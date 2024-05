Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6: i nuovi PC AI di Lenovo

Lenovo ha annunciato Lenovo Yoga Slim 7x e Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, i suoi primi PC AI di nuova generazione basati su Snapdragon X Elite. Mentre l’industria dei PC entra in una nuova fase dell’era dell’intelligenza artificiale, Lenovo è pronta a offrire nuovi livelli di personalizzazione nel personal computing in tutto il suo portafoglio di PC. Grazie a un’elaborazione intelligente in locale delle attività basata su software e l’aumento della produttività, della creatività e della sicurezza, questi PC Copilot+ offrono un’esperienza completamente nuova nell’interazione con il PC. Lenovo sta ampliando il suo già completo portafoglio di dispositivi, software e servizi ottimizzati predisposti per l’intelligenza artificiale con due nuovi notebook per utenti consumer e professionali: Lenovo Yoga Slim 7x e Lenovo ThinkPad T14s Gen 6.

Alimentati dal nuovo processore Snapdragon X Elite di Qualcomm Technologies con CPU Qualcomm Oryon a 12 core, GPU Qualcomm Adreno e una NPU (neural processing unit) Qualcomm Hexagon dedicata, i nuovi notebook offrono prestazioni PC per watt straordinarie con l’elaborazione NPU AI ancora più veloce in grando raggiungere fino a 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS). Con gli ultimi miglioramenti di Microsoft e Copilot+, gli utenti possono ora accedere alle funzionalità LLM (Large Language Model) anche offline, offrendo produttività e creatività senza interruzioni. I nuovi notebook Lenovo consentono agli utenti di attingere all’ampia base di conoscenze Copilot+, consentendo loro di esplorare infinite possibilità creative. Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa e l’apprendimento automatico, Copilot+ aiuta a comporre testi emozionanti, creare immagini accattivanti e semplificare le comuni attività di produttività. Con la possibilità di lavorare offline con la stessa fluidità dell’online, lo Yoga Slim 7x e il ThinkPad T14s Gen 6 stabiliscono nuovi standard nell’innovazione dei PC AI, promettendo un’esperienza utente futuristica e semplificata per gli utenti finali.

Lenovo Yoga Slim 7x: il modo più intelligente di creare

Con Lenovo Yoga Slim 7x basato sull’intelligenza artificiale, i creatori possono dedicare meno tempo all’editing, al rendering e all’elaborazione e più tempo alla creazione, indipendentemente dal punto in cui si trovano. La NPU Hexagon del processore Snapdragon X Elite di Lenovo Yoga Slim 7x offre ai creatori l’accesso integrato a funzionalità come text-to-image, funzionalità avanzate di editing di foto e video, feedback sulla creazione e la modifica del testo, nonché molte altre funzioni che liberano tempo che viene speso meglio per ideare nuove attività creative. Ulteriori esperienze utente più intelligenti includono qualità e funzionalità avanzate della fotocamera e delle chiamate, audio ad alta definizione senza perdita di dati, streaming 4K, connettività Internet più veloce e maggiore sicurezza. Ciò significa che, sebbene Lenovo Yoga Slim 7x sia in grado di gestire anche attività complesse in velocità, è anche estremamente efficiente dal punto di vista energetico durante l’elaborazione di carichi elevati, il che si traduce in una durata della batteria fino a più giorni grazie alla batteria da 70 Wh, in modo che le idee non debbano mai fermarsi. Il Lenovo AI Core funziona anche in tandem con il processore Snapdragon X Elite per determinare in modo intelligente l’esatto scenario dell’utente, regolando dinamicamente la potenza e l’efficienza a seconda dell’attività da svolgere. Ciò significa l’accesso a potenti funzionalità abilitate all’intelligenza artificiale in un dispositivo sottile e portatile, pronto all’uso quando e dove la creatività colpisce.

