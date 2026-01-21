Con Infosecbox la sicurezza è a misura di pmi

In uno scenario in cui gli attacchi informatici colpiscono sempre più spesso le micro, piccole e medie imprese, Infosecbox – azienda specializzata in soluzioni di sicurezza informatica – si propone sul mercato europeo e svizzero con un approccio innovativo alla cybersecurity, pensato per rendere la protezione di livello avanzato accessibile, semplice e sostenibile anche per realtà di dimensione ridotta.

L’azienda, lo sviluppo

Le radici di Infosecbox affondano nell’esperienza pluridecennale nel campo della cybersecurity dei suoi fondatori. L’azienda nasce nel 2024 a Lugano – a cui si è aggiunta successivamente la sede italiana a Como – dall’incontro del team di ricerca e sviluppo del progetto SECUREBOX che, guidato dalla visione imprenditoriale di Giacomo Segalli, ha creduto e investito in una soluzione di cybersecurity pensata per le esigenze reali specifiche delle m-PMI.

Il progetto di sviluppo ha richiesto un percorso durato per buona parte del 2024; questo lungo lavoro ha portato alla realizzazione della soluzione ULTIMATE SECUREBOX e nel 2025 Infosecbox si è posizionata come riferimento in grado di offrire sul mercato italiano e svizzero una soluzione di cybersecurity completa, semplice, efficace ed economicamente sostenibile anche per le micro e piccole imprese di qualsiasi settore, per proteggersi da minacce informatiche in continua evoluzione e rispettare al contempo le normative vigenti in materia di sicurezza informatica.

L’approccio di Infosecbox consente di ridurre in modo concreto il rischio di interruzioni operative, perdite economiche e danni reputazionali, tutelando l’intera supply chain e gli stakeholder – clienti, partner e fornitori.

“Oggi non è più possibile che una PMI nasconda la testa sotto la sabbia – afferma Giacomo Segalli, direttore generale di Infosecbox (in foto) – Il rischio di attacco informatico e/o di sanzioni pecuniarie non va sottovalutato. Dispiace ricordarlo, ma non sono poche le realtà che hanno dovuto affrontare gravi crisi. Oppure costrette addirittura a chiudere non riuscendo a far fronte all’impatto economico e reputazionale conseguente a un attacco informatico. Soprattutto le m-PMI, con meno capacità di gestione, di reazione e di disponibilità finanziaria”.

La risposta concreta alle minacce digitali

ULTIMATE SECUREBOX è la soluzione “all-in-one” di cybersecurity che integra tecnologia, servizi e competenze specialistiche in un unico ecosistema. Prevede un dispositivo installato presso il cliente, affiancato da un servizio gestito di monitoraggio e risposta agli incidenti (MDR) erogato dal Security Operation Center attivo H24 del partner tecnologico CyberSec Services e da una dashboard centralizzata che consente la piena visibilità sullo stato della sicurezza.

Questi i servizi compresi: monitoraggio H24; Dark Web Monitoring; Vulnerability Assessment interno ed esterno; sistema di allarme Honeypot; piattaforma di Cybersecurity Awareness; Reportistica on demand valida anche in caso di audit.

La soluzione copre le principali aree di rischio, dalla protezione della rete alla sicurezza web, e supporta le aziende anche negli aspetti di conformità normativa, come GDPR e NIS2, sempre più rilevanti nel panorama europeo.

A completamento, ULTIMATE SECUREBOX include la copertura assicurativa Cyber Risk fornita dalla polizza SecureBox Protection di Net Insurance e stipulata tramite il broker Yolo. La polizza è omaggiata per un anno alle aziende e agli enti ammissibili che scelgono la protezione ULTIMATE SECUREBOX.

Il target di Infosecbox

Come descritto, ULTIMATE SECUREBOX è una soluzione “all-in-one” e “plug&play” che rende accessibile anche alle micro e piccole imprese un livello di protezione normalmente riservato alle grandi organizzazioni dotate di budget e strutture dedicate. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla competenza e al know-how del team di Infosecbox, che ha reso possibile l’ottimizzazione delle risorse, dei processi e degli strumenti di sviluppo e l’erogazione dei servizi.

ULTIMATE SECUREBOX copre le esigenze della media, della piccola e della microimpresa di tutti i settori. La soluzione è già stata adottata da un’ampia tipologia di aziende, anche perché adeguata a rispondere a tutte le organizzazioni soggette o coinvolte dalla direttiva NIS2.

Il canale di vendita

InfosecBox opera esclusivamente attraverso una rete di Partner (System Integrator e Managed Service Provider).

Il Partner è supportato e accompagnato, in un’ottica win-win, con una serie di programmi di canale e di strumenti che facilitano l’approccio al mercato dei Clienti Finali.

L’obiettivo per il 2026 è sviluppare un canale di Partner distribuiti su tutto il territorio nazionale, per poter rispondere alla domanda sempre più diffusa di protezione digitale e contribuire a diffondere una cultura della sicurezza informatica che evolva, da costo percepito, a fattore strategico di protezione e continuità del business.