Aikom Technology accompagna l’industria verso l’innovazione

Il settore industriale sta vivendo una trasformazione profonda, spinta dalla rivoluzione dell’Industria 5.0. Automazione, connettività e intelligenza artificiale stanno ridefinendo il modo in cui le aziende producono, collaborano e garantiscono sicurezza. In questo contesto, Aikom Technology si pone come distributore strategico, offrendo un ecosistema integrato di soluzioni tecnologiche che migliorano l’efficienza operativa e proteggono persone, attrezzature e processi produttivi.

Soluzioni che fanno la differenza

In un contesto in cui i tempi di inattività e la sicurezza sono priorità imprescindibili, Aikom Technology supporta aziende industriali di ogni dimensione – dalle piccole e medie imprese alle grandi realtà – con strumenti tecnologici all’avanguardia, progettati per superare ogni sfida. Le soluzioni Aikom si concentrano su tre aree chiave:

Comunicazione voce : Nel caos e nel rumore tipico degli ambienti produttivi, una comunicazione chiara ed efficace è cruciale per evitare rischi e ottimizzare le operazioni. Aikom Technology offre soluzioni all’avanguardia, come i dispositivi digitali di Motorola Solutions , le radio ATEX certificate per ambienti critici e le avanzate stazioni interfoniche o terminali di chiamata d’emergenza di Commend .

: Nel caos e nel rumore tipico degli ambienti produttivi, una comunicazione chiara ed efficace è cruciale per evitare rischi e ottimizzare le operazioni. Aikom Technology offre soluzioni all’avanguardia, come i dispositivi digitali di , le radio ATEX certificate per ambienti critici e le avanzate stazioni interfoniche o terminali di chiamata d’emergenza di . Connettività avanzata : Le fabbriche moderne richiedono reti potenti e flessibili per supportare macchine intelligenti e dispositivi IoT. Tra le soluzioni di punta offerte da Aikom, gli access point Wi-Fi 6 di Cambium Networks assicurano una copertura eccellente anche in ambienti complessi come magazzini e impianti produttivi, mentre i router mobili di Peplink garantiscono connettività stabile per veicoli e attrezzature mobili, grazie alla gestione centralizzata e al failover automatico. A queste si affiancano gli switch industriali di Ruijie Networks , serie NIS3100 e NIS2100, progettati per resistere a condizioni estreme, come vibrazioni, umidità e temperature elevate. Con il supporto PoE, questi switch alimentano dispositivi come telecamere IP e access point direttamente tramite cavi Ethernet, migliorando efficienza e semplificando l’operatività.

: Le fabbriche moderne richiedono reti potenti e flessibili per supportare macchine intelligenti e dispositivi IoT. Tra le soluzioni di punta offerte da Aikom, gli access point Wi-Fi 6 di assicurano una copertura eccellente anche in ambienti complessi come magazzini e impianti produttivi, mentre i router mobili di garantiscono connettività stabile per veicoli e attrezzature mobili, grazie alla gestione centralizzata e al failover automatico. A queste si affiancano gli switch industriali di , serie NIS3100 e NIS2100, progettati per resistere a condizioni estreme, come vibrazioni, umidità e temperature elevate. Con il supporto PoE, questi switch alimentano dispositivi come telecamere IP e access point direttamente tramite cavi Ethernet, migliorando efficienza e semplificando l’operatività. Sicurezza e controllo: Aikom Technology offre soluzioni innovative per garantire sicurezza e controllo nei contesti industriali più esigenti. Dalle telecamere rugged di Pelco a quelle termografiche di Hikmicro per monitorare in tempo reale anche nelle condizioni più critiche fino alla piattaforma Avigilon Alta Access, basata su cloud che gestisce il controllo degli accessi in modo scalabile e flessibile. Soluzioni pensate per ottimizzare sicurezza e operatività, sempre.

Aikom Technology: un partner affidabile per il settore industriale

Aikom Technology non è solo un distributore, ma un vero e proprio abilitatore d’innovazione offrendo le soluzioni tecnologiche più avanzate. Grazie alla collaborazione con brand leader del settore, il suo portafoglio di tecnologie integra voce, video, dati e analisi in un’unica piattaforma scalabile. Questo approccio non solo aumenta la produttività, ma offre alle aziende la possibilità di concentrarsi sulle attività che contano davvero, delegando le operazioni ripetitive alle tecnologie automatizzate.