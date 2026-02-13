Axitea rafforza la sua offerta di sicurezza integrata con l’acquisizione di Surveye

Axitea, Global Security Provider per la protezione fisica e cyber delle imprese, acquisice Surveye, system integrator specializzato in soluzioni su misura per videosorveglianza, antintrusione, rilevazione incendi, controllo accessi e sistemi di allarme.

L’operazione rappresenta il primo investimento strategico realizzato da Axitea dall’ingresso, a maggio 2025, di Argos nel capitale della società e che dà vita ufficialmente al Gruppo Axitea. Tale operazione conferma un percorso industriale di lunga data orientato a rafforzare l’offerta con proposte ad alto valore aggiunto, volte ad accelerare l’evoluzione verso un modello di sicurezza convergente (fisico–cyber) e sempre più data e AI driven.

L’operazione potenzia ulteriormente la presenza sul mercato della sicurezza del Gruppo, oggi in grado di coprire una grande varietà di esigenze grazie ai circa 1.000 dipendenti, 18.500 clienti e con ricavi pari a circa €100 milioni.

I vantaggi dell’acquisizione per Axitea

Con l’integrazione di Surveye, Axitea potenzia le competenze di system integration e la capacità di erogare soluzioni complete lungo l’intero ciclo di vita della sicurezza (assessment, progettazione, installazione, integrazione tecnologica, monitoraggio e manutenzione): una combinazione strategica che crea sinergie industriali e commerciali.

Argos, azionista di maggioranza del Gruppo Axitea, mantiene il controllo del Gruppo ampliato, mentre Marco Bavazzano, CEO di Axitea, continua a guidare il Gruppo. Diego Corsini, fondatore e proprietario di Surveye, resta CEO di Surveye, garantendo continuità e preservazione della cultura imprenditoriale e dell’esperienza aziendale.

Fondata su una profonda competenza tecnica, Surveye è riconosciuta per la sua capacità di progettare e implementare soluzioni di sicurezza personalizzate che rispondono alle esigenze specifiche dei suoi clienti. La sua clientela comprende importanti aziende internazionali e nazionali di primo piano che operano nei settori del lusso, bancario, retail, industriale, ospitalità, logistica e privato.

Le soluzioni di Surveye permettono ai clienti di ottimizzare le strutture dei costi, ridurre significativamente le frodi e il loro impatto e migliorare i processi di sicurezza che supportano un’esperienza cliente migliorata.

Marco Bavazzano, CEO di Axitea, ha aggiunto: “L’acquisizione di Surveye rafforza ulteriormente la posizione di Axitea come leader della sicurezza integrata in Italia. Surveye porta con sé una competenza tecnica eccezionale e una solida reputazione tra i clienti di alto livello. Insieme, saremo in grado di offrire soluzioni ancora più innovative, affidabili e su misura per la sicurezza fisica e digitale.”

Andrea Pavesi, Partner di Argos, ha commentato: “Questa acquisizione è pienamente allineata alla strategia buy-and-build di Axitea, volta a rafforzare le sue capacità tecnologiche e il posizionamento sul mercato. Surveye è un asset di alta qualità con una solida conoscenza e una clientela di alto livello. Siamo lieti di supportare il team di gestione di Axitea in questa nuova fase di crescita.”

Diego Corsini, fondatore e CEO di Surveye, ha concluso: “La nostra visione è sempre stata guidata da obiettivi ambiziosi e da un forte focus sull’eccellenza. Allearsi con Axitea rappresenta un passo naturale e strategico nello sviluppo di Surveye, permettendoci di accelerare la nostra crescita preservando la nostra identità e continuando a offrire soluzioni altamente specializzate ai nostri clienti.”