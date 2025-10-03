Arrow Electronics integra le soluzioni di cybersecurity di Check Point nella piattaforma ArrowSphere Cloud in 17 paesi della regione EMEA

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha integrato molteplici soluzioni di Check Point Software Technologies nella piattaforma ArrowSphere Cloud. L’integrazione permette ai partner di canale di EMEA di sfruttare un provisioning totalmente automatizzato e un processo di fatturazione consolidato, nell’ambito di un’implementazione più ampia prevista dal programma MSSP di Check Point.

L’integrazione include la piena compatibilità delle API per un’ampia gamma di soluzioni di Check Point, tra cui CloudGuard Network Security Virtual Gateway, MDR, Harmony Email & Collaboration, Harmony SASE (Private and Internet Access), Harmony Mobile, Harmony Browse e Harmony Endpoint.

In base al programma MSSP di Check Point, i partner di Arrow beneficiano anche di provisioning e distribuzione veloce di questi servizi, di dashboard di fatturazione e utilizzo consolidate all’interno di ArrowSphere Cloud, di accesso alle risorse di training e supporto di Check Point e di livelli di prezzo flessibili pensati per la fornitura di servizi scalabili e ricorrenti.

Offrendo queste soluzioni tramite ArrowSphere Cloud, gli MSSP possono configurare, quotare e implementare rapidamente gli strumenti di sicurezza Harmony di Check Point per i propri clienti, gestendo i costi e l’utilizzo tramite una dashboard di fatturazione integrata.

“La collaborazione mira a rendere più semplice e veloce per i nostri partner di canale la fornitura di servizi di sicurezza cloud-based affidabili”, ha dichiarato Mike Worby, head of strategic alliances EMEA della divisione enterprise computing solutions di Arrow. “Combinando le soluzioni di cybersecurity di Check Point con l’automazione e la visibilità di ArrowSphere Cloud, gli MSSP possono gestire i clienti in modo più efficiente, ampliare l’offerta di servizi e incrementare i ricavi ricorrenti”.

“ArrowSphere Cloud si adatta perfettamente alle nostre strategie dedicate agli MSSP”, ha affermato Shahar Divon, director of worldwide MSSP & SMB sales di Check Point Software Technologies. “Le funzionalità di automazione e provisioning della piattaforma consentono ai partner di canale di fornire soluzioni di cybersecurity con il minimo sforzo, garantendo una risposta più rapida alle esigenze in continua evoluzione dei clienti”.

ArrowSphere Cloud è la piattaforma di gestione del cloud di Arrow, pluripremiata e progettata per supportare le attività di progettazione, erogazione e supervisione dei servizi cloud. La piattaforma consente ai partner di accedere a un ampio catalogo di tecnologie dei principali vendor, di implementare soluzioni multi-vendor e di personalizzarle in pacchetti pronti all’uso con provisioning automatizzato.