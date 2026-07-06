Arrow Electronis nominata Veeam EMEA Aggregator of the Year

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, è stata nominata “Aggregator of the Year” di Veeam per l’area EMEA in occasione dei Veeam EMEA Partner Awards 2026.

Il premio è stato conferito durante l’annuale Partner Advisory Council di Veeam, tenutosi in Portogallo, che ha riunito leader strategici del canale provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa per analizzare le tendenze di mercato, le strategie future e le esigenze dei clienti. Arrow è stata premiata per il suo contributo all’espansione delle attività di Veeam nella regione attraverso lo sviluppo del canale, il supporto ai partner e l’execution delle strategie go-to-market.

Il riconoscimento fa seguito alla recente estensione dell’accordo di distribuzione di Veeam da parte di Arrow nell’area EMEA, che ha aggiunto Italia, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera alla relazione già esistente tra le due aziende. L’estensione ha ampliato l’accesso al portfolio di soluzioni Veeam per la resilienza dei dati e al supporto locale in ulteriori mercati, aiutando i clienti a potenziare le strategie di backup, ripristino, resilienza informatica e protezione dei dati nell’hybrid cloud.

“Questo premio rappresenta molto più della solidità della nostra collaborazione con Veeam. Riconosce l’evoluzione del nostro ruolo nell’ecosistema del canale” – ha dichiarato Nick Bannister, President di Arrow Enterprise Computing Solutions in EMEA. “In qualità di aggregator, Arrow sviluppa e amplia ecosistemi cloud in tutta l’area EMEA, abilitando i partner di canale e contribuendo a promuovere una crescita coerente e continua. Combinando le funzionalità della piattaforma, il supporto ai partner e la portata regionale, aiutiamo i partner di canale ad accelerare l’adozione di soluzioni per la resilienza dei dati e il cloud in un mercato sempre più complesso.”

“Arrow continua a dimostrare un forte impegno nell’abilitazione dei partner di canale, nello sviluppo dell’ecosistema e nel successo dei clienti in tutta l’area EMEA” – ha sottolineato Kinda Baydoun, Senior Director, Partner Network di Veeam in EMEA. “Il premio riconosce l’impatto di tale collaborazione e il ruolo fondamentale che Arrow svolge nell’aiutare le organizzazioni a rafforzare la resilienza, ridurre i rischi e costruire fiducia nei dati alla base della loro attività. Man mano che le organizzazioni accelerano l’adozione del cloud e dell’AI, la capacità di proteggere, governare e recuperare i dati su larga scala è diventata fondamentale. I nostri partner di canale sono centrali nell’aiutare i clienti a creare ambienti dati affidabili, contribuendo a garantire che possano operare con fiducia, soddisfare i requisiti normativi e trasformare i dati in un vantaggio strategico. Siamo orgogliosi di riconoscere Arrow come nostro EMEA Aggregator dell’Anno 2026.”

Il programma annuale di premi di Veeam riconosce le organizzazioni che hanno dimostrato prestazioni eccezionali, innovazione e impatto sui clienti in tutta la regione. I premi di quest’anno hanno evidenziato il ruolo del canale nell’aiutare le organizzazioni a ponteziare la resilienza, migliorare la preparazione al ripristino e creare basi affidabili per future iniziative tecnologiche.