Brother conquista l’iF DESIGN AWARD 2026: premiata per il design delle stampanti inkjet

Brother Industries ha ricevuto l’iF DESIGN AWARD 2026 per due delle sue stampanti inkjet (DCP-J1260W/J1460DW), confermando ancora una volta la centralità del design nello sviluppo dei prodotti.

Organizzato da iF International Forum Design GmbH in Germania, l’iF DESIGN AWARD è considerato uno dei riconoscimenti internazionali più autorevoli nel settore del design. Istituito nel 1953, il premio valuta, non solo l’estetica dei prodotti, ma anche aspetti come l’interfaccia utente (UI), l’esperienza d’uso e la sostenibilità ambientale, premiando le soluzioni capaci di unire qualità progettuale, funzionalità e innovazione.

Per l’edizione 2026 sono state presentate oltre 10.000 candidature, provenienti da 68 Paesi e territori e distribuite in nove categorie. I progetti sono stati esaminati da una giuria composta da 129 esperti di fama internazionale.

Per Brother si tratta di un riconoscimento che si inserisce in una lunga tradizione di eccellenza nel design. Dal primo premio ottenuto nel 1982 per la macchina per scrivere Alphabetical Typewriter, l’azienda ha ricevuto complessivamente 96 iF DESIGN AWARD, inclusi 19 anni consecutivi di riconoscimenti dal 2008.

Brother continua così a sviluppare prodotti basati sulle reali esigenze del cliente, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più efficaci, intuitive e affidabili.

Le nove categorie del premio sono: Product, Packaging, Branding & Communication, Interior Architecture, Concepts, Service/System & Process, Architecture, User Experience (UX) e User Interface (UI).