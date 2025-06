BOS affida la distribuzione dei suoi prodotti ad Aikom Technology

Annunciato accordo di distribuzione tra BOS, azienda italiana con oltre vent’anni di esperienza nella progettazione e fornitura di sistemi di videosorveglianza e Aikom Technology, distributore di ecosistemi tecnologici ad alto valore aggiunto per aziende ICT e System Integrator.

Con BOS Aikom amplia l’offerta dedicata alla videosorveglianza professionale

BOS, azienda riconosciuta per l’affidabilità delle sue soluzioni, l’attenzione al cliente e un eccellente rapporto qualità/prezzo, serve esclusivamente il canale professionale, garantendo spedizioni rapide, assistenza tecnica diretta e soluzioni personalizzabili. L’azienda è certificata ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001.

Il catalogo BOS offre una gamma completa di telecamere IP, con soluzioni avanzate come visione Full Color, panoramiche, multisensore e termiche, pensate per tutte le tipologie di installazione e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Completano l’offerta NVR affidabili e sistemi di alimentazione che intervengono in caso di blackout e per contesti privi di rete elettrica. Tutti i dispositivi sono compatibili ONVIF e conformi NDAA a garanzia di sicurezza e compliance per i mercati internazionali e per gli impianti in luoghi pubblici.

La collaborazione tra BOS e Aikom Technology nasce da una visione comune: offrire al mercato sicurezza di qualità attraverso tecnologie accessibili, di semplice installazione e con un supporto rapido su tutto il ciclo di vita dei progetti.

Con questa nuova partnership, Aikom Technology amplia ulteriormente il ventaglio di soluzioni dedicate al mondo della videosorveglianza professionale, continuando a investire in marchi solidi, innovativi e complementari tra loro.

Dichiarazioni

“Per noi di BOS, la collaborazione con Aikom rappresenta una scelta importante e naturale, fondata sui valori che condividiamo. Aikom è un distributore che si è evoluto nel tempo, distinguendosi per l’innovazione tecnologica e di servizio”, afferma Leonardo Borinato, CEO di BOS. “La decisione di distribuire prodotti di alta qualità, offrendo servizi avanzati in ogni fase dei progetti e investendo costantemente in conoscenza e formazione, rende Aikom un partner ideale per noi. Questa collaborazione tra imprese italiane ci consentirà di diffondere i prodotti BOS e di rafforzare la nostra missione di tutelare il valore della sicurezza”.