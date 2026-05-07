Casa+: la nuova visione dell’abitare di BTicino

BTicino presenta Casa+, il nuovo ecosistema dedicato all’abitare contemporaneo, nato per rispondere in modo concreto alle nuove esigenze della casa: maggiore semplicità di utilizzo, più sicurezza, attenzione alla sostenibilità e possibilità di personalizzazione.

Casa+ non è soltanto un insieme di novità di prodotto, ma una visione integrata della casa come ambiente intelligente, in cui design, tecnologia e servizi dialogano tra loro per offrire un’esperienza più fluida, accessibile e vicina ai bisogni delle persone. Dalla gestione dell’energia al controllo degli accessi, dalla sicurezza domestica alla climatizzazione, fino alla personalizzazione estetica degli ambienti, ogni soluzione contribuisce a costruire una casa più facile da vivere, più efficiente da gestire e più coerente con lo stile di chi la abita.

La nuova proposta di soluzioni BTicino si fonda su quattro pilastri: Più semplice, perché rende più immediati installazione, configurazione e utilizzo; Più sicura, perché integra protezione fisica, controllo da remoto e sicurezza digitale; Su Misura, perché permette di adattare funzioni ed estetica alle diverse esigenze abitative; Più sostenibile, perché aiuta a monitorare, ottimizzare e rendere più consapevole l’uso dell’energia.

A rendere Casa+ un ecosistema realmente integrato contribuisce anche il sistema di app BTicino.

Home + Control permette all’utente di gestire automazioni, energia, temperatura e dispositivi connessi; Home + Security estende il controllo alle funzioni di videocitofonia e sicurezza per controllare ciò che accade in casa e all’esterno, ricevere notifiche e intervenire anche a distanza; Home + Project supporta la configurazione e gestione dei sistemi domotici.

Più Semplice

La semplicità è uno degli elementi centrali di Casa+: una casa intelligente deve essere facile da preventivare, configurare e utilizzare ogni giorno rendendo fluidi i passaggi di consegna tra il professionista e l’utente finale.

Più Sostenibile

La sostenibilità, per BTicino, passa dalla possibilità di abitare meglio consumando in modo più consapevole. Casa+ integra soluzioni che aiutano a monitorare l’energia, ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi, senza rinunciare al comfort.

L’app Home + Control ha un ruolo centrale in questo percorso: consente di visualizzare i consumi della casa, controllare i carichi, monitorare la temperatura, ricevere notifiche sullo stato dell’impianto, definire priorità per il controllo anti-blackout e programmare lo spegnimento dei dispositivi quando non vengono utilizzati.

Tra le novità dedicate al comfort e all’efficienza energetica si inserisce Smarther AC, la soluzione BTicino pensata per rendere smart la gestione del condizionamento con split e fan coil. Il prodotto consente di controllare e programmare il funzionamento dei sistemi di raffrescamento e riscaldamento ad aria, integrandoli nell’ecosistema Home + Control. In questo modo è possibile gestire il comfort in modo più preciso e ridurre gli sprechi energetici.

Un ulteriore tassello è rappresentato da Green Up Home, la soluzione di ricarica per veicoli elettrici pensata per portare la sostenibilità nella quotidianità domestica. Progettata per un’installazione rapida e una gestione semplice, permette di controllare la ricarica da smartphone, monitorare i consumi e programmare la ricarica nei momenti più convenienti. Integrata con la smart home e con l’impianto fotovoltaico, consente una gestione dell’energia più evoluta e coerente con i nuovi modelli di consumo.

Un ruolo importante è svolto anche dai nuovi sensori smart, che permettono di monitorare temperatura, umidità, luminosità, apertura di porte e finestre e presenza di acqua. In questo modo, la casa non si limita a rilevare degli eventi, ma può trasformarli in azione creando degli automatismi avanzati che permettono una gestione efficiente limitando gli sprechi energetici.

Non dobbiamo infine dimenticarci che BTicino rimane molto sensibile al tema dell’impatto ambientale impegnandosi anche a livello di materiali green con cui sono composti i prodotti, energia green per la produzione e green packaging.

Più Sicura

Con Casa+, BTicino rafforza il concetto di sicurezza domestica attraverso un ecosistema che integra videocitofonia, telecamere, controllo degli accessi e cybersecurity. La sicurezza non è più pensata come funzione isolata, ma come sistema connesso e facilmente gestibile, capace di accompagnare l’utente anche quando è fuori casa grazie all’App Home+Security.

Tra le principali novità si inserisce il nuovo Classe 300X, videocitofono connesso con display full screen e interfaccia grafica intuitiva. Il dispositivo consente di ricevere le chiamate direttamente sullo smartphone, visualizzare chi si trova all’ingresso, aprire porte e cancelli da remoto, consultare la cronologia delle chiamate e accedere ai messaggi lasciati dai visitatori. L’introduzione del Wi-Fi 6 contribuisce inoltre a rafforzare affidabilità e qualità della connessione.

A completare l’offerta security arrivano le nuove telecamere Advance Pro, pensate per offrire un controllo più nitido e consapevole degli ambienti domestici. Dotate di riprese 2K, angolo di visione a 130 gradi e otturatore fisico per la privacy, consentono una supervisione efficace e integrata all’interno dell’ecosistema Casa+.

Accanto alla sicurezza fisica, Casa+ integra anche il tema della cybersecurity attraverso il servizio Sicuri e Connessi, pensato per garantire una gestione da remoto dell’impianto più affidabile e allineata agli standard di protezione richiesti dall’abitare connesso.

Su Misura

Casa+ interpreta la casa come uno spazio sempre più personale, da configurare non solo nelle funzioni ma anche nell’estetica.

Casa+ è su misura dal punto di vista tecnologico con una casa totalmente wireless, piuttosto che una casa con connettività cablata per adattarsi a esigenze diverse, offrendo così la massima libertà progettuale e installativa, in funzione del tipo di abitazione e del livello di evoluzione desiderato.

In questa direzione si inseriscono le novità del sistema MyHOME, che ampliano le possibilità di controllo e automazione domestica mantenendo un’esperienza d’uso intuitiva.

I nuovi comandi multifunzione MyHOME concentrano più funzioni in meno spazio, migliorano la pulizia estetica dell’impianto e offrono maggiore libertà progettuale. La compatibilità con il protocollo DALI 2 consente inoltre una gestione avanzata dell’illuminazione, permettendo di controllare intensità, colore e temperatura del bianco in modo semplice e personalizzato.

Con Living Now, Casa+ diventa su misura anche dal punto di vista installativo con il nuovo sistema a filo muro che si propone come alternativa alla classica installazione superficiale. Si tratta di una soluzione, adatta sia alla muratura sia al cartongesso, che porta all’estremo i concetti di planarità, integrazione architettonica e continuità tra parete e placca.

E infine una casa Su Misura a livello estetico con la nuova proposta di Living Now Monochrome, la principale novità BTicino 2026. Stiamo parlando di tre nuove finiture metalliche – Bronze, Champagne e Steel – che permettono di ottenere un elegante effetto monocromatico. Il risultato è una gamma ancora più ricercata, pensata per integrarsi con diversi stili architettonici e valorizzare il progetto estetico dell’abitazione.

A completare l’esperienza di personalizzazione, le nuove cover possono essere arricchite con icone e simboli grazie al configuratore MySwitch configurator. È così possibile identificare in modo intuitivo aree specifiche della casa – ad esempio Garage o Piscina – scegliendo tra un’ampia libreria di pittogrammi oppure inserendo simboli e scritte personalizzate.