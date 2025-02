Xeon 6: i nuovi processori con P-core di Intel

Con la costante modernizzazione delle infrastrutture d’impresa per soddisfare la capacità di calcolo richiesta da carichi di lavoro quali l’intelligenza artificiale, un’elaborazione efficiente e ad alte prestazioni è essenziale a tutti i livelli, dai data center alle reti, all’edge e anche nei PC. Per rispondere a queste esigenze, Intel presenta i suoi processori Xeon 6 con Performance-core (P-core) che offrono prestazioni ai vertici del settore per i carichi di lavoro associati ai data center e alle infrastrutture di rete, oltre alla migliore efficienza della categoria per facilitare il consolidamento dei server.

I nuovi processori Intel Xeon 6

I nuovi processori Xeon 6 di Intel presentano notevoli progressi sia nel portfolio di prodotto per i data center sia per le applicazioni di rete.

Intel Xeon 6700/6500 series con P-core è la CPU ideale per i data center moderni. Offre un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica con prestazioni medie 1,4 volte migliori rispetto alla generazione precedente su un’ampia gamma di carichi di lavoro aziendali, Xeon 6 è anche la CPU alla base dei sistemi AI, grazie alla sua capacità di abbinarsi eccezionalmente bene alle GPU come CPU del nodo host. Rispetto ai processori AMD EPYC di quinta generazione, Xeon 6 offre prestazioni fino a 1,5 volte superiori nell’inferenza AI su chip utilizzando un terzo in meno di core. I processori Xeon 6 presentano anche una notevole efficienza nelle prestazioni per Watt, consentendo in media un consolidamento 5:1 su un server di 5 anni, con un potenziale fino a 10:1 in determinati casi d’uso e conseguenti risparmi fino al 68% nel costo totale di proprietà (TCO).

è la CPU ideale per i data center moderni. Offre un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica con prestazioni medie 1,4 volte migliori rispetto alla generazione precedente su un’ampia gamma di carichi di lavoro aziendali, Xeon 6 è anche la CPU alla base dei sistemi AI, grazie alla sua capacità di abbinarsi eccezionalmente bene alle GPU come CPU del nodo host. Rispetto ai processori AMD EPYC di quinta generazione, Xeon 6 offre prestazioni fino a 1,5 volte superiori nell’inferenza AI su chip utilizzando un terzo in meno di core. I processori Xeon 6 presentano anche una notevole efficienza nelle prestazioni per Watt, consentendo in media un consolidamento 5:1 su un server di 5 anni, con un potenziale fino a 10:1 in determinati casi d’uso e conseguenti risparmi fino al 68% nel costo totale di proprietà (TCO). Intel Xeon 6 per reti ed edge è un system-on-chip (SoC) progettato per alte prestazioni ed efficienza energetica. Sfrutta gli acceleratori integrati di Intel per le reti vRAN (virtualized radio access networks), i media, l’AI e la sicurezza di rete, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di rete ed edge in un mondo guidato dall’AI. I SoC Xeon 6 offrono fino a 2,4 volte la capacità RAN e un miglioramento del 70% nelle prestazioni per Watt rispetto alle generazioni precedenti grazie a Intel vRAN Boost. Inoltre, Xeon 6 è il primo SoC per server del settore con un acceleratore multimediale integrato, Intel Media Transcode Accelerator, che consente un guadagno di prestazioni per Watt fino a 14 volte rispetto a Intel Xeon 6538N.

La migliore CPU per AI al mondo

Con la continua accelerazione dell’AI, si prevede che le aziende spenderanno fino a 153 miliardi di dollari in AI generativa (GenAI) entro il 2027, con una spesa totale per apprendimento automatico e analisi che, secondo IDC, raggiungerà i 361 miliardi di dollari. Intel Xeon 6 è ottimizzato per catturare una quota significativa di questo mercato, offrendo prestazioni ai vertici del settore nel machine learning tradizionale, modelli GenAI più snelli e carichi di lavoro accelerati da GPU in una capacità di CPU host. Intel sta collaborando con fornitori di silicio, software e soluzioni per abilitare l’ecosistema AI, rafforzando Xeon 6 come CPU di riferimento per i sistemi AI.

