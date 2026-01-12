D-Link presenta i nuovi router Wi-Fi 7 di ultima generazione

D-Link, specialista mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, annuncia la nuova gamma di router Wi-Fi 7 dual-band, progettata per offrire connettività ultra-veloce, affidabile e intelligente alle case smart e alle piccole imprese. La linea comprende G572 5G NR BE7200 Wi-Fi 7 Router, M36 BE3600 e M95 BE9500 Wi-Fi 7 Smart Mesh Router, R36 BE3600 e R95 BE9500 Wi-Fi 7 Smart Router: modelli progettati per garantire prestazioni di nuova generazione, esperienze d’uso senza interruzioni e una gestione di rete avanzata grazie all’integrazione dell’AI. Con velocità multi-gigabit, latenza ridotta al minimo e flessibilità 5G, i nuovi router supportano le esigenze digitali più avanzate, dallo streaming 8K alla collaborazione in real time, dai workflow in cloud all’espansione dell’ecosistema IoT.

Connettività 5G e Wi-Fi 7 per aree senza fibra: G572 5G NR BE7200 Router

Il G572 combina la potenza del 5G NR con il Wi-Fi 7, e rappresenta la soluzione ideale per abitazioni e piccoli uffici privi di connessioni in fibra. È sufficiente inserire una SIM per attivare una rete ad alte prestazioni, capace di sostenere streaming 8K, cloud gaming e attività collaborative. Antenne esterne opzionali migliorano ulteriormente la ricezione del segnale, mentre il failover Ethernet WAN e il supporto VPN garantiscono sicurezza e continuità operativa. La configurazione è immediata tramite l’app D-Link FALCON o interfaccia web.

Design e performance per la vita moderna: M36 BE3600 e M95 BE9500 Smart Mesh Router

Progettati per garantire copertura totale e connessione stabile, garantiscono velocità ultra-elevate, bassa latenza e grande capacità, ideali per applicazioni come lo streaming 8K, il gaming VR e la gestione di ambienti smart home. Multi-Link Operation (MLO), MLO Mesh, crittografia WPA3 e porte WAN/LAN a 2,5 Gbps assicurano una rete fluida e sicura, gestibile in tempo reale tramite l’app AQUILA PRO AI. Il design aerodinamico, ispirato all’eleganza del volo dell’aquila, integra antenne omnidirezionali per copertura a 360° e ha ricevuto il Red Dot Design Award 2025.

Versatilità e copertura estesa: R36 BE3600 e R95 BE9500 Smart Router

Pensati per supportare gli stili di vita digitali più dinamici, l’R95 combina tri-band Wi-Fi 7 con banda a 320 MHz e MLO avanzato, offrendo la massima velocità e reattività, mentre l’R36, più compatto e ideale per case di medie dimensioni, supporta dual-band Wi-Fi 7 e MLO, garantendo comunque prestazioni elevate per streaming, gaming e smart home. Dotati di quattro antenne esterne regolabili ad alto guadagno e porte WAN/LAN a 2,5 Gbps, garantiscono copertura estesa e connessioni cablate ad alte prestazioni, supportando gli stili di vita digitali più dinamici. Grazie all’app AQUILA PRO AI, la rete si ottimizza automaticamente, con analisi d’uso, sicurezza WPA3 e impostazioni proattive che semplificano l’esperienza d’uso.

Con il claim “One Connection • Infinite Possibilities”, D-Link sviluppa soluzioni fondate sui valori che contraddistinguono il brand: qualità MIT, innovazione creativa, approccio orientato alle soluzioni, servizio integrato e design sostenibile. Principi che trovano piena espressione nella nuova linea Wi-Fi 7, ora disponibile sul mercato, pensata per trasformare la connettività in un’esperienza intelligente e accessibile a tutti.