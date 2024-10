Black Friday e Cyber Monday 2024: i principali trend

Acquisti più prudenti, programmati e responsabili in vista dell’ormai prossimo Black Friday & Cyber Monday (BFCM). Nonostante il leggero allentamento della pressione del costo della vita, infatti, il 67% degli italiani dichiara di aver ridotto la propria spesa discrezionale negli scorsi mesi. Tuttavia, seppur con un approccio più cauto, la maggior parte (65%) si dichiara comunque intenzionato a cavalcare il BFCM per le proprie spese in vista delle festività natalizie, con uno scontrino medio pari a €219 (che sale a quota €391 per gli entusiasti della stagione di shopping).

“Verso il BFCM: La voce dei Consumatori” condotta da Sapio Research per hybrid shopping, infatti, 1 italiano su 3 si aspetta che l’AI ottimizzi lo shopping online e in negozio, rispondendo così al desiderio di modalità di acquisto sempre più integrate. Il BFCM si conferma così, anche quest’anno, grande catalizzatore per le vendite. A fare il punto sulle previsioni di acquisto la ricercacondotta da Sapio Research per Shopify , che ha indagato anche il crescente ruolo della tecnologia nell’esperienza di acquisto, con un’evidenza su tutte: l’AI, che aveva debuttato nel mondo del commercio durante il BFCM dell’anno scorso, torna protagonista. In un contesto in cui continua a prevalere l’, infatti, 1 italiano su 3 si aspetta che l’AI ottimizzi lo shopping online e in negozio, rispondendo così al desiderio di modalità di acquisto sempre più integrate.

Previsioni d’acquisto: l’importanza di pianificare. Moda in testa e il ruolo dei social

Dei quasi 7 italiani su 10 che prevedono di effettuare la maggior parte degli acquisti durante il BFCM, la metà ha iniziato a preparare la propria wish-list da inizio ottobre e ben il 22% è già pronto da giugno. Per oltre la metà degli shopper (55%), a guidare le proprie scelte di acquisto saranno i migliori sconti, seguiti dalla possibilità di ottenere spedizione gratuita (33%) e di accedere a programmi fedeltà (23%). In cima alla lista dei desideri, il primo posto spetta alla categoria moda, con abbigliamento e accessori in testa (41%), seguiti da articoli tech (36%) e beauty (27%).

I più propensi a metter mano al portafoglio saranno poi i più giovani: le fasce di età 18-24 e 25-34 sono, infatti, le più inclini a incrementare la spesa durante il BFCM (rispettivamente il 25% e il 28% rispetto all’8% tra gli over 65) e si muoveranno in anticipo per accaparrarsi le migliori offerte. Acquisti che faranno anche tramite social media, come è ormai consuetudine: il 51% dei giovani tra i 18 e 24 anni, infatti, acquista abitualmente su Instagram, YouTube (45%) e TikTok (42%), mentre Facebook perde terreno su questo target (17%), a favore di un pubblico più senior.

Cresce il desiderio di esperienze di acquisto ibride guidate dalla tecnologia (AI compresa)

L’approccio allo shopping sarà anche quest’anno sempre più ibrido, con 2 consumatori su 5 che prevedono di suddividere equamente i propri acquisti tra online e offline. Con alcune preferenze: il 64% degli intervistati da Shopify dichiara di affidare agli acquisti online le spese più piccole e al negozio fisico quelle di maggiore importanza, mentre cresce la quota di persone alla ricerca di articoli online per poi concludere l’acquisto in store (48%).

Qualsiasi canale si scelga, il fil-rouge è la tecnologia. Dall’indagine Shopify emerge il desiderio di esperienze di acquisto ibride, guidate proprio dall’innovazione tech. Con un particolare interesse per tool pratici per risparmiare tempo e denaro, come comparatori di prezzo (37%), tracciamento degli ordini in real time (25%) e naturalmente AI. L’intelligenza artificiale, infatti, è sempre più vista come elemento in grado di migliorare l’esperienza d’acquisto, con il 34% dei consumatori italiani che si aspetta che l’AI renda lo shopping più agevole e personalizzato. Anche in store, dove l’AI può intervenire per semplificare processi di pagamento e checkout e, in generale, personalizzare le interazioni con i clienti, nonché migliorare le offerte promozionali.

Sostenibilità e acquisti consapevoli: una priorità crescente, soprattutto per i giovani

La sostenibilità conferma la propria crescente centralità nei comportamenti di acquisto, con il 25% dei consumatori che prevede di fare acquisti più responsabili durante il BFCM. Tra questi, il 14% cerca prodotti fabbricati o spediti in modo ecologicamente sostenibile. Un orientamento verso uno shopping consapevole che vede il 13% dei consumatori manifestare esplicitamente il desiderio di fare acquisti più ponderati, percentuale che sale al 18% tra i giovani di età compresa tra 18 e 34 anni. L’indagine di Shopify mostra, inoltre, una crescente preferenza per marchi indipendenti e prodotti a basso impatto ambientale, riflettendo un cambiamento nelle abitudini di acquisto, dove l’etica dei brand e la qualità dei prodotti assumono un peso sempre maggiore.

“Il BFCM rappresenta un momento chiave per il settore retail, offrendo ai brand l’opportunità di misurarsi e di rispondere alla crescente richiesta di esperienze d’acquisto più ibride, cross-canale e personalizzate. Anche in questa occasione, l’AI giocherà un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione dell’experience” afferma Paolo Picazio, Country Manager di Shopify Italia. “La capacità dei brand di adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie e di rispondere alle aspettative in evoluzione dei consumatori è ormai determinante. Chi acquista si aspetta esperienze sempre più dinamiche, fluide e su misura: le aziende che riusciranno a fare leva sull’innovazione tecnologica, insieme a una strategia digitale solida, emergeranno in un mercato altamente competitivo. I brand devono però trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e autenticità, poiché i consumatori cercano interazioni e connessioni reali, spingendo le aziende a innovare senza rinunciare a porre sempre il cliente al centro”.

La voce dei merchant: la testimonianza di Pinalli

L’importanza e le opportunità del BFCM sono ormai ben chiare anche alle imprese, chiamate a mettere alla prova e a condensare in pochi giorni un intero anno di lavoro attraverso strategie ad hoc, esclusive e personalizzate, in grado di distinguere un marchio in un momento di alta concorrenza. È il caso di Pinalli, la prima catena italiana di profumerie in termini di fatturato e numero di punti vendita sul territorio nazionale, già tra i top 5 brand per performance positive di vendita nel settore beauty durante il BFCM 2023 secondo le rilevazioni di NielsenIQ.

“Il Black Friday e il Cyber Monday rappresentano senza dubbio due tra i momenti più importanti della ‘peak season’ del nostro settore” sottolinea Daniele Rossetti, Head of Ecommerce di Pinalli. “Come negli anni precedenti, anche nel 2024 offriremo promozioni particolarmente interessanti, perfette per chi desidera anticipare l’acquisto dei regali di Natale. Siamo consapevoli che i consumatori si aspettano una shopping experience sempre più fluida, priva di intoppi e altamente personalizzata, sia online che in negozio, ancor di più in momenti di picco per lo shopping. La nostra priorità è dunque garantire coerenza su tutti i canali, sfruttando tecnologie che ci consentano di adattare rapidamente il business a volumi crescenti e nuove esigenze. Questo approccio ci permette di rispondere ai trend evidenziati dalla ricerca di Shopify, che conferma una crescita degli acquisti su e-commerce, accompagnata da una maggiore attenzione dei clienti verso scelte più ponderate e ragionate.”