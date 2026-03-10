BTicino partner tecnologico per la nuova sede Marlegno

BTicino, punto di riferimento nelle soluzioni elettriche e digitali, ha contribuito alla realizzazione della nuova sede di Marlegno attraverso una fornitura completa di sistemi per la distribuzione, la protezione e la gestione dell’energia. Un progetto di grande scala, concepito per integrare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità costruttiva.

Marlegno è una delle aziende italiane di riferimento nel settore della bioedilizia. Fondata nel 2000 a Bergamo, è specializzata nella realizzazione di strutture in legno ad alta efficienza energetica per ambiti residenziali, industriali e pubblici, integrando progettazione digitale, sostenibilità e innovazione. La nuova sede di Calcinate rappresenta la sintesi della sua visione industriale orientata al futuro dell’edilizia sostenibile: il complesso comprende una struttura uffici e showroom di 2.100 mq e un Innovation Center di 12.000 mq e ha una superficie totale di 25.000 mq.

ESIGENZE E SOLUZIONI PROGETTUALI

La nuova sede è stata progettata per ospitare funzioni direzionali, produttive e di innovazione, richiedendo un’infrastruttura elettrica affidabile, sicura e flessibile nel tempo. L’obiettivo era garantire continuità di servizio, elevati standard di sicurezza e un controllo efficiente dei consumi energetici, in linea con i requisiti di un edificio certificato LEED Gold.

In questo progetto BTicino ha realizzato una fornitura impiantistica completa, coprendo l’intera infrastruttura elettrica dell’edificio: dalla media e bassa tensione ai sistemi di distribuzione, protezione e continuit? di servizio, fino alle soluzioni di supervisione, automazione e mobilit? elettrica. Un intervento integrato che ha garantito affidabilit? operativa, flessibilit? nel tempo e coerenza con gli obiettivi di sostenibilit?, contribuendo in modo importante all’ottenimento della certificazione LEED Gold del progetto.

“Si è trattato di un intervento articolato, che ha visto BTicino affiancare la committenza con una fornitura integrata di soluzioni tecnologiche. Grazie a questo approccio, il sito ha ottenuto la certificazione LEED Gold, uno standard internazionale che attesta la sostenibilità dell’edificio, la sua efficienza energetica e la qualità degli ambienti interni, progettati per garantire comfort e salubrità. Un risultato che dimostra come un’architettura tecnologica progettata in modo accurato possa generare valore concreto e duraturo, per le persone e per gli edifici”, ha dichiarato Fabio Ambrosini, Direzione Commerciale BTicino.

“La nuova sede rappresenta per noi un vero fiore all’occhiello e l’espressione dello stato dell’arte del costruire sostenibile oggi. Abbiamo voluto realizzare un edificio capace di coniugare massima qualità costruttiva, elevate prestazioni impiantistiche e centralità dell’utilizzatore, garantendo comfort e riducendo al minimo l’impatto ambientale”, ha dichiarato l’architetto Andrea Seghezzi, Project Manager di Marlegno. “In questo percorso, BTicino si è rivelato un partner fondamentale, in particolare per la gestione della luce e dell’illuminazione interna, elementi chiave per l’efficienza energetica e il benessere degli spazi, contribuendo in modo determinante anche all’ottenimento del Premio KNX 2025 come Miglior Progetto nazionale”.

LA FORNITURA BTICINO

Due cabine di media tensione (ricezione, trasformazione e predisposizione per nuova partenza);

UPS CEI 0-16;

Trasformatore in resina 17.5 kV – 800 kVA MT/BT con accessori;

Quadri elettrici di Bassa Tensione montati, cablati e certificati BTicino;

Passerelle a filo d’acciaio saldato ZF31 GAMMA-P;

Condotti blindati Zucchini XCM4 da 160A;

Materiale KNX (nei quadri elettrici ed in campo);

Sensori CP Electronics;

Supervisione e gestione totale dell’impianto domotico KNX;

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

Serie civile Living NOW bianca.

I lavori sono stati supervisionati per Marlegno dall’architetto Andrea Seghezzi, in stretto contatto con la proprietà; il team BTicino è stato guidato da Fabio Ambrosini. Dell’installazione si è occupata la Elettrica Lorenzi di Calcinate. La progettazione dell’involucro esterno è stata realizzata dall’architetto Riccardo Minelli.

BTICINO PARTNER PER EDIFICI AD ALTE PRESTAZIONI

Lavori come la nuova sede Marlegno dimostrano come un approccio integrato alla progettazione e all’impiantistica possa generare benefici concreti nel tempo: riduzione dei consumi energetici, miglioramento del comfort e della qualità degli ambienti di lavoro, maggiore affidabilità operativa e valorizzazione complessiva dell’investimento nel tempo. Un modello virtuoso che contribuisce allo sviluppo di edifici più sostenibili, efficienti e orientati al futuro.

Questa visione ha portato la nuova sede Marlegno a conquistare il premio come miglior realizzazione ai KNX Italian Awards 2025, che valorizzano in Italia le eccellenze della domotica e della building automation, premiando qualità progettuale, innovazione tecnologica ed efficienza complessiva degli edifici. Alla base, la tecnologia KNX: uno standard internazionale aperto per l’automazione degli edifici, che consente la gestione integrata e intelligente di illuminazione, climatizzazione, sicurezza ed energia. Una piattaforma flessibile e scalabile, capace di evolvere nel tempo e di rispondere alle nuove esigenze dell’abitare e del lavoro contemporaneo.