Arrow Electronics premiata da Equinix

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ricevuto il riconoscimento come Distributore dell’Anno 2025 di Equinix per l’area EMEA. Il premio riconosce ad Arrow l’ottimo contributo allo sviluppo di infrastrutture e programmi digitali innovativi, che consentono ai clienti di espandersi in modo sicuro, interconnettersi a livello globale e rendere la propria trasformazione digitale pronta ad affrontare le sfide future.

Questo è il secondo anno consecutivo in cui Arrow viene nominata Distributore dell’Anno, a testimonianza della continua crescita della collaborazione tra le due aziende in tutta la regione EMEA.

Arrow collabora con Equinix dal 2024, anno in cui le due aziende hanno firmato l’accordo di distribuzione per l’area EMEA. L’intesa è finalizzata ad aiutare i partner di canale a fornire i servizi Equinix nell’ambito di soluzioni integrate per l’ottimizzazione delle reti, l’implementazione di ambienti hybrid multi-cloud e il miglioramento delle prestazioni dei workload applicativi.

Equinix integra servizi di colocation nei data center, connessioni private ai principali provider di pubblic cloud e un’ampia gamma di servizi di interconnessione attraverso la propria rete globale di data center International Business Exchange (IBX). Grazie all’accordo, i partner di canale di Arrow possono proporre, erogare e fatturare i servizi Equinix con canone ricorrente mensile, avvalendosi del supporto di ArrowSphere Cloud e dei team tecnici e commerciali regionali di Arrow.

“Sin dall’avvio della nostra collaborazione con Equinix, l’obiettivo è stato quello di aiutare i partner di canale a sviluppare offerte di infrastrutture digitali più solide in materia di connettività, cloud e prestazioni delle applicazioni”, ha dichiarato Mike Worby, head of strategic alliances di Arrow Enterprise Computing Solutions in EMEA. “L’aver ricevuto questo premio per il secondo anno consecutivo riflette i progressi che abbiamo compiuto insieme nell’aiutare i partner di canale a dotarsi dei modelli commerciali, delle competenze tecniche e della copertura necessari per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti in tutta EMEA.”

“Arrow ha dimostrato una forte leadership e un contributo prezioso all’ecosistema dei partner di Equinix”, ha affermato Stefan Diedericks, vice president partner ecosystem di Equinix in EMEA. “Nel 2025, la nostra collaborazione ha fatto passi avanti grazie a una stretta sintonia in tutta l’area EMEA, che ha consentito di attivare con successo partner ad alto impatto. Visto che la nostra collaborazione continua a evolversi, non vediamo l’ora di sfruttare questo slancio per ottenere insieme risultati ancora più significativi.”