Arrow Electronics distribuirà le soluzioni di intelligence real-time di Dataminr in tutta EMEA

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, comunica di aver siglato un accordo di distribuzione con Dataminr, specialista globale nelle soluzioni di intelligenza in real-time basate su tecnologie di AI per il rilevamento di eventi, minacce e rischi. L’accordo amplia il portfolio di soluzioni di sicurezza e intelligence di Arrow in tutta l’area EMEA.

In base all’accordo, Arrow distribuirà le soluzioni di intelligence real-time basate sull’AI di Dataminr, contribuendo a fornire ai partner di canale informazioni utili su fatti di cronaca, minacce emergenti e rischi imprevisti nei settori della sicurezza fisica, digitale e informatica.

La piattaforma di Dataminr fornisce informazioni in real-time ricavate da segnali provenienti da dati pubblici. Aiuta le organizzazioni a potenziare le operazioni di sicurezza, a proteggere persone e risorse e a migliorare la resilienza in contesti operativi complessi.

Con l’aggiunta di Dataminr, Arrow consolida la propria posizione nel consentire ai partner di canale e ai reseller di fornire soluzioni integrate che combinano intelligence sulle minacce, sicurezza informatica e risposta operativa.

Mike Worby, head of strategic alliances in EMEA della Enterprise Computing Solutions di Arrow, ha dichiarato: “Dataminr è rinomata per fornire informazioni in real-time che aiutano le organizzazioni ad agire con maggiore rapidità e chiarezza. La piattaforma offre ai nostri partner di canale l’accesso a soluzioni di intelligence basate sull’AI che supportano un processo decisionale più rapido e una maggiore resilienza negli ambienti informatici e operativi.”

Dataminr ha recentemente acquisito ThreatConnect, una piattaforma completa di intelligence sulle minacce informatiche incentrata sulla contestualizzazione e la classificazione per priorità delle minacce all’interno degli ambienti di dati dei clienti. L’acquisizione consolida la capacità di Dataminr di fornire informazioni di intelligence più personalizzate e adattive.

Dawn Ringstaff, vice president international channels and alliances di Dataminr (in foto a sinistra), ha aggiunto: “L’ampia portata e la solida competenza tecnica di Arrow nell’area EMEA ne fanno il partner ideale per accelerare l’adozione dell’Agentic AI di nuova generazione e dell’intelligence in real-time di Dataminr. Questo accordo consente ai partner di canale di andare oltre il monitoraggio tradizionale, fornendo alle organizzazioni il contesto specifico e le informazioni predittive necessarie per agire con sicurezza prima che una crisi si aggravi”.