Commend protegge persone e beni in tutto il mondo

In questa videointervista scopriamo il mondo di Commend, società specializzata in Sistemi Interfonici Integrati presente in diversi settori industriali con le sue soluzioni utilizzate per la protezione di persone, edifici e beni in tutto il mondo.

Con Alessandro Amodio, Sales Manager per l’Italia della società, abbiamo indagato le diverse anime delle soluzioni Commend, tra safety e cybersecurity in linea con le più recenti normative nazionali e internazionali così da garantire al cliente finale la massima serenità.

Tra i punti di forza della tecnologia Commend troviamo la qualità audio e dei prodotti nonché la possibilità di integrazione delle soluzioni con quelle di terze parti, all’insegna dell’automazione e della semplicità.

Commend sta investendo sempre di più in soluzioni cyber sicure e su una tecnologia che possa essere dislocata ovunque sul cloud. Nuovo fronte caldo è poi quello dell’AI, dove l’azienda si sta muovendo sviluppando un sistema di intelligenza artificiale conversazionale già disponibile in più lingue.

Per scoprire di più guarda la videointervista ad Alessandro Amodio!