Cosa si può fare per potenziale la sostenibilità nel data center: strategie e soluzioni

Quando sarà approvata la legge per l’aumento dell’efficienza energetica, sarà chiaro un fatto: anche gli operatori di data center dovranno partecipare alla trasformazione dell’economia in senso climatico. Sebbene esistano già obiettivi per il 2030 a livello europeo, la legge prevista intende avviare misure concrete per raggiungere questi obiettivi. Oltre alla costruzione di edifici e alla fornitura di energia, anche i fornitori di infrastrutture per centri dati dovranno partecipare a questo compito per la società entro quella data. Dovranno garantire che i loro prodotti consumino meno risorse, che l’impronta di CO2 diminuisca e che gli operatori dei data center siano sostenuti nei loro interventi.

ESG (environmental, social, and corporate governance) come fattore competitivo

Diversi studi [dimostrano che le aziende più sostenibili sono più resistenti alle crisi, con margini di profitto simili o addirittura migliori.

L’ESG va oltre alla protezione del clima e dell’ambiente (E): oltre all’ambiente (E), comprende anche il sociale (S) e la pubblica amministrazione (G), ossia il rispetto di determinati standard sociali e requisiti legali, come il divieto di lavoro minorile, il rispetto delle sanzioni o il non commettere atti di corruzione.

I seguenti punti sono di particolare importanza per i fornitori di data center:

RoHS e REACH: la direttiva 2011/65/UE riguarda la restrizione di alcune sostanze pericolose (RoHS) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le sostanze pericolose includono mercurio, piombo, cromo esavalente e cadmio, nonché plastificanti e ritardanti di fiamma bromurati. La RoHS intende contribuire a ridurre l’immissione di tali sostanze nell’ambiente, ma anche a ridurre l’esposizione delle persone durante la produzione, l’uso e lo smaltimento. Strettamente correlato a questo è il Regolamento UE n. 1907/2006, che disciplina la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). A differenza della RoHS, il REACH non riguarda solo i prodotti E&E, ma anche il loro utilizzo durante il processo di produzione, come ad esempio nelle vernici e nei solventi, nonché il loro impiego in involucri e rivestimenti.

Produttori, distributori e importatori hanno la responsabilità di rispettare le norme RoHS e REACH e di dimostrarlo alle autorità e ai clienti. Un contributo alla riduzione delle sostanze pericolose è, ad esempio, il passaggio dei connettori all’Ecobrass, una lega di ottone di alta qualità che non contiene più piombo tossico; un altro modo per preservare le risorse è l’uso di alluminio riciclato.

Minerali dei conflitti: secondo il Dodd-Frank Act (sezione 1502), tutte le società quotate in borsa negli USA e i loro fornitori sono obbligati a dimostrare l’origine di alcune materie prime classificate come minerali dei conflitti dai loro prodotti. Nell’UE, questo obbligo è stato recepito nella legislazione locale con il Regolamento 2017/821. In particolare, i minerali dei conflitti sono lo stagno, il tungsteno, il tantalio e l’oro, indicati anche come “3TG” dal loro nome inglese (Tin, Tungsten, Tantalum & Gold). La loro estrazione causa violazioni dei diritti umani e conflitti armati in molte regioni. Pertanto, il loro utilizzo è consentito solo se la catena di approvvigionamento garantisce che provengono da regioni in cui i minerali e i materiali sono estratti e lavorati in modo responsabile.

Codice di comportamento: oltre ai requisiti di legge, anche gli impegni e gli accordi volontari all’interno dell’azienda possono contribuire a rafforzare la sostenibilità e la responsabilità sociale. In quanto linee guida scritte, forniscono alla direzione e ai dipendenti un orientamento per le proprie decisioni, aumentando la natura

Meno plastica – protezione antincendio: i cavi e i nodi di rete, con i loro rivestimenti e alloggiamenti in plastica, in caso di incendio possono fornire alimento alle fiamme. Da dieci anni è in vigore il Regolamento UE sui prodotti da costruzione 305/2011, che specifica come deve essere il cablaggio dati sicuro e quali sono le sue funzioni, oltre a descrivere le proprietà antincendio dei prodotti. Molti produttori utilizzano già materiali plastici ignifughi per i loro involucri; tuttavia, la massa di plastica presente in un data centre rappresenta un grosso rischio; esistono due strategie possibili per contrastare il rischio, relative alla quantità e alla qualità. In primo luogo, è possibile ridurre il numero di rack e cavi utilizzando componenti più efficienti, in modo da ridurre la massa di componenti in plastica (questa scelta ha anche altri effetti positivi, che verranno illustrati in seguito); secondo, è importante prestare attenzione a come evitare la plastica nei rispettivi componenti.

Rosenberger OSI offre un esempio con l’armadio di distribuzione PreCONNECT SMAP-G2 da 19 pollici, che è

realizzato in lamiera di alluminio incombustibile e non contiene quasi plastica.

