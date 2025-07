Xiaomi TV A Pro 2026 Series: annunciata disponibilità in Italia

Xiaomi lancia la nuova Xiaomi TV A Pro 2026 Series, una gamma di smart TV premium progettata per migliorare l’intrattenimento domestico quotidiano. Unendo prestazioni potenti, design elegante e tecnologie di visualizzazione avanzate, la nuova serie di TV Xiaomi diventa un nuovo punto di riferimento per le esperienze di visione e audio moderne.

Disponibile nei formati da 43”, 50”, 55”, 65” e 75”, la nuova serie di TV Xiaomi offre una straordinaria risoluzione 4K UHD con tecnologia QLED, garantendo colori vivaci e dettagli realistici. Il supporto per HDR10+ assicura un contrasto migliorato e una gamma dinamica superiore, mentre la modalità Filmmaker consente agli utenti di godersi i film proprio come sono stati pensati dal regista.

Caratteristiche della Xiaomi TV A Pro 2026 Series

Per i gamer, i modelli da 50” in su offrono una frequenza di aggiornamento di 120Hz tramite HDMI grazie alla tecnologia DLG (Dual Line Gate), combinata con la modalità Game Boost per movimenti più fluidi, immagini più nitide e un gameplay a bassa latenza.

Le prestazioni audio sono altrettanto impressionanti. Ogni modello della Xiaomi TV A Pro 2026 Series è dotato di due altoparlanti da 10W e della tecnologia Xiaomi Sound, con supporto per Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X, per un’esperienza sonora immersiva e cinematografica.

Sotto la scocca, le TV sono alimentate da un processore Quad-core A55, abbinato a 2GB di RAM e 8GB di memoria interna, garantendo prestazioni fluide per streaming, navigazione e multitasking. Basata sull’ultima versione di Google TV, l’interfaccia offre una navigazione intuitiva, Google Assistant integrato e accesso immediato ad app preinstallate come Netflix, Prime Video e YouTube.

I modelli della Xiaomi TV A Pro 2026 Series supportano Google Cast, Miracast e Apple AirPlay, consentendo lo streaming senza interruzioni da una varietà di dispositivi. Include inoltre Wi-Fi dual band (2.4GHz/5GHz) e Bluetooth 5.0 per connessioni rapide e stabili e per un facile abbinamento con periferiche wireless. La compatibilità con DVB-T2/C e DVB-S2 garantisce l’accesso a trasmissioni in chiaro, via cavo e satellitari.

Prezzi e disponibilità

La Serie Xiaomi TV A Pro 2026 è disponibile nei seguenti formati su mi.com e nei migliori negozi di elettronica di consumo:

Xiaomi TV A Pro 32 2026 in offerta a €179.99, invece di €189.99

Xiaomi TV A Pro 43 2026 in offerta a €299.99, invece di €319.99

Xiaomi TV A Pro 50 2026 a un prezzo suggerito al pubblico di €399.99

Xiaomi TV A Pro 55 2026 in offerta a €449.99, invece di €479.99

Xiaomi TV A Pro 65 2026 in offerta a €599.99, invece di €649.99

Xiaomi TV A Pro 75 2026 in offerta a €799.99, invece di €849.99