Women of the Channel 2025: CRN premia 29 leader TD SYNNEX

TD SYNNEX, distributore e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, annuncia che CRN, brand di The Channel Company, ha inserito 29 leader TD SYNNEX nella prestigiosa lista Women of the Channel 2025.

Questa lista annuale di CRN celebra le professioniste di vendor, distributori, solution provider e altre organizzazioni focalizzate sul canale che generano un impatto positivo nell’ecosistema IT. Le premiate Women of the Channel 2025 sono leader strategiche e innovative, impegnate a promuovere l’eccellenza del canale e a supportare il successo di partner e clienti.

Le professioniste TD SYNNEX inserite nella Women of the Channel 2025

Le leader TD SYNNEX premiate come Women of the Channel quest’anno sono:

Kaye McMillan, SVP, Sales Development (Power 100 Recognition)

Kristi Kirby, SVP, North American Communities (Power 100 Recognition)

Reyna Thompson, President, North America (Power 100 Recognition)

Ann Furtado, VP, Business Operations

Anna Sagarra, VP, EMEA Operations

Ashley Huntley, VP, Marketing Operations and Demand Generation

Ashley Love, Sr. Director, Lenovo IDG Business Development

BaLinda Nelson, Director, Integration Operations & Alliances

Barbara Koch, SVP & Regional Managing Director, DACH

Brenna Farahvashi, VP, Inside Sales, Enterprise and Mid-Market

Brianne Small, Sr. Director, TD SYNNEX Creative Group

Calhoun McKinney, VP, North America Go-To-Market

Claudia Cincotto, Sr. Director, Vendor Business, LAC – Cybersecurity

Dawn Khan, Director, Product Management

Desiree Cruz, VP, Vendor Business Management, Print

Jessica McDowell, SVP, North America Marketing & Digital Customer Success

Jessica Yeck, SVP, AI, IBM, Data & Applications

Judith Schreibmayer, SVP, Northern, Eastern Europe & Turkey Region

Mara Pereira, VP, Europe Peripherals

Marcie Stout, VP, Vendor Management

Miriam Murphy, President, Europe

Monet Huang, Director, Specialty Sales

Monique Griggley, Sr. Director, IT Operations

Patricia Rotondo, Business Development Executive

Shannon Cronin, Director, AI Alliances and ISV Business Development, AI COE

Solange Milare, VP and General Manager, TD SYNNEX Brazil

Stephanie Kaelin, Sr. Director, Microsoft (Software/Cloud) & Business Applications Software, Advanced Solutions, EMEA

Tracy Holtz, VP, Cloud

Ulla Glover, VP, Vendor Management

TD SYNNEX supporta la leadership femminile attraverso programmi di mentorship e listening circles pensati per incoraggiare il dialogo aperto e promuovere la crescita personale e professionale. Elevate, il business resource group aziendale dedicato all’attrazione, alla valorizzazione e alla crescita delle donne in azienda, svolge un ruolo chiave nel creare connessioni e opportunità per le colleghe di tutto il mondo.

Le Women of the Channel 2025 saranno presenti nel numero di giugno della rivista CRN, con contenuti online disponibili a partire dal 12 maggio sul sito CRN.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di celebrare le nostre 29 professioniste premiate come CRN Women of the Channel”, ha dichiarato Alim Dhanji, Chief Human Resources Officer di TD SYNNEX. “In TD SYNNEX, ci impegniamo a valorizzare e a sostenere la leadership femminile a tutti i livelli dell’organizzazione. Queste leader straordinarie incarnano la nostra cultura di servant leadership — promuovendo innovazione, collaborazione e risultati concreti per i nostri partner. Siamo orgogliosi dei loro traguardi e non vediamo l’ora di vedere il continuo impatto positivo che avranno nel plasmare il futuro del nostro business”.

“È un onore riconoscere i risultati straordinari di queste donne, vere leader e agenti del cambiamento nel canale IT”, ha dichiarato Jennifer Follett, VP, U.S. Content and Executive Editor, CRN di The Channel Company. “Ognuna delle professioniste presenti nella Women of the Channel ha dimostrato una dedizione eccezionale nel costruire strategie creative che favoriscono trasformazione, crescita e successo – sia per le proprie organizzazioni che per l’intero ecosistema IT. Siamo lieti di metterne in luce i contributi e ci auguriamo di vederle raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.