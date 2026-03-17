Axis Communications amplia la propria offerta formativa a tutta la rete di partner su temi chiave per il futuro della sicurezza

Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, annuncia l’ampliamento del proprio programma formativo di Academy introducendo tre nuovi percorsi di e-learning pensati specificamente per distributori, system integrator e progettisti (come architetti e ingegneri) e una serie di corsi in presenza. L’iniziativa arricchisce le opportunità di formazione rivolte ai diversi partner che fanno parte dell’ecosistema Axis e mira a supportare i professionisti nell’evoluzione tecnologica e nei cambiamenti normativi che stanno trasformando il settore della sicurezza.

Un approccio modulare e su misura

Grazie all’approccio flessibile, i nuovi piani formativi sono unici sul mercato e offrono ai professionisti della sicurezza un supporto completo per diversi livelli di competenza. Coprono infatti l’intero percorso, dalle attività commerciali allo sviluppo tecnico, fino alle certificazioni professionali riconosciute dal settore come garanzia di esperienza e affidabilità.

Oltre ai moduli online fruibili in autonomia, Axis Academy propone anche un calendario formativo in presenza che offre una conoscenza approfondita delle soluzioni e delle tecnologie Axis, dai percorsi dedicati a video, audio e controllo accessi, fino ai nuovi moduli su analitiche video avanzate, intrusion protection e progettazione di sistemi integrati.

Oltre a supportare i professionisti sul fronte tecnologico, è stato anche introdotto un nuovo modulo esclusivo dedicato alla cybersecurity per rispondere alle sfide della conformità europea e fornire una comprensione strutturata dei requisiti NIS2 e CER. Il percorso combina teoria e attività pratiche per offrire un apprendimento integrato e pronto all’uso. Complessivamente, questi temi permettono ai partner e agli utenti finali di rimanere al passo con le tecnologie che stanno trasformando il mercato della safety e della security.

“Il mercato della sicurezza sta evolvendo rapidamente, spinto dai progressi tecnologici e dalle nuove esigenze normative. I nostri programmi di formazione hanno l’obiettivo di fornire ai partner e agli utenti finali gli strumenti necessari per affrontare queste trasformazioni in modo sicuro e consapevole”, spiega Paolo Mura, Team Leader Sales Engineering & Technical Training SE di Axis Communications (nella foto). “Ampliare la nostra offerta formativa e renderla accessibile a tutto il nostro ecosistema significa contribuire alla professionalizzazione del settore e promuovere metodi di lavoro più efficaci”.

Axis Certification Program: un asset competitivo

Oltre alla formazione tecnica, Axis mette anche a disposizione l’Axis Certification Program, un percorso che permette di certificare competenze avanzate sulle più recenti tecnologie di video di rete. La certificazione offre un reale vantaggio competitivo: dimostra la padronanza delle soluzioni Axis, fornisce un riconoscimento ufficiale e globale e consente quindi di essere facilmente identificati da clienti, partner e datori di lavoro. Con questa nuova offerta formativa, Axis Communications continua a sostenere la crescita professionale dei partner, offrendo strumenti concreti per mantenere un solido vantaggio competitivo in un mercato in continua evoluzione.