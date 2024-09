Arrow Electronics e Citrix: accordo in Nord America ed EMEA

Arrow Electronics e Citrix, una divisione di Cloud Software Group, hanno siglato un accordo strategico per la distribuzione. Come parte dell’accordo, Arrow si assumerà la responsabilità per le vendite, il marketing e il supporto tecnico per tutti i service provider partner di canale che acquistano meno di 2.000 licenze Citrix in Nord America e in Europa. L’accordo strategico decorrerà dal 1° ottobre 2024.

Arrow vanta un consolidato rapporto di collaborazione con Citrix. Questo nuovo ‘modello’ fornirà ai service provider partner di canale, precedentemente gestiti in base ai programmi dei service provider di Citrix, maggiori possibilità, flessibilità e supporto nelle operazioni di consumo e gestione delle licenze Citrix.

Eric Nowak, President Global Enterprise Computing Solutions di Arrow, ha dichiarato: “Arrow è impegnata nell’individuare nuovi modelli di engagement all’interno del canale. Sulla base della nostra esperienza e dei successi che abbiamo già conseguito con Citrix, le cui soluzioni sono apprezzate da migliaia di organizzazioni in tutto il mondo, siamo in grado di assumerci la responsabilità di supportare questo segmento chiave.”

Ethan Fitzsimons, Vice President e Head of Global Channel di Citrix, ha affermato: “Citrix è impegnata a migliorare l’approccio incentrato sul canale, progettato per la crescita e la scalabilità del nostro business a livello globale. Citrix continuerà a concentrarsi e a investire nello sviluppo di prodotti, nella progettazione e nel supporto della suite di soluzioni disponibili per tutti i nostri partner di canale e lavorerà a stretto contatto con Arrow per supportare e distribuire queste soluzioni ai partner di canale e ai rispettivi clienti”.

Citrix è entrata a far parte di Cloud Software Group nel 2022 e quest’anno ha effettuato diverse variazioni al programma di canale Citrix, tra cui il passaggio a un modello di impegno annuale. Questa collaborazione a lungo termine consentirà maggiori investimenti specifici per i partner e si allineerà all’obiettivo di Citrix di dare vita a una solida strategia incentrata sul canale.

Per i partner di canale non direttamente interessati da questo cambiamento, Citrix investirà più intensamente e in modo più mirato nelle rispettive strategie congiunte di go-to-market, contribuendo a garantire supporto e tecnologie di livello mondiale.