ColorVu 2.0 Smart Hybrid Light PTRZ: controllo remoto e audio avanzato

Le nuove telecamere con funzionalità PTRZ di Hikvision arricchiscono la gamma ColorVu 2.0 Smart Hybrid Light con un dispositivo progettato per offrire massima visibilità, regolazione remota dell’obiettivo e audio bidirezionale avanzato in un unico sistema compatto.

Pensate per rispondere alle esigenze operative di chi lavora ogni giorno nel campo della sicurezza, le mini-dome ColorVu 2.0 Smart Hybrid Light permettono di intervenire sull’inquadratura e sull’illuminazione senza operazioni manuali, con un effetto positivo sui costi operativi e sull’efficacia del sistema.

Alte prestazioni in formato compatto

Le nuove telecamere ColorVu 2.0 Smart Hybrid Light con funzionalità PTRZ combinano dimensioni compatte con un elevato livello di integrazione tecnologica. La qualità dell’immagine è garantita da una combinazione avanzata di tecnologie: l’illuminazione adattiva è affidata alla modalità Smart Hybrid Light, mentre la visione a colori in condizioni di scarsa luminosità è assicurata dalla tecnologia ColorVu, che sfrutta sensori ad alta sensibilità, obiettivi confocali e un’ampia apertura focale F1.0. Il sistema è completato da un WDR a 130 dB, che consente di gestire correttamente le scene con forti contrasti tra luci e ombre.

L’audio è bidirezionale e avanzato, con doppio microfono, algoritmi di cancellazione dell’eco e anti-riverbero, e speaker integrato per comunicazioni chiare e immediate. La tecnologia AcuSense aggiornata consente un rilevamento preciso e affidabile di persone e veicoli per una maggiore efficacia del sistema.

L’elemento che distingue questo modello è però la funzione PTRZ, che consente la regolazione senza operazioni manuali di pan, tilt, rotazione e zoom. Grazie a questa tecnologia, l’orientamento dell’obiettivo può essere modificato direttamente da interfaccia web o app, senza accesso fisico alla telecamera. L’installazione risulta più veloce e precisa, e la manutenzione non richiede smontaggi né aperture della cupola, semplificando la manutenzione e limitando al minimo l’esposizione a errori o danni accidentali.

Anche l’utente finale beneficia di questa flessibilità: attraverso l’app mobile può regolare in autonomia l’inquadratura e selezionare la modalità di illuminazione per adattare la telecamera ColorVu 2.0 Smart Hybrid Light alle esigenze del momento con un controllo semplice e immediato.

ColorVu 2.0 Smart Hybrid Ligh: le telecamere ideali in contesti complessi e dinamici

Le telecamere ColorVu 2.0 Smart Hybrid Light con funzionalità PTRZ sono pensate per garantire prestazioni elevate anche dove visibilità e affidabilità sono messe alla prova. La visione a colori h24, l’audio bidirezionale avanzato e la gestione remota le rendono una scelta efficace in ambienti dinamici, dove l’illuminazione varia e la configurazione può richiedere aggiustamenti nel tempo.

Sono ideali per contesti pubblici, privati e commerciali, come parcheggi interrati, ingressi di banche, distributori automatici, perimetri di aziende o zone residenziali. In tutti questi casi, la regolazione da remoto e l’illuminazione selettiva permettono di adattare rapidamente la sorveglianza al contesto reale, senza richiedere interventi in loco.

La protezione antivandalo IK10, la tenuta IP67 e la resistenza alla corrosione NEMA 4X assicurano stabilità anche in contesti critici, come aree soggette a vandalismo, atmosfere saline o ambienti industriali. Queste caratteristiche le rendono adatte a installazioni esterne esposte e in località costiere.

Pack ecologico con funzionalità operative integrate

Le nuove telecamere ColorVu 2.0 con PTRZ introducono un’impostazione innovativa anche a partire dalla confezione, trasformando il packaging in uno strumento di supporto tecnico.

Realizzato in cartone riciclato, il nuovo imballo non solo risponde a esigenze di sostenibilità, ma è stato concepito per semplificare le operazioni preliminari di configurazione. La confezione è dotata di una finestra d’accesso protetta che consente il collegamento diretto alla rete e l’avvio del setup senza estrarre la telecamera dal proprio alloggiamento, con l’obiettivo di ridurre i passaggi fisici e i rischi associati alla manipolazione del dispositivo.

Si tratta di una soluzione progettuale concreta, che nasce dalla conoscenza del lavoro sul campo e che migliora in modo tangibile l’efficienza del processo installativo. Ogni fase – dallo spacchettamento all’attivazione – è pensata per agevolare l’installatore, con una logica orientata alla rapidità d’intervento, alla protezione del prodotto e alla riduzione del rischio operativo nelle fasi più sensibili.

Nuove ColorVu 2.0: più controllo, meno interventi

Le nuove telecamere ColorVu 2.0 Smart Hybrid Light con funzionalità PTRZ rappresentano una sintesi efficace di visione avanzata, regolazione remota, audio evoluto e semplicità operativa. Ogni dettaglio – dalla qualità dell’immagine alla gestione da app, fino al nuovo packaging – è pensato per semplificare il lavoro del professionista e migliorare l’esperienza d’uso del cliente finale. Dall’installazione alla manutenzione, questa soluzione riduce interventi, accelera i tempi e offre massima flessibilità senza compromettere le prestazioni. Un’evoluzione concreta che parla il linguaggio della sicurezza professionale.