Axis Days 2024: sicurezza al centro

Dopo il successo di OPEN Milano, la tappa italiana del fortunato programma di eventi europei dedicato all’innovazione tecnologica nella safety, nella security e nell’efficienza operativa, gli esperti di Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, tornano sul territorio con gli appuntamenti del ciclo Axis Days 2024. Tre le tappe in programma: la prima a Bologna il 23 ottobre, seguita da Firenze il 7 novembre e Roma il 21 novembre.

Axis Days: un ciclo di incontri dedicati alla formazione e al confronto

Gli incontri sono rivolti a distributori, partner, consulenti e clienti finali e rappresentano un importante momento non solo formativo, ma anche di riflessione su tematiche di grande attualità e interesse per gli operatori del settore.

Nel corso dei tre appuntamenti, gli esperti di Axis guideranno i partecipanti nella scoperta di tutte le funzionalità e potenzialità delle soluzioni video, controllo accessi e sistemi audio dell’azienda, dalle più recenti a quelle in arrivo sul mercato (tra cui l’ultima evoluzione della suite AXIS Camera Station), grazie anche a casi d’uso concreti. A questo si accompagnerà un momento di condivisione che vedrà protagonisti i nuovi partner certificati dell’anno e la loro testimonianza sul valore e i vantaggi del programma di certificazione Axis.

Inoltre, grazie all’intervento di alcuni esperti esterni, i tre incontri degli Axis Days saranno una preziosa opportunità per discutere del tema sempre attuale della cybersecurity. Non a caso, il primo appuntamento di Bologna si terrà proprio nel pieno del mese della Cybersecurity Awareness. In particolare, sarà possibile assistere a una sessione di approfondimento sulle regolamentazioni europee con l’Avvocato Elena Maria Iafolla, Presidente di DFA – Digital Forensics Alumni (associazione composta da professionisti e ricercatori esperti in materia di ICT), e a una sessione live con Igor Falcomatà, ethical hacker parte di HackInBo, dal 2013 la più grande conferenza gratuita sulla sicurezza informatica in Italia.

“Axis è sempre al fianco di partner, clienti e professionisti del settore, non solo con un’ampia gamma di prodotti e servizi innovativi, ma anche con iniziative dedicate”, commenta Stefano Banzola, Sales Manager per l’Italia di Axis. “Per questo, dopo OPEN, il progetto di tornare sul territorio è stato fortemente voluto. Per noi è essenziale offrire ai nostri interlocutori non solo momenti di formazione ad hoc, ma anche e soprattutto occasioni di relazione diretta e di confronto su tematiche che sono di fondamentale importanza per gli operatori di settore. Inoltre, quest’anno Axis compie 40 anni e per noi è un orgoglio poter celebrare questo grande traguardo con chi ci da fiducia ogni giorno, per ringraziarli e guardare insieme al futuro”.