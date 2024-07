Barracuda AI Assistant aiuta i partner 24/7

L’Intelligenza Artificiale approda nel portale dei partner di Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud-first. Si tratta del Barracuda AI Assistant, l’assistente virtuale AI-based che fornisce agli utenti ulteriori funzionalità di ricerca e supporto.

Barracuda AI Assistant è pensato per migliorare l’esperienza e la facilità d’uso del Barracuda Partner Portal, aiutandoli a risparmiare tempo e a migliorare la produttività. Grazie a questa novità, Barracuda diventa uno dei primi vendor nel campo della sicurezza a sfruttare le capacità dell’AI all’interno di un portale per i partner per fornire questo tipo di assistenza.

Cosa offre Barracuda AI Assistant ai partner?

Utilizzando Barracuda AI Assistant, i partner possono cercare informazioni sulle soluzioni dell’azienda, sul Partner Success Program e sulle risorse disponibili nella sezione del sito loro dedicata, accedendo più rapidamente agli strumenti e al materiale di cui hanno bisogno per soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti.

I partner possono anche avvalersi di Barracuda AI Assistant per ottenere risposte specifiche sui prodotti in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così da poter arricchire e rafforzare la presentazione dell’offerta per clienti e potenziali acquirenti. Per fornire tutte le informazioni richieste in modo dettagliato e completo, tale strumento basato sull’AI attinge dai materiali formativi di Barracuda, quali guide, playbook di vendita, schede tecniche dei prodotti e ebook, elencando anche le fonti utilizzate.

“Siamo felici di offrire ai partner questo strumento all’avanguardia, uno dei primi nel suo genere per i partner di canale, al fine di aiutarli a reperire in modo facile e veloce le informazioni più aggiornate sulle soluzioni e i servizi offerti da Barracuda, le certificazioni e gli strumenti di vendita, fornendo così un ulteriore supporto alle attività commerciali” , dichiara Jason Beal, Vice President Worldwide Partner Ecosystems di Barracuda.

Le novità del Partner Success Program

Oltre al lancio del Barracuda AI Assistant, l’azienda annuncia il potenziamento del suo Partner Success Program, con l’obiettivo di aumentare la redditività dei partner nonché di favorire la formazione tecnica loro e dei distributori. Le novità apportate da Barracuda comprendono:

Miglioramento dei modelli di scontistica riservati ai partner a livello globale , che comprendono anche un nuovo rebate per i partner Premier più performanti e l’ampliamento delle offerte interne per creare maggiori opportunità di massimizzare i profitti.

, che comprendono anche un nuovo rebate per i partner Premier più performanti e l’ampliamento delle offerte interne per creare maggiori opportunità di massimizzare i profitti. Rafforzamento della distribuzione . I nuovi modelli di scontistica puntano a sostenere la crescita a lungo termine dei partner, aiutandoli a raggiungere nuovi clienti e a consolidare le loro attività.

. I nuovi modelli di scontistica puntano a sostenere la crescita a lungo termine dei partner, aiutandoli a raggiungere nuovi clienti e a consolidare le loro attività. Potenziamento della formazione tecnica e commerciale dei partner. Il programma fornisce l’accesso a quattro nuovi corsi di certificazione tecnica e a maggiori risorse per ampliare questo tipo di competenze. Ciò include, ad esempio, la possibilità per i partner di creare link personalizzati e tracciabili a Barracuda Email Threat Scanner, strumento che analizza le e-mail alla ricerca di eventuali minacce, e di accedere più agevolmente alla reportistica sulle scansioni.

“In seguito al lancio del nostro Partner Success Program globale, siamo entusiasti di introdurre ulteriori potenziamenti che consentiranno ai nostri partner di massimizzare i loro risultati, portando a una maggiore redditività sul mercato grazie alla collaborazione con Barracuda”, conclude Jason Beal.