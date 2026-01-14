AI Video Tower: la nuova Smart Tower di videosorveglianza autonoma di Axitea con intelligenza artificiale

Axitea, il Global Security Provider per la protezione fisica e cyber delle imprese, ha reso disponibile AI Video Tower, una innovativa Smart Tower mobile di videosorveglianza. Ingegnerizzata da Axitea, questa soluzione integra autonomia energetica, mobilità e intelligenza artificiale per offrire una protezione avanzata 24/7, ampliando e potenziando il servizio di AI Video Solution destinato a contesti particolarmente dinamici e complessi.

L’AI Video Tower è stata sviluppata da Axitea per rispondere alle crescenti sfide di sicurezza che le imprese italiane affrontano quotidianamente, tra cui furti, atti vandalici, sabotaggi e rischi specifici per la sicurezza sul lavoro. Le minacce evolvono rapidamente e i sistemi di videosorveglianza statici mostrano limiti evidenti, soprattutto in aree vaste, remote o con esigenze variabili nel tempo. AI Video Tower si propone come una soluzione flessibile, efficace e rapidamente implementabile. Attraverso l’utilizzo di videoanalisi con intelligenza artificiale, garantisce un monitoraggio continuo che supera le lacune delle soluzioni tradizionali, fornendo copertura estesa e reattività immediata nella rilevazione di intrusioni, anomalie operative e situazioni di pericolo, laddove la sola presenza umana non sarebbe sufficiente o economicamente sostenibile.

La capacità di risposta immediata del SOC di Axitea, unita alla connettività 5G e ai servizi “edge” abbinati alla Tower, permette una gestione particolarmente rapida delle anomalie e degli interventi, grazie a notifiche di allarme e snapshot in tempo reale. Tutto ciò si traduce in efficienza operativa, ottimizzazione delle risorse e conseguente contenimento dei costi.

“L’introduzione di AI Video Tower nel nostro portfolio segna un passo significativo nella nostra strategia di innovazione per la sicurezza, concretizzando la nostra visione di security convergence,” ha dichiarato Marco Bavazzano, CEO di Axitea. “Le imprese che operano sul territorio necessitano oggi più che mai di soluzioni flessibili e potenti che integrino protezione fisica e digitale per eliminare i ‘punti ciechi’ e garantire la continuità operativa. Con AI Video Tower, offriamo un sistema autonomo e intelligente che estende in modo significativo la nostra capacità di protezione proattiva contro intrusioni, sabotaggi e rischi per la sicurezza dei lavoratori in contesti diversificati. L’integrazione di intelligenza artificiale e autonomia, supportata dal nostro Security Operation Center 24/7, ne eleva ulteriormente le caratteristiche di efficacia e reattività, portando la videosorveglianza on-premises a un nuovo livello e fornendo una risposta strategica alle esigenze di sicurezza moderna e interconnessa.”

Composizione e caratteristiche distintive di AI Video Tower

AI Video Tower si presenta come una torre mobile autonoma, dotata di telecamere ad alte prestazioni, sistemi di deterrenza attiva e sistema energetico autonomo. Si tratta di una soluzione attualmente unica sul mercato, che presenta le seguenti caratteristiche tecniche e operative’’:

· Autonomia energetica 24/7: dotata di pannelli solari e batterie integrate, la Tower garantisce un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in assenza di alimentazione esterna. Questo ne consente un’installazione rapida e un utilizzo flessibile in qualsiasi luogo, senza necessità di cablaggi o scavi.

· Sicurezza intelligente con AI: equipaggiata con telecamere ad alte prestazioni e potenziata dalla videoanalisi AI (attraverso AI Video Hub, il dispositivo di video analisi progettato e distribuito da Axitea), la Tower offre una copertura estesa fino a 140 metri per lato, visione notturna e rilevazione intrusioni. L’AI analizza in tempo reale i flussi video, identificando con precisione movimenti sospetti e anomalie e riducendo drasticamente i falsi allarmi.

· Deterrenza attiva e connessione diretta al SOC: AI Video Tower integra funzionalità di deterrenza attiva e gestione immediata delle minacce, connesse direttamente al Security Operation Center (SOC) di Axitea. Altoparlanti, luci LED stroboscopiche e sirene di allarme attivano messaggi vocali live da operatori del SOC o segnalazioni visive per scoraggiare i tentativi di intrusione. Il SOC, inoltre, verifica gli allarmi e coordina l’eventuale ’intervento in loco o l’allerta delle autorità, garantendo una risposta tempestiva ed efficace.

· Mobilità e flessibilità operativa: grazie alla sua struttura mobile, AI Video Tower può essere trasferita e reinstallata con facilità in base alle mutate esigenze di sicurezza del sito. Questa caratteristica la rende ideale per contesti temporanei o dinamici, come i cantieri, e ne facilita l’utilizzo anche per la creazione di “Safety Zone” in spazi aperti non perimetrati.

Ambiti di applicazione: dalla sicurezza fisica alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

L’efficacia dell’AI Video Tower si estende a diversi scenari, rispondendo a molteplici esigenze di sicurezza:

· Settore edilizio e cantieri: per il monitoraggio di vaste aree e la prevenzione di furti e danneggiamenti. La tecnologia supporta attivamente la sicurezza sul lavoro, monitorando l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e rilevando in tempo reale situazioni di “uomo a terra” o infortunio per un intervento immediato.

· Spazi pubblici e aree abbandonate: per una sorveglianza discreta e continua, prevenendo atti vandalici o occupazioni abusive e contribuendo così alla sicurezza urbana complessiva.

· Infrastrutture remote: particolarmente utile per la protezione di siti isolati, come i campi fotovoltaici, talvolta privi di connettività e alimentazione, dove l’autonomia della Smart Tower è cruciale per la prevenzione di sabotaggi o furti.

· Grandi aree commerciali e logistiche: ottimizza il pattugliamento in contesti con ampie superfici, dove una copertura tradizionale sarebbe difficilmente praticabile o comunque onerosa.

· Eventi e installazioni temporanee: per l’utilizzo in occasione di grandi eventi, la Smart Tower diventa un sistema di protezione flessibile e facilmente adattabile.