Acronis ha ricevuto una valutazione a 5-Star nell’edizione 2026 della Partner Program Guide di CRN

Acronis, specialista globale nella protezione informatica ha ricevuto il riconoscimento 5-Star nella prestigiosa Partner Program Guide di CRN del 2026. Il premio 5-Star rappresenta il massimo riconoscimento nella guida annuale ed è riservato ai fornitori di tecnologia i cui programmi di partnership dimostrano un impegno eccezionale a favore di crescita, redditività e successo a lungo termine dei partner.

Ogni anno, la Partner Program Guide di CRN si conferma una risorsa affidabile per i solution provider interessati a valutare impegno, iniziative e strategie in essere con i fornitori di tecnologia. Il riconoscimento 5-Star premia le aziende che si distinguono per l’allineamento dei partner program alle esigenze di canale e la creazione di framework pensati per supportare una crescita economica sostenibile.

Elementi chiave sull’assegnazione del riconoscimento

Per la Partner Program Guide 2026, i team editoriali e di ricerca di CRN hanno valutato i vendor in base alla solidità e alla portata dei programmi per i partner, includendo formazione e competenze dei partner, supporto pre e post vendita, risorse di marketing, assistenza tecnica, incentivi e comunicazione continua.

Perché CRN ha premiato Acronis

L’Acronis Partner Program ha ottenuto la valutazione 5-Star in base al costante impegno dimostrato nel supportare i managed service provider (MSP), i rivenditori e i service provider con un programma partner completo e incentrato sulla sicurezza.

Acronis Cyber ​​Protect Cloud, piattaforma di protezione informatica nativamente integrata, unifica protezione dei dati, cybersecurity e gestione degli endpoint, consentendo agli MSP di eliminare le soluzioni frammentate, aumentare l’efficienza dei tecnici e fornire una maggore sicurezza informatica ai clienti. Consolidando più soluzioni in un’unica piattaforma, Acronis aiuta i partner a ridurre la complessità operativa, aumentare l’efficienza e ampliare le opportunità di fatturato ricorrente.

Gli elementi chiave del Patner Program di Acronis includono:

· Modello aziendale flessibile, incentrato sugli MSP, con prezzi a consumo e senza impegni minimi iniziali.

· Programmi di formazione e certificazione completi tramite l’Acronis Academy.

· Valide risorse per la formazione del team vendita e marketing, tra cui opportunità di co-marketing e supporto alle campagne.

· Supporto tecnico e pre-vendita dedicato per accelerare l’implementazione e di progetti vincenti.

· Struttura del programma a più livelli che premia la crescita, le prestazioni e la specializzazione.

Promuovere il successo a lungo termine dei partner

Mentre i solution provider si trovano ad affrontare le crescenti esigenze dei clienti, le minacce emergenti in materia cyber e i modelli di business in continua evoluzione, la struttura e la portata dei programmi per i partner dei vendor sono diventati più cruciali che mai. Acronis continua a migliorare il proprio programma per garantire che i partner possano ampliare con fiducia il proprio portfolio di servizi, migliorare l’efficienza operativa e offrire un valore aggiunto ai clienti.

Il riconoscimento del premio 5-Star della Partner Program Guide CRN del 2026 sottolinea l’attenzione strategica di Acronis al successo dei partner e il suo impegno nella creazione di un ecosistema di canale resiliente, redditizio e pronto per il futuro.

La Partner Program Guide CRN del 2026 è consultabile a questo link.