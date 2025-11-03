CodeFusion Studio 2.0 semplifica e accelera l’AI embedded

Analog Devices (ADI), specialista a livello globale nei semiconduttori, annuncia il lancio di CodeFusion Studio 2.0, la piattaforma di sviluppo embedded open source che rivoluziona la progettazione di sistemi intelligenti.

Grazie a una suite completa di strumenti, CodeFusion Studio 2.0 semplifica e accelera lo sviluppo di soluzioni AI embedded, offrendo astrazione avanzata dell’hardware, integrazione fluida dell’intelligenza artificiale e potenti funzionalità di automazione.

Questo importante aggiornamento, introduce un’avanzata astrazione dell’hardware, un’integrazione fluida dell’AI e potenti strumenti di automazione per ottimizzare il percorso dal concetto alla distribuzione su tutta la gamma di processori e microcontrollori ADI.

“Siamo entusiasti di annunciare CodeFusion Studio 2.0, un grande passo avanti nel nostro percorso orientato agli sviluppatori. L’aggiornamento introduce un’architettura aperta ed estensibile, un’integrazione più profonda nell’ecosistema embedded di ADI e un’innovazione continua focalizzata su semplicità, prestazioni e velocità. Man mano che la roadmap digitale di ADI si espande, CodeFusion continuerà a evolversi, colmando il divario tra hardware e software, abilitando ambienti runtime più ricchi e aiutando gli sviluppatori a spingere i confini dell’intelligenza all’edge”, ha dichiarato Jason Griffin, Managing Director of Software and AI Strategy di Analog Devices. “Con CodeFusion Studio 2.0, rendiamo l’AI multi-core all’edge semplice, scalabile e accessibile. Che tu sia un data scientist o uno sviluppatore embedded, il nuovo flusso di lavoro AI rende facile costruire, analizzare e distribuire modelli su qualsiasi processore ADI”.

CodeFusion Studio 2.0: un nuovo alleato per gli sviluppatori

CodeFusion Studio 2.0 gestisce tutto, per consentire agli sviluppatori di concentrarsi sull’innovazione. La piattaforma Studio è ora il punto di ingresso unico per lo sviluppo su tutto l’hardware ADI.

“Con pochi clic, gli sviluppatori possono ora mettere online l’hardware ADI. Tutto, dalla configurazione dell’SDK e della scheda fino alla distribuzione del codice di esempio, è automatizzato o semplificato. E per quanto riguarda l’intelligenza artificiale (AI), abbiamo reso il flusso di lavoro notevolmente più semplice. Gli sviluppatori possono ora importare, convertire e distribuire modelli AI direttamente sull’hardware ADI”, ha continuato Jason Griffin.

CodeFusion Studio 2.0 supporta ora flussi di lavoro AI completi, consentendo agli sviluppatori di utilizzare i propri modelli e distribuirli in modo efficiente su processori e microcontrollori ADI — dai dispositivi edge a basso consumo energetico ai DSP (Digital Signal Processor) ad alte prestazioni.

La nuova piattaforma, basata su Microsoft Visual Studio Code, include un sistema integrato per la verifica della compatibilità dei modelli, strumenti di profilazione delle prestazioni e funzionalità di ottimizzazione progettate per garantire una distribuzione robusta e un time-to-market accelerato.

Un nuovo framework modulare basato su Zephyr consente la profilazione delle prestazioni in fase di esecuzione per carichi di lavoro AI/ML, offrendo un’analisi layer-by-layer e un’integrazione fluida con le piattaforme eterogenee di ADI. Questa incapsulazione delle toolchain semplifica la distribuzione del machine learning e migliora la comprensione delle prestazioni a livello di sistema.

Esperienza di sviluppo unificata

Il System Planner aggiornato di CodeFusion Studio ora supporta applicazioni multi-core e una compatibilità estesa con i dispositivi, mentre gli strumenti di configurazione unificati riducono la complessità nell’ecosistema hardware ADI.

Con CodeFusion Studio 2.0 gli sviluppatori beneficiano di funzionalità di debug integrate, tra cui i Core Dump Analysis e il supporto al debugger GDB (GNU), rendendo la risoluzione dei problemi più rapida e intuitiva.

ADI prepara il futuro della sua roadmap digitale

CodeFusion Studio 2.0 rappresenta una nuova pietra miliare nella piattaforma di sviluppo embedded open-source di ADI, incarnando l’impegno dell’azienda nel fornire strumenti orientati agli sviluppatori che semplificano la complessità e accelerano l’innovazione.

Man mano che ADI espande la propria roadmap digitale, le future release continueranno a spingere i confini dell’intelligenza embedded, offrendo un’integrazione hardware-software più profonda, ambienti runtime più evoluti e nuove funzionalità pensate per le esigenze in evoluzione degli sviluppatori che sperimentano con l’AI fisica.

“Siamo estremamente entusiasti di vedere cosa la nostra community riuscirà a creare con CodeFusion Studio 2.0”, conclude Jason Griffin, Managing Director of Software and AI Strategy di Analog Devices.

Disponibilità

CodeFusion Studio 2.0 è ora disponibile per il download. Gli sviluppatori possono accedere alla piattaforma, alla documentazione e al supporto della community al seguente link.