A partire da soli 1,28 kg e sottile fino a 12,9 mm, il Lenovo Yoga Slim 7x è tanto portatile quanto potente. Le creazioni realizzate sul Lenovo Yoga Slim 7x prendono vita su un pannello touch OLED PureSight da 14,5″ 16:10 3K 90Hz 1000nits di luminosità di picco de dispositivo con supporto della gamma di colori sRGB e P3 al 100% e supporto TUV Rheinland Low Blue Light. La webcam FHD MIPI IR offre immagini nitide durante le videochiamate e dispone di quattro microfoni Voice ID per conversazioni chiare. Anche l’audio risuona con una chiarezza realistica grazie al sistema audio a quattro altoparlanti di Lenovo Premium Suite. La tastiera Premium Suite ha una corsa dei tasti di 1,5 mm su ogni tasto del piatto. L’aggiunta del nuovo rivestimento Yoga con proprietà antiolio maggiormente durevole migliora la sensazione di digitazione e il comfort, mentre il trackpad fino a 135×80 mm porta con sé maggiore precisione quando si è in movimento.

Il Lenovo Yoga Slim 7x è anche efficiente dal punto di vista delle risorse nel design e nella confezione, senza plastica nel materiale di imballaggio. Il dispositivo viene fornito in scatole realizzate con carta certificata FSC e altro materiale controllato e utilizza pasta di carta pressata a secco come imbottitura, mentre la borsa inclusa è realizzata in fibra di bambù altamente rinnovabile. Lenovo include anche un servizio di compensazione delle emissioni di CO2 come parte dell’acquisto di questo dispositivo. Questo servizio aiuta a compensare le emissioni di CO2 stimate associate al dispositivo del cliente durante il suo ciclo di vita medio, acquistando crediti di compensazione per supportare progetti verificati CDM, Gold Standard, Climate Action Reserve e azioni per il clima delle Nazioni Unite volti a contribuire a ridurre la CO2 emessa nell’atmosfera.

Lo Yoga Slim 7x si qualifica anche per il servizio Lenovo Premium Care, il servizio di supporto avanzato che fornisce assistenza hardware e software personalizzata da parte di tecnici esperti con riparazioni rapide quando necessario.

ThinkPad T14s Gen 6 progettato per le aziende

Insieme a Yoga Slim 7x, Lenovo lancia ThinkPad T14s Gen 6 è il primo PC AI commerciale di nuova generazione di Lenovo e segna un salto significativo nel regno dei PC basati sull’intelligenza artificiale per uso commerciale. Con un avanzato processore Snapdragon X Elite a bordo, dotato di una GPU Adreno integrata e di un motore AI on-device, il ThinkPad T14s Gen 6 promette un’esperienza utente superiore che stabilisce un nuovo punto di riferimento sia in termini di prestazioni che di efficienza per i notebook aziendali Windows. La NPU integrata 45 TOPS offre funzionalità di intelligenza artificiale sul dispositivo avanzate incentrate sul miglioramento della produttività e sulla facilitazione dei processi di creazione senza interruzioni. Il Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 consente agli utenti di esplorare infinite possibilità creative con nuovi strumenti creativi. COPILOT+ aiuta a semplificare le attività di produttività comuni attraverso la potenza dell’intelligenza artificiale generativa e dell’apprendimento automatico e, con la perfetta integrazione tra le applicazioni di Microsoft 365, l’efficienza del lavoro diventa simile a quella di avere un assistente personalizzato basato sull’intelligenza artificiale a portata di mano dell’utente.

Dotato di memoria LPDDR5x ad alta velocità fino a 64 GB e alloggiato in un elegante fattore di forma ultrasottile da 14″ con cornici sottili, il ThinkPad T14s Gen 6 è un simbolo di raffinatezza nel mondo professionale. Gli utenti sperimenteranno un’eccezionale esperienza di collaborazione video grazie alla comoda barra di comunicazione che ospita una telecamera MIPI FHD+IR dotata di un otturatore fisico per la privacy. Gli utenti possono rimanere connessi con il Wi-Fi 7 e le funzionalità 5G sub 6 opzionali, garantendo una connettività costante ovunque vadano, e possono beneficiare di una batteria da 58 Wh per godere di una durata della batteria di più giorni utilizzando il pannello di visualizzazione a basso consumo più efficiente dal punto di vista energetico.

