Axis porta l’innovazione nella sicurezza sul territorio con OPEN on the Road 2026

Dopo il successo delle precedenti iniziative sul territorio, Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, lancia OPEN on the Road 2026, una nuova serie di eventi itineranti che toccherà circa 20 città tra il Sud e il Centro Europa, portando al centro l’innovazione tecnologica nel mondo della sicurezza. Un format pensato per favorire un contatto più diretto e coinvolgente con le realtà locali, che in Italia farà tappa a Bergamo (14 maggio), Firenze (4 giugno), Roma (18 giugno) e Verona (2 luglio).

Pensato per distributori, partner, system integrator, consulenti e clienti finali, OPEN on the Road rappresenta un’occasione di incontro e confronto diretto con il team Axis e l’intero ecosistema di riferimento. L’obiettivo è offrire momenti di aggiornamento concreti e favorire il dialogo sulle principali sfide e opportunità del settore.

Un format itinerante per raccontare le nuove frontiere della sicurezza



Nel corso delle quattro tappe, i partecipanti potranno approfondire gli scenari tecnologici che stanno ridefinendo il mercato, dalle tecnologie video all’avanguardia all’intelligenza artificiale, dalla cybersecurity alla trasformazione digitale. Ampio spazio sarà dedicato anche al ruolo strategico dei dati e dei metadati, sempre più centrali per migliorare efficienza operativa, sicurezza e capacità decisionale: il programma si concentrerà infatti su come sensori intelligenti, analitiche e piattaforme consentano di raccogliere e interpretare i dati provenienti dagli ambienti fisici, trasformandoli in informazioni utili e azionabili a supporto di decisioni più efficaci.

Attraverso sessioni tecniche, dimostrazioni dal vivo e casi applicativi reali, Axis mostrerà come le soluzioni basate su sensori intelligenti e piattaforme integrate possano tradurre i dati in azioni concrete, supportando organizzazioni e imprese nell’affrontare scenari complessi e in continua evoluzione.

Formazione, networking e applicazioni reali



OPEN on the Road si distingue per un approccio fortemente interattivo: accanto agli interventi degli esperti, gli eventi offriranno momenti di networking e confronto tra professionisti del settore, con l’obiettivo di condividere esperienze, best practice e visioni future.

Particolare attenzione sarà riservata anche agli aspetti legati all’integrità dei dati e alla conformità nelle infrastrutture critiche, temi sempre più rilevanti in un contesto normativo e tecnologico in rapido cambiamento.

“Con OPEN on the Road vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio e il dialogo diretto con il nostro ecosistema,” commenta Stefano Banzola, Sales Manager Italia di Axis Communications. “Questi incontri rappresentano un’opportunità concreta per condividere competenze, mostrare l’innovazione in azione e supportare partner e clienti nell’adozione di soluzioni sempre più integrate, intelligenti e sicure”.