Una barca a vela, un camper sul mare, una terrazza affacciata su una spiaggia affollata. È in questi scenari informali e suggestivi che prende vita “Wi-Fi on The Beach”, il nuovo progetto video di Aikom Technology e, pensato per raccontare la connettività professionale in maniera semplice, vivace Cambium Networks e accessibile.

Nessun tecnicismo, niente webinar frontali: solo casi reali, domande dirette e soluzioni pronte all’uso. Un approccio inedito per una mini-serie tecnica ma dal taglio divulgativo, pensata per mostrare il valore concreto delle reti Wi-Fi nei luoghi che più ne beneficiano: hotel, campeggi, spiagge, piazze e località balneari.

“Wi-Fi on The Beach”: tre episodi con tre specifici focus

Ogni episodio di “Wi-Fi on The Beach” affronta un ambito specifico dove il Wi-Fi professionale gioca un ruolo chiave. I protagonisti sono Luca Vecchiolini di Aikom Technology e Max Moccia di Cambium Networks, che da anni operano nel settore della connettività wireless e della progettazione di reti intelligenti.

Episodio 1: “Ospitalità senza interruzioni” – Girato a bordo di una barca a vela, il primo episodio di “Wi-Fi on The Beach” esplora il ruolo del Wi-Fi nell’accoglienza turistica. Dai campeggi a grandi strutture alberghiere, si racconta come una rete ben progettata può trasformare l’esperienza degli ospiti.

– Girato a bordo di una barca a vela, il primo episodio di “Wi-Fi on The Beach” esplora il ruolo del Wi-Fi nell’accoglienza turistica. Dai campeggi a grandi strutture alberghiere, si racconta come una rete ben progettata può trasformare l’esperienza degli ospiti. Episodio 2: “Wi-Fi pubblico anche sotto l’ombrellone” – Ambientato su una terrazza con vista mare, questo episodio di “Wi-Fi on The Beach” porta il caso studio di Jesolo: una rete Wi-Fi pubblica progettata in cloud, capace di reggere anche nei momenti di picco, migliorando la qualità dei servizi per turisti e residenti.

– Ambientato su una terrazza con vista mare, questo episodio di “Wi-Fi on The Beach” porta il caso studio di Jesolo: una rete Wi-Fi pubblica progettata in cloud, capace di reggere anche nei momenti di picco, migliorando la qualità dei servizi per turisti e residenti. Episodio 3: “Videosorveglianza e Wi-Fi via wireless” – A bordo di un camper, si parla di sicurezza e monitoraggio nei contesti turistici. Un progetto concreto mostra come sia possibile integrare videosorveglianza e accesso Wi-Fi attraverso una rete completamente wireless, senza necessità di cablaggi invasivi.

Un format semplice e diretto

La mini-serie “Wi-Fi on The Beach” si rivolge a chi cerca soluzioni affidabili e pronte all’uso per garantire connettività efficiente in ambienti aperti, affollati e talvolta difficili da coprire. Una proposta ideale per system integrator, enti pubblici, operatori del turismo e WISP che vogliono toccare con mano ciò che oggi è davvero possibile realizzare.