Windows su Snapdragon per le aziende

Attraverso una cooperazione di lunga data, Lenovo, Qualcomm Technologies e Microsoft hanno curato un ampio elenco di oltre cento applicazioni software aziendali di fornitori di software indipendenti (ISV) ottimizzate per funzionalità native su Windows con tecnologia Snapdragon. Con un approccio lungimirante e un’attenzione particolare alle aree mission-critical come la gestione dei dispositivi, la collaborazione, la produttività e la sicurezza chip-to-cloud, questa cooperazione opera in sinergia con aziende di software commerciali a valore aggiunto all’avanguardia come DynamoAI, che utilizzano la tecnologia AI progettata per promuovere efficienza e protezione superiori.

Salvaguardare continuamente i dispositivi e i dati delle organizzazioni e proteggere la privacy nell’era dell’intelligenza artificiale è fondamentale. ThinkPad T14s Gen 6 aiuta a gestire e ridurre al minimo i rischi in ogni endpoint con solide funzionalità di sicurezza ThinkShield e soluzioni che danno priorità alla protezione senza compromettere l’efficienza. I partner software come SentinelOne, ad esempio, consentono alle aziende di fornire una difesa solida e multilivello contro il ransomware. Inoltre, ThinkShield offre il rilevamento delle minacce basato sull’intelligenza artificiale con un processo di avvio sicuro e il firmware con riparazione automatica fornisce una solida base per la sicurezza complessiva del sistema, lavorando in collaborazione con la soluzione Qualcomm Secure Processing Unit con Microsoft Pluton.

Sfruttando la vasta esperienza di Lenovo nella fornitura di notebook ThinkPad basati su ARM per uso aziendale, il ThinkPad T14s Gen 6 si distingue per la sua gamma di funzionalità di sicurezza scalabili, personalizzazione e servizi di implementazione basati su Lenovo TruScale. Ciò consente agli amministratori IT di gestire strategicamente l’implementazione di dispositivi PC AI di nuova generazione in tutta la loro flotta con precisione e sicurezza. Questi servizi sono progettati per proteggere le informazioni sensibili e fornire la flessibilità e il controllo essenziali per soddisfare esigenze aziendali specifiche per distribuzioni su larga scala.

Lenovo Yoga Slim 7x e Lenovo ThinkPad T14s Gen 6: disponibilità e prezzi in EMEA

Lenovo Yoga Slim 7x sarà disponibile a partire da giugno 2024, con un prezzo di partenza previsto di 1599 euro (IVA inclusa).

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 sarà disponibile a partire da giugno 2024 nel Regno Unito e in Germania, mentre il resto dell’area EMEA sarà disponibile da agosto 2024, con un prezzo di partenza previsto di 1769 euro (IVA esclusa).

Dichiarazioni

“Entriamo nell’era dei PC AI, un punto di svolta del mercato che si verifica una volta ogni 30 anni, e siamo orgogliosi di offrire ai clienti di tutto il mondo uno dei più ampi portafogli di dispositivi AI-ready, soluzioni abilitate all’AI ed esperienze ottimizzate per l’AI“, ha dichiarato Luca Rossi, Presidente dell’Intelligent Devices Group di Lenovo. “Lenovo Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6 sono i primi modelli del portafoglio di dispositivi Lenovo che sfruttano la nuova potenza dell’intelligenza artificiale, tra cui la durata prolungata della batteria per più giorni e l’elaborazione basata su client più veloce e sicura che offre agli utenti il massimo in termini di personalizzazione e controllo, liberando il loro potenziale per infinite possibilità creative e una produttività senza precedenti“.

“La sinergia tra Lenovo e Microsoft è una testimonianza della nostra visione condivisa di innovazione ed eccellenza. La nostra partnership è stata fondamentale per spingere i confini di ciò che è possibile, offrendo una tecnologia all’avanguardia che consente sia agli individui che alle organizzazioni di ottenere di più. Con l’introduzione da parte di Lenovo dei PC Copilot+, Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6, stiamo definendo un nuovo standard per l’elaborazione potenziata dall’intelligenza artificiale, offrendo esperienze senza precedenti, intuitive e trasformative. L’impegno di Lenovo per la qualità, combinato con l’abilità di Microsoft nell’intelligenza artificiale, garantisce ai nostri clienti l’accesso alle soluzioni più avanzate e affidabili sul mercato“, ha dichiarato Mark Linton, VP Device Partner Sales, Microsoft Corp.

Specifiche prodotti