Le reti più veloci riducono le perdite di energia

Con l’aumentare delle esigenze cresce l’infrastruttura del data center. Spesso si aggiungono semplicemente altri componenti per aumentare la larghezza di banda e le capacità di calcolo. Tuttavia, questa modalità di “crescita organica” dovrebbe essere messa in discussione di tanto in tanto, poiché aumenta non solo il rischio di incendio, ma anche il consumo energetico. Ciò può essere dimostrato concretamente confrontando ricetrasmettitori ottici con larghezze di banda di 100GB e 400GB. Secondo la documentazione tecnica, un moderno ricetrasmettitore 400GB consuma 8 W di potenza. La versione da 100GB consuma invece 4,5 W, ma per ottenere una larghezza di banda di 400GB sono necessarie quattro linee, ossia 4×4,5 W che fa 18 W; quindi il ricetrasmettitore da 400GB risparmia quasi il 56% di energia. Da tenere presente anche che energia risparmiata significa anche che viene generato meno calore residuo, di conseguenza l’aria condizionata è più efficiente. Nel frattempo la tecnologia sta già passando da 400G a 800G e 1,6TB, che significa che rispetto ai ricetrasmettitori 100GB e 200GB ancora in uso sono possibili ulteriori risparmi sul bilancio di CO2.

Più IT in meno spazio

Così come con il cablaggio è possibile ottenere una maggiore larghezza di banda in un minor numero di cavi, anche gli alloggiamenti per rack e server più compatti offrono opportunità di risparmio. Più infrastrutture IT e di rete possono essere ospitate nell’edificio esistente, più il data center è efficiente in termini di struttura necessaria, la cui costruzione è inclusa nell’eco-bilancio come “riserva di CO2”. Se si possono evitare nuove costruzioni o ampliamenti, ciò si associa non solo a effetti ambientali positivi, ma anche a notevoli risparmi sui costi.

A ciò può contribuire il Patch Location Rack Comfort di Rosenberger OSI in formato compatto stile ODF Può essere installato a parete per mezzo di un pannello posteriore ed è accessibile anche dalla parte anteriore in modo salvaspazio grazie a una porta pieghevole. Ciò significa che il rack di cablaggio può essere installato in aree precedentemente inutilizzate, al di fuori dei costosi tunnel freddi.

Imballare e consegnare in modo più intelligente

Anche la consegna di nuovi componenti merita la dovuta attenzione: spesso gli imballaggi per la consegna e la spedizione comportano notevoli quantità di carta e cartone, polistirolo e pellicole di plastica, che sono stati prodotti con un grande impiego di risorse e alla fine devono essere smaltiti in modo costoso. In questo caso il potenziale di risparmio è enorme.

Alcune aziende hanno già iniziato a ridurre gli imballaggi al minimo e a evitare materiali problematici. Al posto degli imballaggi in plastica a base di petrolio si possono utilizzare pellicole realizzate con polimeri biobased e biodegradabili. L’Istituto Fraunhofer per la ricerca applicata sui polimeri (IAP) presso il Technikum Schwarzheide ha sviluppato questa alternativa per l’imballaggio dei cavi patch in un progetto congiunto con Rosenberger OSI.

L’azienda aveva preso in considerazione anche l’uso di sacchetti di carta, ma da un confronto è emerso che la loro produzione richiederebbe una quantità di energia quattro volte superiore. Inoltre, le plastiche a base biologica proteggono meglio le delicate fibre ottiche dallo sporco e sono più leggere e resistenti.

Oltre a macchine di confezionamento più intelligenti che riconoscono i diversi formati di prodotto e regolano la quantità di film, è possibile ottenere un ulteriore risparmio di materiale del 40% ottimizzando lo spessore delle pareti del film a base biologica. Le etichette adesive non sono necessarie quando l’imballaggio in biopolimero viene stampato direttamente. Anche i protocolli di misura e le istruzioni di installazione dei cavi patch non vengono più stampati su carta, ma forniti in formato digitale.

Risultati tangibili

Questi sono solo alcuni esempi di maggiore sostenibilità nel data center. L’aumento dell’efficienza energetica, l’evitare il dispendio di energia non solo nelle proprie operazioni ma anche nella catena di fornitura, un uso generale attento delle risorse che comprenda non solo la riduzione dei consumi ma anche l’inquinamento dell’ambiente, sono operazioni sostenibili. Non di rado questa strategia si rivela addirittura vantaggiosa nel medio-lungo periodo.

E’ chiaro che una gestione aziendale sostenibile significa perseguire continuamente processi di miglioramento. Non è possibile implementare tutte le misure in un’unica fase, né considerare la sostenibilità conclusa a un certo momento. È quindi opportuno introdurre un sistema di gestione ambientale che garantisca un’ottimizzazione continua. La norma ISO14001 definisce i requisiti per un’attuazione efficace e può essere utilizzata come base per la verifica.

Per migliorare ulteriormente la sostenibilità nella propria azienda e lungo la catena di fornitura, Rosenberger OSI si avvale, tra gli altri, dei servizi di Ecovadis. Da un lato, il fornitore di servizi crea un profilo dell’azienda in cui viene mappato lo stato attuale e confrontato con un benchmark con aziende dalla posizione simile. Inoltre, il fornitore aiuta a identificare e gestire i rischi ESG e la conformità e a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità stabiliti.

Conclusione

Una strategia di sostenibilità che non è altro che una apparenza di marketing green non porterà ad alcun successo nel lungo periodo, perché rinuncia a un importante potenziale di ottimizzazione. Con il partner giusto invece è possibile sfruttare le opportunità a disposizione e risparmiare sui costi, migliorare l’efficienza e contribuire alla protezione del clima in ogni fase del ciclo di vita.

Autore: Dr. Gerald Berg, Process Manager Sales & Marketing di Rosenberger OSI