Xeon 6: prestazioni di punta per le reti di telecomunicazioni moderne

Con 5G e AI che si preparano a trasformare la connettività, le tradizionali strategie di ottimizzazione delle reti non sono più sufficienti. Per rendere disponibile il pieno potenziale delle reti e della connettività di nuova generazione, gli operatori di telecomunicazioni stanno adottando tecnologie quali il network slicing, radio controller basati su AI e architetture cloud-native. Sfruttando la piattaforma unificata Xeon di Intel, gli operatori possono ottimizzare dinamicamente i carichi di lavoro, ridurre i costi e creare reti scalabili e flessibili che si adattano in tempo reale alle mutevoli richieste dei clienti, ai modelli di traffico e ai cambiamenti del mercato.

Le caratteristiche di Intel Xeon 6 SoC comprendono:

Una velocità fino a 4,3 volte superiore nell’inferenza del modello di caricamento CSI Webroot rispetto a Intel Xeon D-2899NT10.

Prestazioni AI RAN per core fino a 3,2 volte migliori rispetto alla generazione precedente con vRAN Boost.

Un sistema a 38 core che supporta l’inferenza int8 di un massimo di 38 stream video simultanei su un server edge video.

Nuove soluzioni ethernet avanzate

Intel ha inoltre presentato due nuove linee di prodotti Ethernet controller e adattatori di rete per rispondere alle crescenti esigenze di applicazioni aziendali, di telecomunicazioni, cloud, di high performance computing (HPC), edge e AI. La disponibilità iniziale include adattatori compatibili con PCIe 25GbE dual-port e OCP 3.0, con ulteriori configurazioni previste per quest’anno.

I controller e adattatori di rete Intel Ethernet E830 offrono fino a 200 GbE di ampiezza di banda, configurazioni di porte flessibili e funzionalità avanzate di precisione temporale, tra cui Precision Time Measurement (PTM). Questi adattatori sono ottimizzati per carichi di lavoro virtualizzati ad alta densità, offrendo solide funzionalità di sicurezza e prestazioni.

I controller e gli adattatori di rete Intel Ethernet E610 forniscono connettività 10GBASE-T ottimizzata per le operazioni del piano di controllo. La serie 610 offre un’eccezionale efficienza energetica, gestibilità avanzata e robuste funzionalità di sicurezza che semplificano l’amministrazione di rete e garantiscono la massima integrità di rete.

La combinazione di processori Intel Xeon 6 e connettività Ethernet ad alte prestazioni costituisce una solida base che consentirà alle aziende di accelerare l’innovazione e acquisire un vantaggio competitivo.

Ampia adozione da parte dei partner OEM e dell’ecosistema

I processori Intel Xeon 6 hanno già visto un’ampia adozione nell’ecosistema dei data center, con oltre 500 progetti già disponibili o in corso di sviluppo. Sistemi di server, soluzioni software e servizi saranno resi disponibili in tutto il mondo da aziende leader quali AT&T, Samsung, Verizon, Cisco, Dell Technologies, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, Microsoft, Nutanix, Nvidia, Oracle, Red Hat, SAP, Supermicro, Vodafone, VMware e Wind River e molte altre.

Dichiarazioni

“Siamo intensamente concentrati a portare sul mercato i prodotti più avanzati per aiutare i nostri utenti ad affrontare le loro sfide più importanti e far crescere il loro business”, ha commentato Michelle Johnston Holthaus, co-CEO ad interim di Intel e CEO di Intel Products. “La famiglia Xeon 6 offre la migliore CPU del settore per l’intelligenza artificiale e funzionalità rivoluzionarie per il networking, migliorando allo stesso tempo l’efficienza e riducendo il costo totale di proprietà”.