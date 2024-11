Cybersecurity: Palo Alto Networks e il suo ecosistema di partner

In questo articolo, Barbara Giannini, Director Channel and Ecosystems Southern Europe di Palo Alto Networks spiega l’importanza della costruzione di un forte ecosistema di partner per superare le complesse sfide della cybersecurity di oggi. Scopriamo inoltre i tre pilastri principali del Next Wave Partner Program di Palo Alto Networks e gli obiettivi aziendali per il futuro.

Buona lettura!

Cybersecurity: un ecosistema di partner per affrontare le sfide del futuro

Il panorama della cybersecurity è in continua evoluzione, caratterizzato da criminali sempre più sofisticati, volumi di dati in costante aumento e una sempre più diffusa adozione di tecnologie innovative come cloud, intelligenza artificiale e IoT. In questo scenario complesso, la protezione delle infrastrutture digitali richiede un approccio olistico e collaborativo che, in Palo Alto Networks, si concretizza nella costruzione di un forte ecosistema di partner che condivide valori e obiettivi comuni.

Un rapporto basato sulla co-evoluzione

Il nostro rapporto con i partner non è semplicemente transazionale, ma si fonda su una partnership strategica a lungo termine. Crediamo nella co-evoluzione, un processo continuo di adattamento e crescita reciproca – condiviso con le aziende registrate al nostro Next Wave Partner Program – che si basa su tre pilastri fondamentali:

Evoluzione del mercato: monitoriamo costantemente i trend del settore della cybersecurity e le minacce note ed emergenti, condividendo queste informazioni con i nostri partner per aiutarli a sviluppare competenze specializzate e offrire soluzioni innovative. Questo approccio proattivo ci permette di anticipare le esigenze dei clienti e fornire risposte, e soluzioni, tempestive ed efficaci.

monitoriamo costantemente i trend del settore della cybersecurity e le minacce note ed emergenti, condividendo queste informazioni con i nostri partner per aiutarli a sviluppare competenze specializzate e offrire soluzioni innovative. Questo approccio proattivo ci permette di anticipare le esigenze dei clienti e fornire risposte, e soluzioni, tempestive ed efficaci. Approccio basato su piattaforma: in un mercato frammentato, la complessità di gestione può rappresentare un ostacolo significativo. Per questo motivo, promuoviamo un approccio basato su piattaforma, che integra e consolida le diverse soluzioni di sicurezza in un’unica console, semplificando la gestione e garantendo una protezione completa. Questo modus operandi richiede una stretta collaborazione tra i partner, che mettono a fattor comune le proprie competenze per offrire soluzioni integrate e sinergiche.

in un mercato frammentato, la complessità di gestione può rappresentare un ostacolo significativo. Per questo motivo, promuoviamo un approccio basato su piattaforma, che integra e consolida le diverse soluzioni di sicurezza in un’unica console, semplificando la gestione e garantendo una protezione completa. Questo modus operandi richiede una stretta collaborazione tra i partner, che mettono a fattor comune le proprie competenze per offrire soluzioni integrate e sinergiche. Innovazione continua: l’innovazione è il motore della nostra crescita e investiamo costantemente in ricerca e sviluppo, incoraggiando i nostri partner ad adottare il medesimo approccio. Offriamo percorsi formativi di cybersecurity specifici su differenti tecnologie, come intelligenza artificiale generativa, Security Detection and Response (SDR), cloud e Secure Access Service Edge (SASE, per garantire che siano sempre all’avanguardia e in grado di offrire soluzioni cutting-edge.

Partner specializzati per un supporto completo

Riconosciamo l’importanza della specializzazione e i nostri partner, dotati di certificazioni e competenze specifiche, sono in grado di offrire servizi professionali di alto livello, dalla consulenza strategica all’implementazione fino alla gestione di soluzioni complesse. Promuoviamo la collaborazione tra partner con competenze complementari, favorendo la creazione di team integrati che possano coprire l’intero ciclo di vita del progetto, dalla fase di assessment alla gestione operativa, fino al supporto post-vendita e l’implementazione.

Anche i servizi gestiti (SaaS) rappresentano un’opportunità di crescita significativa per il canale. Per consentire ai nostri partner di cogliere i vantaggi di questo modello di business in affermazione che permette ai clienti di esternalizzare la gestione della cybersecurity, riducendo i costi e migliorando l’efficacia della protezione, li supportiamo nella transizione offrendo formazione e strumenti specifici.

Obiettivi concreti per il futuro

Gli obiettivi per il 2025 sono ambiziosi e puntano al costante ampliamento del nostro ecosistema di canale globale e alla crescita di competenze e specializzazioni. In linea con le previsioni di Canalys desideriamo guidare i partner verso le nuove frontiere della cybersecurity, preparandoci insieme per affrontare un mercato della cloud security che supererà i 45 miliardi di dollari entro il 2025 e in cui oltre il 50% delle vendite dei marketplace avverrà attraverso il canale.

La cybersecurity è una sfida e una responsabilità collettiva. Solo attraverso la collaborazione e la condivisione delle competenze è possibile costruire un futuro digitale sicuro. Il nostro impegno, da sempre, è quello di creare un ecosistema di partner forte e coeso, in grado di affrontare le sfide di oggi e di domani, garantendo ai nostri clienti la più elevata protezione, continuità del business e conformità alle normative.

di Barbara Giannini, Director Channel and Ecosystems Southern Europe di Palo Alto Networks