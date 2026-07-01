Cuffie professionali: Jabra amplia la gamma Evolve3 per il lavoro ibrido e in ufficio

Jabra, specialista globale nelle soluzioni audio e video professionali, annuncia tre novità all’interno della gamma Jabra Evolve3. Questa espansione della linea di cuffie professionali è progettata per offrire una qualità delle chiamate costante, a prescindere da dove si lavora: alla scrivania, in open space, o in modalita ibrida o flessibile. I nuovi modelli Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 ed Evolve3 45 offrono a una più ampia gamma di utenti una ricezione vocale professionale, la funzione ANC durante le chiamate integrata con Sidetone e un audio ottimizzato per gli strumenti di collaborazione basati sull’intelligenza artificiale.

Progettati per i differenti stili di lavoro, i nuovi modelli includono una versione compatta e ripiegabile senza braccetto per i lavoratori ibridi e due versioni con braccetto portamicrofono ottimizzate per chi lavora in ufficio in ambienti rumorosi. In questo modo le aziende possono associare al meglio la scelta delle cuffie al modo in cui le persone lavorano concretamente.

Una ricerca condotta da Jabra ha rilevato che il 73% dei dipendenti fatica a sentire gli altri partecipanti durante le riunioni ibride, riducendo l’efficacia delle conversazioni e della collaborazione. Poiché la voce sta diventando un input sempre più cruciale non solo per i meeting, ma anche per gli strumenti di IA – come la trascrizione da voce a testo, i riassunti delle riunioni e altri flussi di lavoro ad attivazione vocale – un rilevamento vocale incostante diventa sia un problema di comunicazione sia una barriera alla produttività.

La gamma ampliata Evolve3 risponde a questa sfida offrendo alle aziende opzioni di cuffie progettate su misura per i diversi stili di lavoro. Ciò garantisce prestazioni audio più omogenee a tutto il personale, sia per le collaborazioni umane sia per le conversazioni gestite dall’IA.

Una gamma di cuffie progettata per il modo in cui si lavora

Sebbene ogni modello sia ottimizzato per specifici ambienti di lavoro, tutti e tre condividono la stessa base tecnologica: Jabra ClearVoice™ e ANC in chiamata, che assicurano un rilevamento vocale preciso a supporto di concentrazione e prestazioni professionali. Inoltre, la funzione Sidetone funziona contemporaneamente all’ANC e permette di sentire la propria voce, in modo da tenere sotto controllo il volume della conversazione.

Progettati per un utilizzo lavorativo, tutti i modelli offrono una connettività sicura Bluetooth® Low Energy e una gestione centralizzata dei dispositivi tramite Jabra Plus Management e Jabra Xpress, semplificando implementazione e gestione su larga scala.

Ogni modello è ottimizzato per diverse esigenze di comunicazione e mobilità:

Jabra Evolve3 65 Flex: l’ideale per i professionisti ibridi o flessibili

Sviluppata per i professionisti che si spostano tra diverse sedi e spazi di lavoro condivisi, con l’esigenza di prestazioni audio professionali in un design più portatile. Il design ripiegabile e privo di braccetto microfonico, il rilevamento vocale all’aperto potenziato e l’ANC Adattiva rendono il modello ideale per chi lavora in movimento.



Jabra Evolve3 65: la scelta predefinita per i rumorosi uffici open-space

Pensata per i professionisti che lavorano in ambienti open-space molto frequentati e che hanno bisogno di un maggiore supporto per la concentrazione. Offre una cancellazione del rumore avanzata con ANC Adattiva e una tecnologia di rilevamento vocale a 3 microfoni, ideale per chi cerca la massima concentrazione negli spazi condivisi pur mantenendo una voce nitida durante le chiamate.



Jabra Evolve3 45: la soluzione migliore per chi chiama dalla scrivania

La cuffia sovraurale (on-ear) più leggera della gamma Evolve3, creata per i professionisti che trascorrono la maggior parte della giornata alla scrivania, che sia in ufficio o da casa. Privilegia la leggerezza, la semplicità d’uso e l’affidabilità della chiarezza vocale, per conversazioni frequenti, che non affaticano l’utente.



Nel suo insieme, l’intera gamma Evolve3 – che include i modelli Jabra Evolve3 75 ed Evolve3 85 lanciati all’inizio di quest’anno – offre ora opzioni di cuffie dedicate a ogni moderno stile di lavoro, andando a sostituire la gamma Jabra Evolve2 lanciata nel 2020.

“Il modo in cui le persone lavorano è cambiato drasticamente, ma molte aziende cercano ancora di risolvere ogni sfida comunicativa con lo stesso modello di cuffia”, ha dichiarato Calum MacDougall, Presidente di Jabra. “Un professionista alla scrivania, uno in open space, e uno che alterna ufficio e casa hanno esigenze comunicative e requisiti di design totalmente diversi. Quando le prestazioni audio non corrispondono al modo in cui le persone lavorano, diventa più difficile offrire un’esperienza di chiamata costante a tutto il personale, con un impatto negativo sia sulle conversazioni sia sugli strumenti di IA, che si basano sempre più sulla voce”.

Prezzi e disponibilità

Jabra Evolve3 65 Flex, Jabra Evolve3 65 e Jabra Evolve3 45 saranno disponibili a livello globale nella colorazione Black (Nero) a partire da settembre 2026. Prezzo consigliato al pubblico €299 per Evolve3 65 Flex, €253 per Evolve3 65 e €199 per Evolve3 45.