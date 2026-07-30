Competenze IA: le cinque abilità che le imprese premieranno nel lavoro del futuro

“Contrariamente alle visioni distopiche spesso illustrate, il futuro del lavoro non sarà definito dalla sostituzione delle persone con le macchine, ma da come impareremo a lavorare a fianco dei sistemi intelligenti”, afferma Antti Valtonen di Jabra, uno dei principali sviluppatori al mondo di soluzioni audio e di comunicazione. Secondo il suo parere, la chiave risiede in uno stile di leadership più incentrato sull’essere umano e nella progettazione di spazi che uniscano autenticamente le persone.

“Il lavoro sta diventando più digitale e più distribuito, ma soprattutto più umano. Nei prossimi cinque anni, le imprese che avranno successo saranno quelle in grado di trasformare la connessione umana nella loro risorsa più grande”, prevede Valtonen.

“Mentre l’automazione gestisce la routine, gli umani prendono la guida”

Per il manager di Jabra, in futuro l’IA non sarà semplicemente uno strumento, ma piuttosto un partner attivo. Il cambiamento è già visibile oggi: i sistemi intelligenti gestiscono il lavoro cognitivo di routine, generano intuizioni e partecipano alle riunioni.

“I professionisti più preziosi saranno quelli che sapranno come guidare l’IA e interpretare i suoi risultati. La capacità di combinare la velocità e la scalabilità delle macchine con la creatività, l’empatia e il giudizio umano è la ricetta per il futuro successo che i datori di lavoro apprezzeranno”, prosegue Valtonen.

L’ufficio diventerà un hub attraente per la connessione umana

Anche l’importanza degli spazi fisici e della comunicazione aumenterà in futuro. Secondo Valtonen, il ruolo dell’ufficio sta passando da tradizionale luogo di lavoro a centro di creatività e networking.

“Il modo in cui comunichiamo con la tecnologia — cosa diciamo e come lo diciamo — funge da ponte tra gli esseri umani e le macchine. Le persone non verranno più in ufficio perché ‘devono’, bensì con l’obiettivo di sperimentare un senso di appartenenza e condividere idee. L’ufficio del prossimo futuro non sarà definito dalle sue dimensioni, ma da come si sentono i dipendenti quando varcano le sue porte”.

Una nuova generazione di leader definirà le condizioni per il successo

Valtonen evidenzia anche la trasformazione della leadership. Una nuova generazione di leader, che include sempre più donne, sta portando una cultura più inclusiva ed empatica.

“Non si tratta solo di rappresentanza, ma di ridefinire la leadership. Il successo non si misura più in base alle gerarchie o alle ore lavorative, ma dalla capacità di guidare attraverso la fiducia. I modelli ibridi flessibili consentono uno stile di leadership che riflette la vita reale, bilanciando lavoro, famiglia e priorità personali senza compromessi”.

Cinque competenze dell’IA che i datori di lavoro apprezzeranno nel mercato del lavoro del futuro

Secondo la valutazione degli esperti, in futuro i datori di lavoro apprezzeranno particolarmente le seguenti competenze:

La capacità di comunicare efficacemente con le applicazioni dell’IA e ottenere i risultati desiderati.

La capacità di analizzare i dati generati dall’IA, identificare gli errori e prendere decisioni eticamente corrette.

La capacità di creare nuove idee e combinare concetti in modalità che gli algoritmi non possono elaborare.

La capacità di costruire fiducia e spirito di squadra sia attraverso interazioni mediate dalla tecnologia, che di persona.

La capacità di autogestire il lavoro e collaborare fluidamente in ambienti delocalizzati e abilitati dalla tecnologia.