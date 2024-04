Borussia Dortmund ed Extreme portano la rete Wi-Fi 6E- ready nel più grande stadio della Germania

Extreme Networks annuncia di essere stata selezionata per l’implementazione di soluzioni wireless e di analisi per il Borussia Dortmund, uno dei maggiori club calcistici della Germania. La nuova rete Wi-Fi 6E verrà implementata in collaborazione con Bell Computer-Netzwerke, contribuirà a modernizzare le attività nelle strutture della squadra e nello stadio, e consentirà di adottare nuove soluzioni come l’acquisto online dei posti a sedere e l’utilizzo di AR e VR all’interno dell’impianto.

Con una capacità di 81.365 posti, lo stadio del Borussia Dortmund è il più grande stadio di calcio della Germania. Oltre alle partite del Borussia Dortmund, lo stadio ospita anche eventi internazionali, tra cui sei partite del prossimo Campionato europeo di calcio 2024.

Principali vantaggi:

– Wi-Fi di nuova generazione: La nuova rete fornirà ai tifosi e al personale operativo dello stadio una connettività wireless affidabile, offrendo una migliore esperienza alla squadra e al personale, e consentirà – tra le altre cose – una scansione più rapida dei biglietti. Inoltre, la compatibilità Wi-Fi 6E permette di utilizzare immediatamente i dispositivi a 6 GHz e tutte le applicazioni che hanno bisogno di una maggiore ampiezza di banda e di affidabilità come le telecamere di sicurezza intelligenti, le transazioni cashless e la segnaletica digitale.

– Automazione, sicurezza e scalabilità: Con Extreme Fabric Connect, la rete sarà in grado di scalare rapidamente in base alle necessità, e consentirà al team IT di effettuare provisioning e configurazione degli Access Point (AP) Wi-Fi all’interno e all’esterno dello stadio in modo completamente automatico. Inoltre, grazie all’iper-segmentazione tipica del Fabric, il Borussia Dortmund potrà separare la rete operativa e quella Wi-Fi accessibile anche ai tifosi per impedire che un attacco laterale possa interrompere le attività o bloccare una partita.

– Analisi e decisioni basate sui dai forniti dalla rete: ExtremeAnalytics fornirà al club informazioni in tempo reale su attività, utenti, dispositivi e applicazioni sulla rete Wi-Fi, e grazie a queste il club potrà migliorare la gestione delle attività del personale e del traffico dei tifosi, identificare nuove opportunità di sponsorizzazione in base alle applicazioni usate dai tifosi, e decidere come evolvere i servizi nello stadio per mantenere i tifosi impegnati durante ogni partita.

Carsten Cramer, Managing Director del Borussia Dortmund, ha dichiarato: “Vogliamo offrire a dipendenti, giocatori e tifosi la migliore connettività, per ottimizzare l’attività dietro le quinte e migliorare l’esperienza digitale durante le partite. La nuova rete Wi-Fi 6E-ready di Extreme ci consentirà di individuare nuove opportunità per le sponsorizzazioni e la monetizzazione, di offrire nuove applicazioni per i tifosi, e di essere pronti per evoluzioni future di cui oggi probabilmente siamo completamente all’oscuro. Siamo finalmente pronti per sfruttare appieno la tecnologia in tutte le aree di attività, e per offrire ai tifosi esperienze più moderne quando torneranno a vedere le partite del prossimo campionato”.