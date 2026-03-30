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    Arrow Electronics distribuirà le soluzioni di intelligence real-time di Dataminr in tutta EMEA

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    L’accordo con Dataminr amplia il portfolio di soluzioni di sicurezza e intelligence di Arrow in tutta l’area EMEA

    Dataminr
    Mike Worby, head of strategic alliances in EMEA della Enterprise Computing Solutions di Arrow

    Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, comunica di aver siglato un accordo di distribuzione con Dataminr, specialista globale nelle soluzioni di intelligenza in real-time basate su tecnologie di AI per il rilevamento di eventi, minacce e rischi. L’accordo amplia il portfolio di soluzioni di sicurezza e intelligence di Arrow in tutta l’area EMEA.

    In base all’accordo, Arrow distribuirà le soluzioni di intelligence real-time basate sull’AI di Dataminr, contribuendo a fornire ai partner di canale informazioni utili su fatti di cronaca, minacce emergenti e rischi imprevisti nei settori della sicurezza fisica, digitale e informatica.

    La piattaforma di Dataminr fornisce informazioni in real-time ricavate da segnali provenienti da dati pubblici. Aiuta le organizzazioni a potenziare le operazioni di sicurezza, a proteggere persone e risorse e a migliorare la resilienza in contesti operativi complessi.

    Con l’aggiunta di Dataminr, Arrow consolida la propria posizione nel consentire ai partner di canale e ai reseller di fornire soluzioni integrate che combinano intelligence sulle minacce, sicurezza informatica e risposta operativa.

    Mike Worby, head of strategic alliances in EMEA della Enterprise Computing Solutions di Arrow, ha dichiarato: “Dataminr è rinomata per fornire informazioni in real-time che aiutano le organizzazioni ad agire con maggiore rapidità e chiarezza. La piattaforma offre ai nostri partner di canale l’accesso a soluzioni di intelligence basate sull’AI che supportano un processo decisionale più rapido e una maggiore resilienza negli ambienti informatici e operativi.”

    Dawn Ringstaff, vice president international channels and alliances di DataminrDataminr ha recentemente acquisito ThreatConnect, una piattaforma completa di intelligence sulle minacce informatiche incentrata sulla contestualizzazione e la classificazione per priorità delle minacce all’interno degli ambienti di dati dei clienti. L’acquisizione consolida la capacità di Dataminr di fornire informazioni di intelligence più personalizzate e adattive.

    Dawn Ringstaff, vice president international channels and alliances di Dataminr (in foto a sinistra), ha aggiunto: “L’ampia portata e la solida competenza tecnica di Arrow nell’area EMEA ne fanno il partner ideale per accelerare l’adozione dell’Agentic AI di nuova generazione e dell’intelligence in real-time di Dataminr. Questo accordo consente ai partner di canale di andare oltre il monitoraggio tradizionale, fornendo alle organizzazioni il contesto specifico e le informazioni predittive necessarie per agire con sicurezza prima che una crisi si aggravi”.

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