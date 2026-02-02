BTicino/Legrand: 70 colonnine Ensto per Sky Italia

BTicino, punto di riferimento nelle soluzioni elettriche e digitali, propone un’offerta completa anche per il mondo dell’industria: automazione, controllo, gestione dell’energia e sicurezza, con l’obiettivo di migliorare efficienza, affidabilità e sostenibilità.

In questo ambito si inseriscono anche le soluzioni per la mobilità sostenibile. Negli ultimi anni il Gruppo Legrand è diventato uno dei principali protagonisti in Europa nel settore della ricarica per veicoli elettrici, anche grazie ad acquisizioni strategiche come quella dell’azienda finlandese Ensto. Sono state proprio le wallbox di ricarica con doppia presa di alimentazione quelle scelte da Sky Italia per la propria sede di Milano.

“La collaborazione con Sky Italia rappresenta un esempio concreto di come le soluzioni BTicino e Legrand possano rispondere in modo efficace alle esigenze di aziende attente all’innovazione e alla sostenibilità”, ha dichiarato Emanuele Di Bartolomei – Direzione Commerciale BTicino – Gruppo Legrand. “Un progetto che coniuga affidabilità tecnologica, sicurezza e attenzione all’impatto ambientale”.

ESIGENZE E SOLUZIONI PROGETTUALI

L’esigenza principale era quella di fornire un sistema di ricarica efficiente, affidabile e scalabile, in grado di supportare l’aumento progressivo dei veicoli elettrici aziendali e di garantire al tempo stesso elevati standard di sicurezza e continuità di servizio in un contesto ad alta frequentazione.

WALLBOX ENSTO

Ensto fornisce soluzioni di ricarica durature e sostenibili per veicoli elettrici, progettate per rispondere alle esigenze di utenti, proprietari e gestori degli impianti. I dispositivi, robusti e intuitivi, sono sviluppati per garantire una lunga durata operativa nel tempo.

Per questo progetto sono state scelte le wallbox Ensto Pro da parete, una soluzione estremamente funzionale e sicura. Realizzate interamente in metallo e quindi particolarmente resistenti a urti e agenti atmosferici, risultano ideali per la ricarica pubblica in esterno. La fornitura ha previsto 41 wallbox con doppia presa di alimentazione e 16 wallbox con singola presa di alimentazione.

Attualmente l’impianto è operativo e funziona a pieno regime, garantendo un risparmio significativo in termini di emissioni di CO₂.

ALTRI COMPONENTI DELLA FORNITURA

Il sistema è alimentato tramite condotti blindosbarra Zucchini da 630 A, soluzioni di distribuzione elettrica ad alta corrente utilizzate in ambito industriale e nei grandi edifici. Questi sistemi consentono di sostituire i tradizionali cavi con sbarre conduttrici compatte, racchiuse in un involucro protettivo, offrendo elevata capacità di trasporto e massimi livelli di sicurezza.

La protezione delle linee che alimentano le wallbox è garantita da interruttori magnetotermici differenziali 4 × 32 A – 0,03 A, classe A.

BTICINO PARTNER STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

Questa realizzazione conferma l’impegno di BTicino e del Gruppo Legrand nel sostenere la transizione energetica attraverso soluzioni tecnologiche affidabili e sostenibili per la mobilità elettrica. Scegliendo BTicino come partner, le aziende possono contare su prodotti e servizi di alto livello, progettati per garantire qualità, continuità operativa e valore nel tempo. Un approccio che consolida il ruolo di BTicino e del Gruppo Legrand come partner strategici nello sviluppo di infrastrutture di ricarica evolute, contribuendo a un modello energetico più responsabile e orientato al futuro.