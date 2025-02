Cubbit DS3 Composer: la soluzione b2b per creare il tuo cloud storage in pochi minuti

Immagina di poter creare il tuo cloud storage sicuro e scalabile in pochi minuti, senza le complessità o i costi elevati associati ai servizi cloud tradizionali. Non è fantascienza, ma la realtà resa possibile da Cubbit, un’innovativa azienda italiana che sta rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni gestiscono i dati.

Che cos’è Cubbit DS3 Composer?

Cubbit ha sviluppato DS3 Composer, una piattaforma rivoluzionaria che permette a qualsiasi organizzazione di diventare il proprio provider cloud in tempi record. Con DS3 Composer, hai il controllo totale sui tuoi dati, sull’infrastruttura e sui costi, liberandoti dai vincoli e dalle spese dei servizi cloud di terze parti.

Come funziona?

DS3 Composer si basa sul concetto di cloud storage geo-distribuito. Invece di fare affidamento su data center centralizzati — spesso soggetti a colli di bottiglia, latenza elevata e vulnerabilità a interruzioni o attacchi — Cubbit ti permette di raccogliere risorse di storage da qualsiasi fonte: cloud pubblici, infrastrutture on-premise esistenti o server edge. Queste risorse vengono integrate in una rete di cloud storage unificata e personalizzata, sfruttando l’hardware che già possiedi e potenziandolo con la tecnologia di Cubbit.

Facilità di configurazione

La configurazione di DS3 Composer è sorprendentemente semplice. Attraverso un’interfaccia web intuitiva, puoi impostare e gestire il tuo object storage in pochi click, senza bisogno di competenze tecniche avanzate. Questo rende le capacità avanzate del cloud accessibili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni del loro team IT.

Flessibilità e sicurezza

Una delle caratteristiche distintive di DS3 Composer è la sua indipendenza dall’hardware. I nodi della tua rete di storage possono funzionare su qualsiasi hardware o macchina virtuale, permettendoti di riutilizzare risorse esistenti o aggiungerne di nuove. I dati vengono distribuiti tra tutti i nodi, garantendo alta disponibilità e integrità. Se un nodo si guasta, i tuoi dati rimangono al sicuro e accessibili dagli altri nodi, grazie alla ridondanza integrata.

Sovranità dei dati e conformità normativa

Con le crescenti preoccupazioni riguardo alla sovranità dei dati e alle normative su dove e come i dati possono essere archiviati, Cubbit offre una soluzione efficace. DS3 Composer ti consente di definire esattamente le aree geografiche in cui i tuoi dati vengono archiviati, rispettando leggi locali come il GDPR e la direttiva NIS2. Inoltre, essendo un’azienda europea, Cubbit non è soggetta a leggi extraterritoriali come il CLOUD Act, garantendo un ulteriore livello di sicurezza e privacy.

Sicurezza avanzata

La sicurezza è una priorità assoluta per Cubbit. Ogni dato viene crittografato, frammentato e replicato attraverso la rete. Questo non solo protegge da accessi non autorizzati, ma rende il tuo storage resistente ad attacchi ransomware e altre minacce informatiche. Funzionalità come l’object lock, il versioning e le politiche avanzate di gestione degli accessi ti offrono un controllo granulare su chi può accedere ai tuoi dati e su come possono essere utilizzati.

Massima scalabilità

Man mano che la tua organizzazione cresce, aumentano anche le tue esigenze di storage. Con DS3 Composer, puoi scalare facilmente la tua capacità di storage da pochi terabyte a centinaia di petabyte, senza necessità di investimenti iniziali significativi o complessità tecniche. La piattaforma si adatta alle tue necessità, permettendoti di espandere l’infrastruttura secondo le esigenze del tuo business.

Compatibilità e integrazione

Adottare nuove tecnologie può essere impegnativo, ma DS3 Composer semplifica il processo grazie alla piena compatibilità con il protocollo S3. Questo significa che si integra senza problemi con software e processi esistenti, inclusi popolari soluzioni di backup come Veeam e Nakivo. Non c’è bisogno di rivedere completamente i tuoi sistemi o di investire in formazione aggiuntiva per il personale.

Applicazioni versatili

Le potenziali applicazioni di DS3 Composer sono numerose. La piattaforma è ideale per:

Backup e Recovery : Assicura che i tuoi dati siano sempre disponibili e protetti.

Archiviazione Attiva : Offre una soluzione economica per la conservazione a lungo termine.

Gestione dei Log : Consolida i log da varie fonti per un’analisi efficiente.

Content Delivery : Migliora l’esperienza utente ottimizzando la distribuzione dei contenuti.

Internet delle Cose (IoT) : Supporta la scalabilità e l’elaborazione all’edge.

Intelligenza Artificiale e Machine Learning : Gestisce grandi volumi di dati in modo efficiente.

Videosorveglianza : Fornisce uno storage sicuro per esigenze di sicurezza e conformità.

Analisi dei Dati : Permette di archiviare i dati all’edge e analizzarli nel cloud.

Testimonianze

Carlo Cavazzoni, Responsabile R&D Computazionale presso Leonardo, ha dichiarato: “Grazie all’adozione della tecnologia di distribuzione geografica granulare dei dati, siamo ora in grado di affrontare la crescente quantità di dati da archiviare — che si prevede triplicherà entro il 2026 — e che genererà un parallelo aumento dei rischi, dei costi e delle complessità legate alla loro gestione.”

Come iniziare

Se desideri beneficiare di questa piattaforma rivoluzionaria, iniziare è semplice. Contatta Cubbit per una demo personalizzata. Il loro team ti guiderà attraverso il processo di configurazione, aiutandoti a creare una soluzione di cloud storage che si adatta perfettamente alle tue esigenze operative e ai tuoi obiettivi strategici.

Prova DS3 Composer

Cubbit DS3 Composer sta ridefinendo il concetto di cloud storage, offrendo alle organizzazioni la possibilità di diventare il proprio provider cloud in pochi minuti. Con il controllo totale sui dati, l’infrastruttura e i costi, le aziende possono finalmente liberarsi dai limiti imposti dai fornitori di servizi tradizionali. Se sei pronto a prendere il controllo dei tuoi dati e a esplorare i vantaggi di questa innovativa soluzione, ora è il momento giusto per scoprire cosa Cubbit ha da offrire.