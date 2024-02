Akita Epson: pronto il nuovo stabilimento di 10.600 m²

Continua a crescere la domanda di stampati a getto d’inchiostro e di conseguenza serve aumentare la produzione delle testine di stampa e, per questo motivo, è stato necessario estendere il sito produttivo di Akita Epson Corporation. La società del Gruppo Seiko Epson Corporation annuncia che la costruzione del nuovo stabilimento, iniziata nel novembre 2022, è stata completata. Costruito con un investimento totale di 3,5 miliardi di yen (oltre 22 milioni di euro), permette di triplicare la capacità di produzione di testine di stampa di Akita Epson. Strutturato su tre piani, ha una superficie complessiva di oltre 10.600 m².

Stampanti inkjet: la domanda continua e continuerà a crescere

Il settore delle soluzioni di stampa di Epson fornisce prodotti e servizi basati sulla tecnologia a getto d’inchiostro Micro Piezo, utilizzata negli uffici, nelle case e nell’industria. Si prevede che la domanda mondiale di stampanti a getto d’inchiostro continuerà a crescere. Nei mercati delle stampanti a getto d’inchiostro per ufficio e per uso domestico, alla forte domanda di stampa decentralizzata dopo la pandemia si è aggiunta una robusta domanda di stampanti con serbatoio d’inchiostro ad alta capacità non solo nei mercati emergenti, ma anche in Nord America e in altre economie sviluppate.

La domanda di stampanti a getto d’inchiostro sta aumentando anche nel settore tessile, dove è in corso il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale. Inoltre, molte stampanti inkjet per applicazioni commerciali e industriali utilizzano le testine di stampa PrecisionCore MicroTFP, che possono essere adattate in modo versatile a diverse applicazioni assemblandole in varie combinazioni.

Più efficienza e produttività nel nuovo stabilimento di Akita Epson

Il nuovo stabilimento di Akita Epson è adiacente alla fabbrica di testine di stampa esistente e ha consentito una maggiore efficienza in tutte le fasi: dalla produzione dei componenti all’assemblaggio. Inoltre, le attrezzature e i processi di produzione sono stati organizzati per aumentare ulteriormente la produttività. In particolare, il nuovo stabilimento presenta un layout ottimale di nuova concezione, in cui i robot Epson e le altre apparecchiature sono disposti a isole. Utilizzando questo design a isole, Epson mira ad aumentare l’efficienza produttiva del 30% su una linea di produzione ad alta produttività.

In quanto sito produttivo con capacità tecnologiche di prim’ordine, Akita Epson Co. collabora strettamente con i centri di ricerca e sviluppo Epson in Giappone. Inoltre, per migliorare le capacità produttive complessive del Gruppo Epson, condivide con i siti produttivi di Epson all’estero la tecnologia di produzione avanzata e il know-how acquisito nella produzione di dispositivi di base.