“Zyxel Commercialisti Italia”: più sicurezza per gli studi professionali

Zyxel Networks Italia annuncia il lancio dell’iniziativa “Zyxel Commercialisti Italia”, un progetto dedicato al mondo dei professionisti e degli studi di consulenza, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della cybersecurity e della protezione dei dati.

Negli ultimi anni, infatti, gli studi professionali e le microimprese sono diventati bersagli sempre più frequenti di attacchi informatici. Gestendo quotidianamente dati sensibili, informazioni contabili e anagrafiche dei clienti, questi soggetti rappresentano un punto di accesso prezioso per i cybercriminali, ma spesso non dispongono delle competenze o delle risorse necessarie per proteggersi adeguatamente.

Obiettivo del progetto “Zyxel Commercialisti Italia”: promuovere la cultura della cybersecurity negli studi professionali

Attraverso una campagna di informazione e formazione mirata, sviluppata in collaborazione con Directio, piattaforma per la formazione professionale dei commercialisti, Zyxel offrirà un corso accreditato dedicato alla sicurezza informatica. L’obiettivo di “Zyxel Commercialisti Italia” è aiutare i professionisti a comprendere i rischi reali e ad adottare comportamenti e strumenti adeguati a proteggere la propria attività e la riservatezza dei clienti.

Il progetto “Zyxel Commercialisti Italia” conferma ancora una volta la missione di Zyxel di promuovere la cultura della sicurezza informatica e della connettività affidabile attraverso la formazione. Un impegno che l’azienda porta avanti da sempre anche nel canale, affiancando partner e rivenditori nella crescita di un mercato sempre più consapevole e protetto.

Le soluzioni Zyxel si distinguono per accessibilità, semplicità di gestione e scalabilità: caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alle esigenze di micro, piccole e medie imprese, oltre che degli studi professionali. Questo segmento di mercato, spesso privo di un reparto IT interno, necessita di strumenti che garantiscano sicurezza, continuità e conformità normativa senza complessità tecniche o costi elevati. Grazie alla rete di partner certificati distribuiti su tutto il territorio nazionale, Zyxel Networks assicura alle aziende un supporto professionale e soluzioni di networking e sicurezza cloud-based che permettono una protezione completa e una gestione semplificata, anche da remoto.

Dichiarazioni

“Con questo progetto vogliamo portare il linguaggio della cybersecurity nel quotidiano dei professionisti”, commenta Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Networks Italia & Iberia. “Per i nostri partner rappresenta anche un’opportunità concreta per aprire nuove conversazioni con un segmento di mercato spesso poco presidiato”.