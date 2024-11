Aston Martin Aramco F1 sfreccia in pista con Xerox

I grandi team della F1 si affidano alle più importanti aziende tecnologiche per dare il massimo dentro e fuori la pista. Tra questi team c’è l’Aston Martin Aramco Formula Uno che annuncia la partnership ufficiale a livello globale con Xerox, azienda specializzata nella tecnologia e nelle soluzioni per l’ufficio.

A partire dal 2025, la partnership pluriennale tra Xerox e Aston Martin Aramco unirà due aziende innovatrici impegnate nella velocità, nella precisione e nell’efficienza. Xerox, all’avanguardia nelle tecnologie digitali e fisiche, è rinomata per la sua esperienza nella stampa, nella scansione e nella riproduzione, oltre che per i servizi digitali e informatici all’avanguardia sul posto di lavoro.

I termini della partnership tra Aston Martin Aramco e Xerox

Aston Martin Aramco costruisce, collauda e migliora le proprie auto e la logistica per le gare nel modernissimo AMR Technology Campus di Silverstone, in Inghilterra. Xerox collaborerà con il team per supportare le sue funzioni tecnologiche digitali sia dentro che fuori la pista attraverso le seguenti aree:

Servizi di stampa gestiti : Xerox stamperà “overlay” critici per il team, che saranno utilizzati al fine di fornire dati di telemetria per ciascun pilota durante un singolo giro e di mettere in sovrapposizione un pilota all’altro per consentirgli di visualizzare i relativi tempi sul giro.

: Xerox stamperà “overlay” critici per il team, che saranno utilizzati al fine di fornire dati di telemetria per ciascun pilota durante un singolo giro e di mettere in sovrapposizione un pilota all’altro per consentirgli di visualizzare i relativi tempi sul giro. Realtà aumentata : Xerox e Aston Martin Aramco stanno sperimentando l’uso della realtà aumentata per l’assistenza remota in pista e nella galleria del vento del team

: Xerox e Aston Martin Aramco stanno sperimentando l’uso della realtà aumentata per l’assistenza remota in pista e nella galleria del vento del team Marketing Insights: Grazie alla raccolta di dati integrata nella tecnologia Xerox, Aston Martin Aramco può ricevere informazioni di marketing basate sui dati direttamente dalle soluzioni Xerox.

Xerox con il proprio brand sarà visibile sull’AMR24 al Gran Premio di Las Vegas.

Dichiarazioni

Jefferson Slack, Managing Director of Commercial dell’Aston Martin Aramco Formula One Team, ha affermato: “Xerox è da tempo un leader nell’innovazione, e questa partnership unisce due brand che condividono la ricerca della precisione e dell’efficienza. Siamo entusiasti di collaborare con Xerox e sfruttare la sua esperienza per potenziare le nostre attività digitali. Mentre ci dedichiamo a superare i limiti delle prestazioni, questa partnership ci aiuterà a fare ulteriori progressi”.

Deena LaMarque Piquion, Chief Growth and Disruption Officer di Xerox, ha dichiarato: “Proprio come il team Aston Martin di Formula Uno persegue senza sosta le massime prestazioni in pista, Xerox consente alle aziende di accelerare il proprio percorso di trasformazione digitale con soluzioni all’avanguardia. Insieme, stiamo dando forma a un nuovo futuro, in cui l’agilità incontra l’innovazione e le aziende raggiungono l’eccellenza alla velocità della F1”.