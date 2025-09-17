Con la nuova Xerox IJP900 Press Xerox torna alla stampa Inkjet a Foglio Singolo

Xerox Holdings Corporation ha presentato la stampante inkjet Xerox IJP900, segnando il ritorno dell’azienda nel mercato in forte crescita delle stampanti inkjet di medio volume. La nuova IJP900 offre una soluzione a colori potente ed economicamente vantaggiosa, ideale per i fornitori di servizi di stampa che desiderano ampliare il portafoglio con applicazioni redditizie come la stampa transazionale e il direct mail, così come per i centri stampa interni orientati alla riduzione dei costi e maggiore efficienza operativa.

La IJP900 si integra perfettamente nell’ecosistema di stampa di produzione end-to-end di Xerox. Combina l’automazione di Xerox FreeFlow, le comunicazioni personalizzate XMPie e le soluzioni di flusso di lavoro assistite dall’intelligenza artificiale insieme ad analisi avanzate della produzione. Queste funzionalità accelerano la preparazione dei lavori, automatizzano le attività ripetitive e forniscono informazioni operative in tempo reale, riducendo i costi e incrementando la produttività.

“Il mercato delle stampanti inkjet di medio volume è in rapida espansione, creando una chiara opportunità per Xerox di rientrare con forza”, ha affermato Terry Antinora, Senior Vice President e Head of Product & Engineering di Xerox. “I clienti sono alla ricerca di soluzioni più intelligenti e accessibili, e la IJP900 soddisfa queste esigenze combinando la solida tecnologia inkjet con i nostri comprovati punti di forza in termini di flusso di lavoro, automazione e assistenza”.

Compatta e facile da implementare, le caratteristiche principali della IJP900 includono:

Prestazioni avanzate : server di stampa Xerox EX IJP900 basato su Fiery progettato esclusivamente per garantire una precisione cromatica costante e workflow ottimizzati.

Produzione ad alta velocità : fino a 150 ppm (A4) / 146 ppm (Letter), con un volume mensile medio di 250.000-1.000.000 di stampe.

Colori di qualità professionale : 600 x 600 dpi (fino a 600 x 1200 dpi) con colori stabili e registrazione precisa grazie all’uso di inchiostri a pigmenti a base d’acqua.

Efficienza operativa : pulizia automatica delle testine di stampa, rimozione della polvere integrata e funzionalità duplex fino a 360 gsm senza requisiti infrastrutturali speciali.

Flessibilità dei supporti: gestisce substrati da 52 a 360 gsm, inclusi supporti lisci, non patinati, super lisci, trattati a getto d’inchiostro (opachi, satinati e lisci), fogli di grandi dimensioni fino a 48″ con alimentazione a foglio singolo e diverse configurazioni di finitura, tra cui la creazione di opuscoli e la perforazione.

La Xerox IJP900 farà il suo debutto pubblico al PRINTING United, dal 22 al 24 ottobre 2025 a Orlando, in Florida (stand 4521), dove i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni dal vivo ed esplorarne l’integrazione all’interno dell’ecosistema di produzione completo di Xerox.

Disponibilità:

La IJP900 è già disponibile in Nord America, mentre la disponibilità in altre regioni sarà comunicata in seguito.