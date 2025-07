Zukunftsraum Kiel si accende con la tecnologia Sony e xplace

Sony e il fornitore di digital signage xplace supportano il concept store “Zukunftsraum” nella capitale dello Schleswig-Holstein, Kiel, con la loro esperienza nel campo dei display e della segnaletica per il retail. Il Zukunftsraum è un progetto pilota di Kiel-Marketing sovvenzionato con fondi federali. L’obiettivo è offrire ai rivenditori tradizionali un punto di riferimento orientato alla pratica per la digitalizzazione. Sony sta attrezzando il negozio pop-up di 220 metri quadrati nel centro di Kiel con undici display professionali BRAVIA, tra cui il modello di punta da 98 pollici FW-98BZ53L.

Il partner Sony xplace ha installato i display professionali BRAVIA nel concept store Zukunftsraum e ha utilizzato BEECEEN, il proprio sistema di gestione dei contenuti (CMS) per la segnaletica digitale, sui display nell’area di vendita. Vengono utilizzate anche soluzioni basate su sensori, come le tecnologie Lift & Learn o Place & Learn. I display creano un ponte visivo e interattivo tra il mondo analogico e quello digitale del retail, trasmettono i messaggi del marchio e offrono ai clienti un supporto reale nel negozio al momento della decisione di acquisto. Helly Hansen sta utilizzando il concept e l’infrastruttura digitale per un negozio pop-up, il primo negozio proprio del marchio internazionale di abbigliamento outdoor e nautico in Germania.

Display personalizzati da 43 a 98 pollici per la Zukunftsraum Kiel

I display Sony presenti al concept store Zukunftsraum Kiel sono: cinque FW-43BZ30L (43 pollici), quattro FW-50BZ30L (50 pollici), un FE-55BZ40L (55 pollici) e un FW-98BZ53L (98 pollici). Mentre i display da 43, 50 e 98 pollici sono controllati e riprodotti tramite il CMS BEECEEN xplace, i quattro display da 50 pollici sono collegati a sistemi informativi supportati da sensori e RFID. Due display sono posizionati uno dietro l’altro e offrono due aree Lift & Learn e due Place & Learn, fornendo spazio per informazioni interattive per i clienti. In Lift & Learn, le antenne RFID sono montate sotto il tavolo dei prodotti e le loro posizioni sono contrassegnate sulla superficie del tavolo. Se un prodotto dotato di etichetta RFID viene sollevato, l’antenna lo riconosce immediatamente e attiva un cambio di contenuto mirato sul display. Place & Learn funziona in modo simile, tranne per il fatto che il prodotto non deve essere sollevato, ma posizionato su una superficie contrassegnata per attivare un cambio di contenuto sul display.

Nero profondo e antiriflesso

Per il progetto Zukunftsraum, Sony utilizza la tecnologia di rivestimento Deep Black Non-Glare nelle serie BRAVIA BZ53L e BZ40L. Deep Black Non-Glare funziona utilizzando due tecnologie: un rivestimento antiriflesso (AG) e una superficie a bassa riflessione (LR). Ciò consente al display professionale BRAVIA FW-55BZ40L, ad esempio, di raggiungere un valore di opacità estremamente elevato pari al 47%. Il risultato porta a riflessi sensibilmente ridotti con un contrasto dell‘immagine notevolmente migliorato. L‘immagine appare chiara e priva di riflessi da qualsiasi angolazione, anche in ambienti molto illuminati o in pieno sole.

Focus sulla sostenibilità

I modelli di punta della serie BZ-L sono stati sviluppati con una forte attenzione alla sostenibilità e all’efficienza. Alcuni di questi display sono realizzati con materiali riciclati, tra cui SORPLAS, e sono dotati di componenti avanzati come una potente architettura system-on-chip (SoC). Un intuitivo pannello di controllo ecologico consente di gestire sia l’efficienza energetica che le funzioni, garantendo una maggiore facilità d’uso. Inoltre, un sensore di luce ambientale ottimizza il consumo energetico, contribuendo così ai valori energetici incredibilmente bassi dell’intera gamma di prodotti.

All’inizio di dicembre 2024, Sony Europe ha ricevuto la medaglia d’oro da EcoVadis, una nota piattaforma globale che fornisce valutazioni e rating di sostenibilità alle aziende. Questo risultato colloca Sony tra il 5% delle aziende più sostenibili al mondo.

Alcune dichiarazioni

“Le nostre soluzioni digitalizzano l’approccio al cliente nel punto vendita e sono progettate per accompagnare il commercio al dettaglio tradizionale verso un futuro sicuro e unico“, afferma Christian Flohr, brand ambassador di xplace GmbH e responsabile della gestione dei partner. “Alla Zukunftsraum Kiel abbiamo Sony come partner, la cui competenza tecnologica è dimostrata dai suoi eccezionali display per la segnaletica“.

“L’iniziativa Zukunftsraum a Kiel ci offre l’opportunità di dimostrare la nostra competenza tecnologica nel campo della visualizzazione nell’uso della segnaletica digitale“, afferma Christian Schirduan, B2B Key Account Manager Retail, Sony Europe. “Siamo lieti che il nostro partner xplace abbia riposto in noi la sua fiducia per questo progetto“.