Collari serracavo a protezione dei Data Center

Uno studio condotto dall’Uptime Institute, ente di consulenza che si occupa di migliorare le prestazioni, l’efficienza e l’affidabilità delle infrastrutture business-critical, ha intervistato 1.600 proprietari e operatori del settore dei data center. Il 10% di tutti gli intervistati ha dichiarato che l’ultima interruzione significativa è costata più di 1 milione di dollari. Inoltre, quasi il 34% di tutti gli intervistati ha subito un’interruzione grave negli ultimi tre anni, con conseguenti problemi sostanziali per gli operatori. Ecco perché componenti come i Cable Cleat™ di Panduit, collari serracavo per tenere saldi in posizione i cavi di alimentazione nei data center, possono svolgere una funzione importantissima, aiutando a garantire un’alimentazione sicura e ininterrotta nelle operazioni.

Cos’è un collare serracavo?

Ma cos’è un collare serracavo? Secondo la definizione dello standard internazionale IEC, si tratta semplicemente di “un dispositivo progettato per fissare i cavi, installato a intervalli lungo tutta la loro lunghezza”.

In un sistema di distribuzione dell’energia, il danno potenziale di un guasto da cortocircuito può essere catastrofico, generando un arco elettrico su un’apparecchiatura o sui cavi di alimentazione che li fa oscillare violentemente. Questo tipo di eventi rappresenta un grave rischio per la sicurezza di chiunque si trovi nelle vicinanze, sia durante l’evento iniziale del cortocircuito che in seguito, come dimostra questo video

Tuttavia, è possibile ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei lavoratori e i danni alle apparecchiature aderendo a criteri di progettazione ingegneristici comprovati e rispettando i requisiti di codici e standard documentati. Il modo migliore per proteggere il personale e le apparecchiature in prossimità dei cavi di alimentazione durante un cortocircuito è quello di bloccarli.

Non sottovalutate i rischi elettrici

Oggigiorno si continua a investire in modo significativo nella tecnologia utilizzata per realizzare progetti infrastrutturali. Eppure , secondo un’indagine condotta da Panduit ed EC&M, la maggior parte degli ingegneri elettronici e degli appaltatori di impianti elettrici fatica a comprendere appieno i vantaggi derivanti da una corretta gestione dei cavi nella progettazione elettrica, e i rischi che si corrono quando si ignorano questi aspetti. Si continua a non calcolare i cortocircuiti e a non individuare soluzioni adeguate per la gestione dei cavi.

Il risultato è che quasi la metà degli ingegneri intervistati (48%) afferma che attualmente i collari serracavo non proteggono nessuno dei cavi di alimentazione da loro specificati. Solo il 44% degli appaltatori elettrici intervistati prevede l’impiego di collari serracavo nella progettazione di cavi di alimentazione, mettendo a rischio la sicurezza, la produttività, il ROI e la scalabilità futura di interi progetti. Il 72% degli appaltatori si affida ancora a fascette in plastica per fissare i cavi, mentre un altro 20% non utilizza alcun sistema di fissaggio. Di conseguenza, le infrastrutture e i lavoratori non sono protetti da danni potenzialmente letali.

Collari serracavo a norma IEC 61914:2015

L’Europa utilizza sistemi di passerelle portacavi da diversi decenni ed è leader nel settore per quanto riguarda gli standard di progettazione e le migliori pratiche. A tal fine, la norma IEC 61914:2015 fornisce la metodologia e le procedure di prova necessarie a garantire l’affidabilità dei collari serracavo, nonché la protezione definitiva in caso di cortocircuito. Le passerelle portacavi sono una soluzione sicura e praticabile solo se abbinate alla giusta soluzione di collari serracavo per la protezione dai cortocircuiti.

Per proteggere l’infrastruttura elettrica quando si utilizzano cavi di alimentazione inseriti in passerelle portacavi, l’installazione di un collare serracavo conforme alla norma IEC 61914:2015 è l’opzione migliore in caso di guasto da cortocircuito.

Come scegliere il collare serracavo?

Tutti i collari serracavo di Panduit della linea Cable Cleat ™ sono stati testati e convalidati da terzi per soddisfare la normativa IEC 61914:2015.

Inoltre, il processo di progettazione e collaudo di Panduit ha portato allo sviluppo dell’applicazione Cleat kAlculator™ per dispositivi mobili e PC. Molti ingegneri non specificano l’uso di collari serracavo, in parte a causa dei necessari, ma laboriosi, calcoli sugli eventuali guasti. Cleat kAlculator™ semplifica notevolmente tale processo, consentendo a ingegneri, progettisti e installatori di determinare il corretto collare serracavo semplicemente inserendo i dati relativi alla disposizione e al diametro dei cavi, nonché la massima corrente di cortocircuito.

Cleat kAlculator™ è disponibile per il download nell’Apple Store o in Google Play, oltre che nel sito Panduit.com/cablecleat.

L’ottimizzazione dei data center richiede un’infrastruttura affidabile per fronteggiare i problemi di alimentazione, raffreddamento, risorse e connettività. Inoltre, all’interno di un’azienda, la protezione del personale e delle attrezzature deve avere la priorità assoluta. Con le opportune specifiche e l’installazione dei collari serracavo, queste soluzioni consentiranno di soddisfare gli obiettivi più critici.

Scopri come funziona Cleat kAlculator™ :