Comnet entra nel portafoglio Aikom: connettività industriale per ambienti complessi

Aikom Technology, distributore a valore aggiunto di soluzioni per la sicurezza, il networking e le telecomunicazioni, annuncia l’ingresso di Comnet tra i brand ufficialmente distribuiti in Italia. Comnet, parte del gruppo statunitense ACRE Security, è un riferimento globale nella progettazione di soluzioni per la connettività industriale ad alte prestazioni. Fondata nel 2008, l’azienda si distingue per l’affidabilità delle sue tecnologie in contesti mission-critical, garantendo la continuità operativa anche in ambienti estremi.

Le soluzioni Comnet includono:



• Switch Ethernet industriali e commerciali da 6 a 52 porte, con supporto PoE, per installazioni DIN Rail, rack o wall mount;

• Media converter per fibra ottica, rame e wireless, compatibili anche con segnali video analogici, RS data e contatti allarme;

• Software per la gestione e il monitoraggio delle reti, disponibili in versione on-premises e cloud;

• Infrastruttura di supporto: server, storage, PoE injectors, extender, moduli SFP.

Comnet propone tecnologie affidabili per settori strategici come i sistemi di trasporti intelligenti (ITIS), con applicazioni in sistemi semaforici, ALPR e segnaletica dinamica; la sicurezza e videosorveglianza, grazie a dispositivi perimetrali e controllo accessi IP in ambienti complessi; e il comparto industriale ed energetico, con apparati certificati per sottostazioni e impianti che richiedono connettività continua e resiliente.

Con magazzino centralizzato in Europa e presidio tecnico-commerciale anche in Italia, Comnet garantisce disponibilità rapida dei prodotti e supporto tecnico specializzato, già dalla fase di progettazione.

L’ingresso di Comnet rafforza la proposta tecnologica di Aikom Technology con soluzioni di rete pensate per chi progetta infrastrutture critiche, gestisce impianti complessi e necessita di una connettività sempre attiva, anche in ambienti estremi.