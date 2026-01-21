Close Menu
    Con Infosecbox la sicurezza è a misura di pmi

    Infosecbox si propone sul mercato italiano con una soluzione innovativa di cybersecurity per micro e piccole medie imprese pubbliche e private

    In uno scenario in cui gli attacchi informatici colpiscono sempre più spesso le micro, piccole e medie imprese, Infosecbox – azienda specializzata in soluzioni di sicurezza informatica – si propone sul mercato europeo e svizzero con un approccio innovativo alla cybersecurity, pensato per rendere la protezione di livello avanzato accessibile, semplice e sostenibile anche per realtà di dimensione ridotta.

    L’azienda, lo sviluppo

    Le radici di Infosecbox affondano nell’esperienza pluridecennale nel campo della cybersecurity dei suoi fondatori. L’azienda nasce nel 2024 a Lugano – a cui si è aggiunta successivamente la sede italiana a Como – dall’incontro del team di ricerca e sviluppo del progetto SECUREBOX che, guidato dalla visione imprenditoriale di Giacomo Segalli, ha creduto e investito in una soluzione di cybersecurity pensata per le esigenze reali specifiche delle m-PMI.

    Il progetto di sviluppo ha richiesto un percorso durato per buona parte del 2024; questo lungo lavoro ha portato alla realizzazione della soluzione ULTIMATE SECUREBOX e nel 2025 Infosecbox si è posizionata come riferimento in grado di offrire sul mercato italiano e svizzero una soluzione di cybersecurity completa, semplice, efficace ed economicamente sostenibile anche per le micro e piccole imprese di qualsiasi settore, per proteggersi da minacce informatiche in continua evoluzione e rispettare al contempo le normative vigenti in materia di sicurezza informatica.

    Giacomo Segalli, direttore generale di Infosecbox

    L’approccio di Infosecbox consente di ridurre in modo concreto il rischio di interruzioni operative, perdite economiche e danni reputazionali, tutelando l’intera supply chain e gli stakeholder – clienti, partner e fornitori.

    “Oggi non è più possibile che una PMI nasconda la testa sotto la sabbia – afferma Giacomo Segalli, direttore generale di Infosecbox (in foto) – Il rischio di attacco informatico e/o di sanzioni pecuniarie non va sottovalutato. Dispiace ricordarlo, ma non sono poche le realtà che hanno dovuto affrontare gravi crisi. Oppure costrette addirittura a chiudere non riuscendo a far fronte all’impatto economico e reputazionale conseguente a un attacco informatico. Soprattutto le m-PMI, con meno capacità di gestione, di reazione e di disponibilità finanziaria”.

    La risposta concreta alle minacce digitali

    ULTIMATE SECUREBOX è la soluzione “all-in-one” di cybersecurity che integra tecnologia, servizi e competenze specialistiche in un unico ecosistema. Prevede un dispositivo installato presso il cliente, affiancato da un servizio gestito di monitoraggio e risposta agli incidenti (MDR) erogato dal Security Operation Center attivo H24 del partner tecnologico CyberSec Services e da una dashboard centralizzata che consente la piena visibilità sullo stato della sicurezza.

    Questi i servizi compresi: monitoraggio H24Dark Web MonitoringVulnerability Assessment interno ed esterno; sistema di allarme Honeypot; piattaforma di Cybersecurity AwarenessReportistica on demand valida anche in caso di audit.

    La soluzione copre le principali aree di rischio, dalla protezione della rete alla sicurezza web, e supporta le aziende anche negli aspetti di conformità normativa, come GDPR e NIS2, sempre più rilevanti nel panorama europeo.

    A completamento, ULTIMATE SECUREBOX include la copertura assicurativa Cyber Risk fornita dalla polizza SecureBox Protection di Net Insurance e stipulata tramite il broker Yolo. La polizza è omaggiata per un anno alle aziende e agli enti ammissibili che scelgono la protezione ULTIMATE SECUREBOX.

    Il target di Infosecbox

    Come descritto, ULTIMATE SECUREBOX è una soluzione “all-in-one” e “plug&play” che rende accessibile anche alle micro e piccole imprese un livello di protezione normalmente riservato alle grandi organizzazioni dotate di budget e strutture dedicate. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla competenza e al know-how del team di Infosecbox, che ha reso possibile l’ottimizzazione delle risorse, dei processi e degli strumenti di sviluppo e l’erogazione dei servizi.

    ULTIMATE SECUREBOX copre le esigenze della media, della piccola e della microimpresa di tutti i settori. La soluzione è già stata adottata da un’ampia tipologia di aziende, anche perché adeguata a rispondere a tutte le organizzazioni soggette o coinvolte dalla direttiva NIS2.

    Il canale di vendita

    InfosecBox opera esclusivamente attraverso una rete di Partner (System Integrator e Managed Service Provider).

    Il Partner è supportato e accompagnato, in un’ottica win-win, con una serie di programmi di canale e di strumenti che facilitano l’approccio al mercato dei Clienti Finali.

    L’obiettivo per il 2026 è sviluppare un canale di Partner distribuiti su tutto il territorio nazionale, per poter rispondere alla domanda sempre più diffusa di protezione digitale e contribuire a diffondere una cultura della sicurezza informatica che evolva, da costo percepito, a fattore strategico di protezione e continuità del business.

