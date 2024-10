D8xx: tre nuovi prodotti nella gamma di telefoni da tavolo di Snom

Snom, marchio premium per la comunicazione su IP, annuncia la disponibilità immediata di due nuovi terminali IP e di un modulo di espansione per la serie D8xx.

Con il D812, il produttore propone il perfetto strumento per le comunicazioni quotidiane. Grazie alla sua tecnologia moderna, all’eccellente qualità della voce e al design elegante, è uno dei dispositivi ideali per entrare nel mondo della telefonia IP professionale. Dotato di quattro tasti sensibili al contesto e di otto tasti liberamente programmabili, nonché del tipico tasto di navigazione a 5 direzioni di Snom, il nuovo modello della serie D8xx può essere personalizzato in modo intuitivo in base alle esigenze dell’utente, sia per l’impostazione di gruppi di chiamata, sia per la selezione rapida o funzioni simili.

Il nuovo Snom D815W è il modello successivo della serie D8xx ed è un’opzione eccellente in qualsiasi ambiente aziendale. Come il D812, il D815W è dotato di un involucro antibatterico e di un display TFT a colori da 5 pollici e supporta fino a dodici identità SIP. Due porte Gigabit e due porte USB 2.0 garantiscono la massima connettività. Con il Wi-Fi integrato e un totale di dieci pulsanti per un massimo di 40 funzioni diverse, il D815W combina il suo design elegante con una versatilità e prestazioni senza pari nella sua classe di prezzo.

Naturalmente, entrambi i dispositivi finali possono essere configurati da remoto tramite autoprovisioning o SRAPS e presentano gli elevati standard di sicurezza per cui Snom è nota. Anche la qualità audio HD soddisfa le elevate aspettative degli utenti nei confronti dei telefoni Snom.

“Con i nuovi modelli D812 e D815W, abbiamo ampliato la serie D8xx con terminali interessanti nella fascia di prezzo media: le prestazioni dei due telefoni sono più che sufficienti per soddisfare le esigenze quotidiane in ambito lavorativo e rappresentano una soluzione conveniente per le aziende che apprezzano funzionalità, design e qualità”, afferma Fabio Albanini, Head of International Sales EMEA & APAC di Snom e AD di Snom Italia.

Non da ultimo, anche la famiglia di terminali Snom D8xx dispone ora di un elegante modulo di espansione: il D8C, dotato di un ampio display a colori ad alta risoluzione con un’interfaccia utente molto chiara. In modalità plug & play è possibile aggiungere fino a tre moduli Snom D8C alla porta USB di un telefono da tavolo della serie D8xx per beneficiare non solo di una visuale completa delle chiamate, ma anche di un maggior numero di scenari d’uso del terminale.

“I nostri clienti attendevano con impazienza il D8C in particolare, poiché la serie D8xx gode di grande popolarità”, commenta Albanini. “Sono quindi lieto che questi tre nuovi dispositivi siano solo l’inizio delle nuove proposte di questa serie a cui stiamo attualmente lavorando”.