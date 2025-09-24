Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2 for Business: cuffie intelligenti per uffici rumorosi

Gli uffici open space sono sicuramente i luoghi ideali per favorire la collaborazione, ma possono essere troppo rumorosi. Per ovviare a questo problema, Logitech annuncia le nuove cuffie Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2, progettate per gli uffici più rumorosi. Grazie ai microfoni dotati di intelligenza artificiale, alla cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida e adattiva che si regola automaticamente, e a un archetto ispirato al design dei dispositivi da gaming, le nuove cuffie trasformano gli open space in spazi di concentrazione.

Gli uffici senza muri favoriscono l’interazione diretta, ma sono anche fonte costante di distrazioni. Secondo alcuni recenti studi, le aziende perdono fino a 468 miliardi di dollari in produttività a causa di interruzioni che compromettono la capacità di lavorare in modo attento.

Per garantire un flusso di lavoro continuo, le cuffie Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2 for Business offrono un ANC ibrido adattivo che regola automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente, permettendo di spostarsi da uno spazio all’altro senza modificare manualmente le impostazioni. Due microfoni con intelligenza artificiale lavorano insieme per eliminare distrazioni come conversazioni dei colleghi, tastiere che battono, passi e centinaia di altri rumori ambientali che disturbano le chiamate.

Oltre la riduzione del rumore

Zone Wireless 2 ES non si limita a cancellare i suoni, ma elimina le micro-interruzioni che compromettono la concentrazione. Certificata per Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, assicura piena compatibilità multipiattaforma. Per Teams e Meet, la certificazione Bluetooth nativa permette di gestire le chiamate con o senza dongle, liberando una porta USB. Se utilizzata con il dongle, il sistema nasconde il dispositivo dalle app quando le cuffie sono spente, evitando confusione sulle sorgenti audio.

Per le aziende che preferiscono soluzioni cablate, Zone Wired 2 è disponibile in versione USB plug-and-play, con le stesse funzioni avanzate e certificazioni della versione wireless, senza necessità di ricarica o preoccupazioni legate alla connessione in ambienti affollati.

Sul fronte IT, entrambe le cuffie possono ricevere aggiornamenti firmware silenziosi da remoto tramite Logitech Sync, senza interruzioni per i dipendenti e senza richieste di supporto tecnico.

Cuffie Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2 for Business: comfort e prestazioni per tutta la giornata

Ispirate alle cuffie da gaming pensate per sessioni prolungate, Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2 presentano un archetto che distribuisce uniformemente la pressione, perfetto per lunghe giornate di lavoro. I padiglioni, il microfono reversibile e l’archetto regolabile garantiscono una vestibilità personalizzata. Con fino a 20 ore di conversazione e 25 ore di ascolto con ANC attivo, Zone Wireless 2 ES accompagna anche le giornate lavorative più intense.

Personalizzazione dell’esperienza

Con l’app Logi Tune, ogni utente può configurare l’audio, l’ANC e le impostazioni di ricarica. Tre le varianti cromatiche disponibili: rosa, bianco e grafite, per adattarsi allo stile personale.

Le cuffie Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2 for Business sono progettate per essere sostenibili

Le cuffie Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2 for Business sono progettate per durare nel tempo grazie a componenti sostituibili come i cuscinetti auricolari, l’archetto e la batteria. Le parti in plastica contengono almeno il 30% di plastica riciclata post-consumo, mentre i magneti sono realizzati con terre rare riciclate al 100%, la batteria con cobalto riciclato al 100% e la custodia da viaggio con tessuti interamente riciclati.

Prezzi e disponibilità

Zone Wireless 2 ES for Business sarà disponibile a livello globale da ottobre tramite rivenditori autorizzati, al prezzo consigliato di 169,99 euro (versione con Bluetooth nativo) o 199,99 euro (versione con ricevitore). Zone Wired 2 for Business sarà disponibile da dicembre al prezzo suggerito di 149,99 euro.

Dichiarazioni

“La capacità di mantenere un livello di concentrazione ininterrotto rappresenta oggi la vera moneta del lavoro. Con il crescente ritorno dei dipendenti in ufficio, diventa più che mai essenziale tutelare la loro attenzione”, ha dichiarato Hanneke Faber, Chief Executive Officer. “Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2 for Business sono stati progettati per proteggere da distrazioni onerose e preservare la produttività”.