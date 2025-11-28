Commend, la comunicazione diventa intelligente

SICUREZZA 2025, l’evento europeo di riferimento dedicato all’intero ecosistema della protezione fisica, della sicurezza integrata e delle tecnologie antincendio, tra le realtà protagoniste abbiamo trovato Commend, , l’evento europeo di riferimento dedicato all’intero ecosistema della protezione fisica, della sicurezza integrata e delle tecnologie antincendio, tra le realtà protagoniste abbiamo trovato azienda internazionale specializzata nello sviluppo di sistemi interfonici e soluzioni di comunicazione professionale pensate per ambienti critici, infrastrutture sensibili e applicazioni di sicurezza avanzata . Un brand riconosciuto a livello mondiale per affidabilità, interoperabilità e capacità di innovazione tecnologica.

Alessandro Amodio, Amministratore Delegato di Commend Italia, abbiamo approfondito da vicino le novità che OD27, progettato per garantire comunicazioni chiare, robuste e sicure anche nelle condizioni più estreme, fino all’integrazione con IVY – l’assistente vocale AI sviluppato da Commend per rendere l’esperienza dell’utente più immediata, accessibile e intelligente. Insieme ad, Amministratore Delegato di Commend Italia, abbiamo approfondito da vicino le novità che l’azienda ha presentato durante la Fiera: dal nuovo interfono, progettato per garantire comunicazioni chiare, robuste e sicure anche nelle condizioni più estreme, fino all’integrazione consviluppato da Commend per rendere l’esperienza dell’utente più immediata, accessibile e intelligente.

In questa occasione abbiamo anche esplorato le potenzialità di IVY Live Translation, la nuova funzionalità di traduzione in tempo reale che permette agli operatori di comunicare in lingue diverse con latenza minima e massima precisione: un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale stia trasformando il futuro della comunicazione applicata alla sicurezza.